Nỗi sợ lớn nhất của Trấn Thành

Trấn Thành cho biết cảm thấy bất an khi tham gia 1 trò chơi ở Running Man Việt.

Tối 9/10, tập mới của Running Man Vietnam 2026 lên sóng, tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình, Trấn Thành vẫn giữ phong cách hoạt ngôn, hài hước quen thuộc. Tuy nhiên, ở một thử thách liên quan đến cánh quạt gió, nam MC bất ngờ bày tỏ sự bất an vì lo chiếc mũi vừa sửa có thể bị ảnh hưởng.

Cụ thể, người chơi phải đối diện với luồng gió từ cánh quạt để nhận gợi ý, từ đó đoán thành ngữ, tục ngữ. Trước thử thách này, Trấn Thành tỏ ra dè chừng và liên tục nhắc đến tình trạng chiếc mũi hiện tại. Nam MC hài hước chia sẻ: "Với tình trạng mũi của tôi hiện nay thì tôi hơi e ngại. Tiêm má baby cũng không thể bằng mũi cấu trúc được. Nói chung trò chơi này có bị lệch sụn không vậy anh em. Tôi cảm thấy bất an vô cùng luôn, thật sự".

Clip: Nỗi lo sợ nhất của Trấn Thành chính là chiếc mũi sửa

Màn than thở của Trấn Thành nhanh chóng tạo nên tình huống gây cười. Thay vì tập trung hoàn toàn vào thử thách, nam MC lại lo chiếc mũi mới chỉnh sửa có thể gặp vấn đề trước tác động mạnh. Cách anh thể hiện sự lo lắng một cách thẳng thắn, pha chút tự trào tiếp tục mang đến màu sắc giải trí cho chương trình.

Trấn Thành bất an vì chiếc mũi vừa sửa

Thời gian qua, Trấn Thành cũng khá thoải mái khi nhắc đến chuyện chỉnh sửa nhan sắc. Sau khi sửa mũi, nam MC từng hài hước chia sẻ với người hâm mộ rằng mọi người hãy chờ đến khi mũi gom lại để thấy diện mạo hoàn thiện hơn. Ở thời điểm mới thực hiện, chiếc mũi của anh vẫn còn sưng, chưa đạt trạng thái ổn định như mong muốn. Việc công khai chuyện làm đẹp cùng cách kể chuyện dí dỏm giúp Trấn Thành biến một chi tiết cá nhân thành chủ đề giải trí.

Trước đó, nam MC từng thừa nhận vừa can thiệp thẩm mỹ khi bị soi khuôn mặt khác lạ

Trấn Thành còn hài hước chia sẻ nhờ sửa mũi mới được đề xuất top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Trấn Thành là một trong những gương mặt tạo sức hút cho Running Man Vietnam 2026. Với kinh nghiệm tham gia các chương trình giải trí, nam MC thường xuyên khuấy động không khí bằng lối nói chuyện hoạt ngôn, khả năng ứng biến nhanh và những màn tung hứng cùng đồng đội. Anh không ngại tự trêu bản thân, biến những tình huống bất ngờ thành miếng hài duyên dáng, từ đó tạo ra nhiều khoảnh khắc được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Trấn Thành và các thành viên trong dàn cast giúp chương trình có thêm nhiều màn đối đáp thú vị. Khi bước vào thử thách, nam MC vừa thể hiện tinh thần cạnh tranh, vừa sẵn sàng bộc lộ những phản ứng hài hước trước tình huống khó đỡ. Chính sự linh hoạt này góp phần tạo nên màu sắc giải trí cho chương trình, bên cạnh những trò chơi vận động và các màn đấu trí.

Dù mỗi tập phát sóng mang đến những tình huống khác nhau, Trấn Thành vẫn thường trở thành tâm điểm nhờ cá tính nổi bật và khả năng tạo tiếng cười. Trấn Thành còn liên tục được xếp hạng top đầu những nhân vật gây chú ý ở gameshow.

Trấn Thành là nhân tố khó thay thế ở Running Man Việt

Trấn Thành từng chia sẻ rằng Running Man Vietnam mang đến cho anh cảm giác rất khác so với nhiều chương trình khác. Đây là nơi nam MC có thể thoải mái vui đùa, bộc lộ tính cách tự nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc không cần quá giữ hình tượng. Anh từng viết: "Tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia.

Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó ko có vấn đề gì đừng giận giùm nó! Lãng lắm. Cả nhà xem show thư giãn thôi hen".

Trấn Thành là một trong những nhân vật được tương tác nhiều nhất show thực tế

Ảnh: FBNV