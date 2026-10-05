Từng vướng biến cố nợ nần, Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh ra sao?

Sau biến cố vỡ nợ, Quách Ngọc Ngoan có màn tái xuất đáng chú ý, góp mặt trong 4 phim điện ảnh trong đó có Trại Buôn Người.

Sinh năm 1986 tại Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan từng là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. Anh gây chú ý với Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Người bất tử và nhiều phim khác.

Tuy nhiên sự nghiệp của anh có thời gian chững lại vì biến cố nợ nần. Nam diễn viên sống kín tiếng, gần như rời xa màn ảnh rộng. Thời gian gần đây, anh trở lại màn ảnh với nhịp độ dày hơn và được đón nhận tích cực. Gần đây anh góp mặt trong bom tấn Trại buôn người.

Gây chú ý với vai phản diện Tài

Trại buôn người ra rạp từ ngày 25/9 và nhanh chóng tạo sức hút tại phòng vé. Theo số liệu được cập nhật đến chiều 4/10, phim thu hơn 280 tỷ đồng, trong đó vượt 50 tỷ đồng sau khoảng 48 giờ và cán mốc 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày. Tác phẩm được đạo diễn Toni Dương Bảo Anh phát triển theo hướng hành động - sinh tồn, xoay quanh đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới.

Quách Ngọc Ngoan vào vai Tài, nhân vật phản diện mang số hiệu 003 trong Trại buôn người.

Trong dàn diễn viên, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, mang số hiệu 003. Đây là nhân vật quản lý trại trong đường dây tội phạm, trực tiếp kiểm soát các nạn nhân và sẵn sàng sử dụng bạo lực, cưỡng ép để đàn áp họ. Tài cũng có những mối quan hệ cưỡng ép với một số nạn nhân nữ, trong đó có Diễm My do Khánh My thủ vai.

Vai diễn đánh dấu một màu sắc khá khác của Quách Ngọc Ngoan trên màn ảnh rộng. Nhưng chính nam diễn viên cũng thừa nhận, ban đầu anh từng lo Tài sẽ bị trùng với Phú - nhân vật phản diện anh từng đóng trong Thiên đường máu , cũng là một bộ phim khai thác đề tài người Việt bị lừa đưa ra nước ngoài.

“Với một diễn viên, thể hiện hai nhân vật mà khán giả không thấy sự khác biệt là điều rất đáng ngại”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Sau khi nghiên cứu kỹ, anh nhận thấy Tài có tính cách và bản chất khác hẳn Phú. Nếu Phú thiên về kiểu phản diện quen thuộc, Tài được xây dựng là kẻ ác từ đầu đến cuối, trong đầu chủ yếu chỉ có tiền. Dù làm việc dưới trướng Ma Đại, Tài vẫn có những tính toán riêng phục vụ lợi ích của mình.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cũng lựa chọn cho Tài một cách thể hiện khác. Dù Trại buôn người có nhiều cảnh hành động, Tài chủ yếu sử dụng đầu óc và súng thay vì trực tiếp đánh đấm. Sự lạnh lùng và tàn ác của nhân vật vì thế được thể hiện thông qua cách quan sát, tính toán và kiểm soát người khác.

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Trước khi phim bấm máy, Quách Ngọc Ngoan cùng đạo diễn bàn bạc nhiều lần để tìm ra lối diễn phù hợp. Anh cho biết sự tin tưởng của ê-kíp giúp mình có thêm động lực để tạo nên một Tài khác với Phú. Những phản hồi tích cực dành cho nhân vật khiến nam diễn viên vui vì công sức của mình đã được ghi nhận.

Quách Ngọc Ngoan cũng tiết lộ anh tiếc vì một số phân đoạn ban đầu dài và đầy đủ hơn nhưng được cắt bớt do yêu cầu kiểm duyệt. Dù vậy, anh hy vọng phần còn lại vẫn đủ truyền tải cảm xúc và phục vụ câu chuyện.

4 dự án điện ảnh trong năm 2026

Trại buôn người xuất hiện đúng thời điểm Quách Ngọc Ngoan có màn trở lại khá rõ nét. Theo chia sẻ của nam diễn viên, từ đầu năm 2026, anh liên tiếp tham gia 4 dự án điện ảnh Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong Huyết thống, dự kiến ra rạp cuối tháng 10/2026.

