Phim Tết Trấn Thành lộ ảnh hậu trường nét căng, 1 streamer 5 triệu fan lập tức bị réo tên

Khán giả tiếp tục có những đồn đoán về dàn cast phim EM của Trấn Thành.

Dù chưa chính thức công bố poster, nội dung hay dàn diễn viên, EM của Trấn Thành đã sớm trở thành một trong những dự án điện ảnh được khán giả đặc biệt quan tâm khi được xác nhận góp mặt trong mùa phim Tết. Sau thành công liên tiếp của Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ, cái tên Trấn Thành gần như đã trở thành một bảo chứng đáng chú ý của phòng vé Việt mỗi dịp đầu năm. Chính vì vậy, mọi thông tin dù chỉ là một hình ảnh hậu trường cũng đủ khiến cộng đồng mạng lập tức vào cuộc truy tìm danh tính những người xuất hiện trong phim.

Mới đây, một số hình ảnh được cho là hậu trường EM bất ngờ được chia sẻ trên Threads và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong ảnh là bối cảnh quay cùng hình ảnh một cặp đôi được cho là đang tham gia một phân cảnh của bộ phim. Dù bị che mặt, khán giả lập tức soi từng chi tiết để tìm ra danh tính hai nhân vật.

Hình ảnh được cho là chụp tại phim trường phim EM

Một trong những cái tên được réo gọi nhiều nhất là Misthy. Nữ streamer được cho là có màu tóc và vóc dáng khá tương đồng với nhân vật xuất hiện trong hình ảnh. Đáng chú ý hơn, trước đó trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện một số hint khiến người hâm mộ nghi ngờ Misthy có liên quan tới dự án mới của Trấn Thành. Khi hình ảnh hậu trường xuất hiện, những suy đoán này càng có thêm cơ sở để được bàn tán.

Màu tóc gần đây của Misthy

Người còn lại khiến dân mạng nhanh chóng gọi tên là Cris Phan - nam streamer sở hữu lượng người theo dõi hơn 5 triệu fan trên TikTok. Lý do đến từ chiếc áo mà nhân vật trong ảnh mặc từng xuất hiện cùng Cris Phan trong một hình ảnh anh đăng tải trên trang cá nhân trước đó. Chưa kể, trong bức ảnh ở buổi bấm máy dự án, khán giả cũng đã từng thấy 1 diễn viên mặc áo chương trình 2 Ngày 1 Đêm xuất hiện cùng dàn cast chính mà Cris Phan thì chính là thành viên của chương trình này.

Chiếc áo của Cris Phan tương đồng với chiếc áo trong bức hình hậu trường phim EM

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là những suy đoán của khán giả dựa trên các dấu hiệu được chia sẻ trên mạng xã hội. Phía Trấn Thành và ekip Em hiện chưa chính thức xác nhận Misthy hay Cris Phan có tham gia bộ phim hay không. Tuy nhiên, việc một chiếc áo hay màu tóc cũng đủ khiến hai cái tên này lọt vào tầm ngắm cho thấy công chúng đang theo dõi dự án sát đến mức nào, dù phim vẫn chưa hé lộ quá nhiều thông tin.

Đáng chú ý, Misthy và Cris Phan cũng không phải hai cái tên duy nhất được khán giả đồn đoán sẽ xuất hiện trong Em. Trước đó, hàng loạt gương mặt đình đám của showbiz Việt cũng lần lượt được nhắc tới khi nói về dàn cast của dự án, trong đó có Tóc Tiên, Hoa hậu Thanh Thủy, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Uyển Ân... Nếu những đồn đoán này là chính xác, Em sẽ sở hữu một dàn diễn viên khá thú vị khi quy tụ cả những gương mặt quen thuộc của điện ảnh lẫn các nghệ sĩ có sức hút lớn trên mạng xã hội. Đặc biệt, sự xuất hiện của những cái tên như Misthy hay Cris Phan cũng có thể tạo thêm màu sắc mới cho một bộ phim vốn đã nhận được rất nhiều kỳ vọng chỉ nhờ cái tên Trấn Thành.

Nhiều lời đồn đoán về dàn cast giấu mặt của Trấn Thành

Hiện tại, thông tin chính thức về Em vẫn được ekip giữ khá kín. Chưa rõ Trấn Thành sẽ mang tới câu chuyện gì trong mùa phim Tết năm nay, cũng chưa có xác nhận cuối cùng về những cái tên trong dàn diễn viên. Nhưng với việc hậu trường đã bắt đầu xuất hiện và hàng loạt gương mặt hot bị đặt nghi vấn, có thể thấy cuộc đua phim Tết năm nay đang nóng lên ngay từ trước khi các tác phẩm chính thức ra mắt.