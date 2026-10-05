Phim Hàn khiến khán giả nức nở vì cái kết quá đẹp: 2 chàng trai chữa lành cả MXH, rating top 1 cả nước là đúng!

Bộ phim Hàn Quốc này thu hút sự chú ý mạnh mẽ suốt thời gian qua.

Four Hands, Two Sonatas đang là một trong những bộ phim gây chú ý nhất trên màn ảnh Hàn suốt thời gian qua. Tác phẩm vừa khép lại hành trình phát sóng đầy ấn tượng khi tập cuối đạt rating 9,374%, cao nhất kể từ khi lên sóng và dẫn đầu khung giờ phát sóng trên toàn quốc. Đáng chú ý, trong suốt 36 ngày kể từ khi tập đầu tiên ra mắt hôm 29/8, bộ phim luôn giữ vị trí số 1 trong khung giờ của mình. Không chỉ thành công trên truyền hình, Four Hands, Two Sonatas còn đạt thứ hạng cao trên Netflix, nhận được sự quan tâm của khán giả tại Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác.

Ông Kang Seung Woon gửi lời xin lỗi trước khi qua đời.

Ở tập cuối, câu chuyện khép lại tương đối trọn vẹn đối với hai nam chính. Ông Kang Seung Woon qua đời, nhưng trước khi mất đã nói lời xin lỗi, đồng thời thừa nhận chính những lựa chọn và tham vọng của mình đã góp phần tạo nên hàng loạt bi kịch trong gia đình.

Trong khi đó, mẹ của Pi O phải trả giá cho việc chủ mưu vụ bắt cóc Jeong Yo. Sau quá nhiều biến cố và tổn thương, Pi O từng có ý định từ bỏ piano. Rất may là cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với âm nhạc, chỉ là không còn nhất thiết phải đứng trên những sân khấu lớn. Thay vào đó, Pi O chơi đàn ở nhiều nơi khác nhau và tìm thấy một ý nghĩa mới cho đam mê của mình. Jeong Yo rời đi sau những biến cố. Phải 3 năm sau, Pi O mới tìm thấy anh tại một nhà thờ. Khoảnh khắc cả hai hội ngộ cũng trở thành cảnh cuối cùng khép lại bộ phim. Phân cảnh này cũng là điểm nhấn của cả tập cuối, sau khi lên sóng đã viral khắp MXH. Không chỉ bởi khung hình, cách quay, mà khoảnh khắc Jeong Yo và Pi O nhìn nhau cũng khiến khán giả xốn xang. Đáng nói hơn, cặp đôi còn gặp lại nhau ở Cộng hòa Séc, một quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới. Điều này càng khiến khán giả phấn khích vì dù không phải phim boylove nhưng xuyên suốt câu chuyện có rất nhiều cài cắm cho thấy 2 nam chính có tình cảm với nhau.

Jae In với Pi O không phải người yêu, nhưng vẫn là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nhau.

Sau tất cả, các nhân vật đều có được sự bình yên

Về phần Jae In, cô tiếp quản công ty trước đây do mẹ mình điều hành, đồng thời mối quan hệ giữa cô và Pi O trở nên khăng khít trở lại. Jae In từng yêu đơn phương Pi O suốt 10 năm, thậm chí có thời gian trở thành bạn gái của anh, nhưng cuối cùng vẫn chưa bao giờ thực sự có được trái tim người mình yêu.

Nhiều khán giả vì thế nói đùa rằng Jae In chịu đau quá dữ, xứng đáng là một trong những "lốp xe tăng" mạnh nhất lịch sử phim Hàn. Tuy nhiên, bên cạnh tình yêu đơn phương, giữa Jae In và Pi O còn tồn tại một tình bạn trong sáng và sâu sắc. Vì vậy, việc họ tiếp tục giữ liên lạc, không yêu nhưng vẫn là những người quan trọng trong cuộc đời nhau được đánh giá là hợp lý. Ngược lại, nếu cố gượng ép hai người trở thành một cặp ở phút cuối, đó có lẽ mới là cái kết thiếu công bằng với một cô gái tốt như Jae In.

Bộ ba thân thiết năm nào sau nhiều biến cố, vẫn là những người bạn quý giá của nhau.

Nhìn chung, cái kết của Four Hands, Two Sonatas nhận được nhiều phản hồi tích cực. Sau tất cả, bộ phim của Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyu Ri đã duy trì chất lượng ổn định từ đầu đến cuối, tránh được tình trạng đầu voi đuôi chuột. Những thành tích tốt về rating cùng sức hút trên Netflix rõ ràng chính là phần thưởng xứng đáng cho chất lượng, tâm huyết của những người tạo ra tác phẩm.