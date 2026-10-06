Thời của Trấn Thành!

Trấn Thành tiếp tục góp mặt trong show giải trí mới.

Trấn Thành là nghệ sĩ ai cũng biết mặt, phủ sóng khắp các chương trình giải trí. Không chỉ trong lĩnh vực MC, Trấn Thành còn làm giám khảo, cố vấn, cast chính của những show thực tế. Anh còn được khán giả gọi là "đạo diễn nghìn tỷ" vì hàng loạt phim điện ảnh đắt khách. Mới đây, Trấn Thành lại tiếp tục lên như diều gặp gió.

Tối 6/10, Tập đoàn Yeah1 và Công ty A&M chính thức công bố dự án mới mang tên Xin Chào Thứ Bảy. Đây là phiên bản Việt Nam của format Hello Saturday đến từ Mango TV, với sự tham gia của MC Trấn Thành. Theo giới thiệu, Xin Chào Thứ Bảy là chương trình giải trí kết hợp trò chơi, tương tác và giao lưu giữa các nghệ sĩ. Những khách mời tham gia sẽ cùng trải qua các thử thách nhằm tạo ra những màn tương tác thú vị, đồng thời kết hợp quảng bá phim ảnh và các sản phẩm âm nhạc.

Trấn Thành tiếp tục góp mặt trong show giải trí Xin Chào Thứ 7

Sau loạt chương trình và dự án liên tiếp, Trấn Thành tiếp tục có thêm một sân chơi mới để gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả. Thông tin này khiến nhiều khán giả thích thú, đặc biệt là những người đã quen với hình ảnh nam MC xuất hiện liên tục trên các sân khấu và gameshow. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây tiếp tục là một dấu hiệu cho thấy Trấn Thành đang có độ phủ sóng rất rộng trong showbiz Việt. Từ truyền hình đến điện ảnh, nam nghệ sĩ đều duy trì hoạt động sôi nổi và liên tục thử sức ở nhiều vị trí. “Thời” của nam nghệ sĩ có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt khi tên tuổi liên tục xuất hiện trong những dự án giải trí được chú ý.

Trấn Thành liên tục "phủ sóng" những chương trình giải trí hot

Mức cát xê của Trấn Thành

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục góp mặt trong những chương trình giải trí đình đám như Running Man Vietnam, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tinh Hà Say Hi, AI là AI? hay Rap Việt. Chưa kể, nam nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên và liên tục có những dự án điện ảnh đạt doanh thu cao.

Lịch trình làm việc của Trấn Thành từng được chính Hari Won tiết lộ là vô cùng dày đặc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ ông xã có thời điểm chỉ ngủ khoảng 2 tiếng mỗi ngày, một phần vì công việc bận rộn, một phần do anh có thói quen trò chuyện với vợ nên thường khó vào giấc ngủ. Với độ phủ sóng dày đặc như hiện tại, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra là: Trấn Thành thực sự nhận bao nhiêu tiền cho mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình?

Nam MC chưa từng công khai mức thù lao cụ thể cho từng chương trình. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, những con số liên quan đến cát-xê của Trấn Thành liên tục được nhắc đến trong các bài viết và nguồn tin trong giới giải trí. Theo những thông tin được lan truyền, cát-xê của Trấn Thành tại Rap Việt từng được cho là khoảng 450 triệu đồng cho mỗi tập. Đây là con số chưa được nam MC hay đơn vị sản xuất chính thức xác nhận, vì vậy chỉ nên xem như mức thù lao được đồn đoán.

Trấn Thành gắn với "vũ trụ Say Hi", mức cat xê của nam MC dự đoán không nhỏ

Với loạt chương trình thuộc “vũ trụ Say Hi” như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi hay Tinh Hà Say Hi, mức cát-xê của Trấn Thành cũng được cho là ở mức cao. Đặc biệt, khi sức nóng của các chương trình ngày càng tăng, giá trị thương hiệu của những nghệ sĩ chủ chốt cũng trở thành yếu tố được nhà sản xuất cân nhắc. Nếu lấy mức 450 triệu đồng/tập làm mốc tham khảo, chỉ cần xuất hiện trong một vài chương trình liên tiếp, thu nhập từ riêng công việc truyền hình của Trấn Thành đã có thể lên tới con số rất lớn.

Không chỉ được chú ý bởi mức cát-xê được đồn đoán, Trấn Thành còn sở hữu sức hút thương hiệu đặc biệt trong lĩnh vực giải trí. Khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống nhanh và tạo tương tác với khách mời giúp anh trở thành gương mặt được nhiều chương trình lựa chọn. Mỗi lần xuất hiện, Trấn Thành thường tạo ra nhiều chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Chính độ nhận diện và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông này được xem là một trong những yếu tố làm nên giá trị của nam MC trên thị trường giải trí.

Bên cạnh truyền hình, nguồn thu của Trấn Thành còn đến từ điện ảnh và nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Với vai trò đạo diễn, diễn viên, MC và nhà sản xuất, nam nghệ sĩ đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực thay vì chỉ phụ thuộc vào cát-xê dẫn chương trình. Vì vậy, dù con số chính xác về thu nhập của Trấn Thành vẫn là một dấu hỏi, có thể thấy Trấn Thành đang sở hữu một trong những “giá trị thương hiệu” đáng chú ý của showbiz Việt.

Trấn Thành còn đang trong quá trình thực hiện dự án điện ảnh chiếu Tết

Trấn Thành tạo nên sức hút đặc biệt cho Running Man Vietnam

Ảnh: FBNV