Sau những biến động trong cuộc sống và giai đoạn khó khăn về kinh doanh, anh tập trung làm việc, từng bước ổn định cuộc sống và giải quyết những khoản nợ còn lại.

Sự trở lại này không đơn thuần là việc nhận phim để xuất hiện trở lại. Quách Ngọc Ngoan cho biết anh vẫn giữ nguyên nguyên tắc lựa chọn vai diễn, cân nhắc nhân vật có phù hợp hay không, bản thân có khả năng thể hiện đến đâu, đồng thời xem xét tổng thể kịch bản và cách tổ chức sản xuất.

Quách Ngọc Ngoan trong tạo hình Phú của “Thiên đường máu”.

Sau vài năm ít đóng phim, anh vui vì vẫn được khán giả đón nhận nhưng cũng ý thức rằng việc xuất hiện liên tiếp khiến bản thân phải nghiên cứu kỹ hơn để tránh lặp lại chính mình. Nam diễn viên nhận mình là người khá cầu toàn và khi đã nhận vai, muốn dành hết tâm sức cho nhân vật. Anh muốn khán giả nhớ tới mình qua diễn xuất thay vì số lượng phim tham gia.

“Lửa nghề trong tôi vẫn cháy mạnh”, Q uách Ngọc Ngoan nói về lý do trở lại. Anh cho biết sau Người bất tử, từng có thời gian dừng lại và từ chối nhiều dự án bởi cho rằng đôi khi diễn viên cũng cần những khoảng nghỉ trong quá trình làm nghề.

Cuộc sống sau biến cố vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng

Việc Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh càng được chú ý khi trước đó anh từng trải qua một biến cố tài chính lớn. Tháng 4/2023, nam diễn viên công khai chuyện nợ hơn 20 tỷ đồng sau khi đầu tư vào mô hình trang trại nuôi chồn hương và trồng cây tại Cà Mau. Anh cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động đầu tư đình trệ, nguồn vốn bị đọng và dẫn tới thua lỗ.

Sau biến cố, Quách Ngọc Ngoan sống kín tiếng hơn và làm nhiều công việc để có thu nhập. Nhìn lại giai đoạn khó khăn, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh lựa chọn cách tự mình giải quyết từng vấn đề thay vì trông chờ vào người khác.

Quách Ngọc Ngoan trở lại với diện mạo phong trần, tiếp tục theo đuổi các vai diễn gai góc.

“Không ai có thể cứu mình ngoài chính mình”, nam diễn viên nói khi chia sẻ về áp lực tài chính sau biến cố. Anh cho biết công việc hiện tiến triển theo hướng tích cực và bản thân đang từng bước giải quyết những khoản còn lại.

Dù vậy, Quách Ngọc Ngoan không muốn biến chuyện tiền bạc thành lý do để nhận bất cứ vai diễn nào. Khi trở lại, anh vẫn giữ nguyên nguyên tắc lựa chọn nhân vật dựa trên cảm xúc và khả năng hóa thân.

“Tôi không bị chi phối bởi tiền bạc khi làm nghề”, anh chia sẻ với VTC News, đồng thời cho rằng nếu để đồng tiền dẫn dắt vai diễn, nghệ sĩ khó có thể giữ được sự thăng hoa trước máy quay.

Quãng thời gian này cũng khiến nam diễn viên có nhiều thay đổi trong cách nhìn về cuộc sống. Ở tuổi 42, anh thừa nhận có những lúc trở về nhà và cảm thấy cô đơn, trống vắng. Tuy vậy, anh xem đó là điều cần học cách chấp nhận và biến nó thành động lực để mạnh mẽ hơn.

Hai con cũng là điểm tựa lớn của Quách Ngọc Ngoan. Anh cho biết những lúc buồn hoặc cần lấy lại tinh thần, nghĩ đến các con khiến anh có thêm động lực tiếp tục cố gắng. Hiện tại, anh nói mình hạnh phúc với công việc và các con.