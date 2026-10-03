Thông tin Chính phủ chia sẻ thông tin độc quyền về Trại Buôn Người, ekip ấp ủ bản phim dưới 18+

Bài đăng trên page Thông tin Chính phủ xoay quanh Trại Buôn Người đang rất được cư dân mạng quan tâm.

Trại Buôn Người tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Thông tin Chính phủ. Trong bài đăng mới nhất, trang này tiết lộ đã có cuộc trao đổi với ekip bộ phim và phía nhà sản xuất - biên kịch Mèo Bích Trang, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết sẵn sàng nghiên cứu một phiên bản được biên tập phù hợp hơn cho khán giả từ 13 tuổi trở lên nếu có điều kiện và cơ sở phù hợp.

Bài đăng mới nhất của Thông tin Chính phủ về Trại Buôn Người (Ảnh: Chụp màn hình)

Những ngày gần đây, Trại Buôn Người đang trở thành một trong những bộ phim gây chú ý nhất tại phòng vé Việt. Tác phẩm liên tục tăng tốc doanh thu, các suất chiếu được phủ rộng tại nhiều rạp và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi thành tích thương mại, bộ phim còn đặc biệt được Thông tin Chính phủ quan tâm khi trang này đã nhiều lần đăng tải nội dung liên quan đến tác phẩm.

Trong bài viết mới nhất, Thông tin Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh thông điệp cảnh báo của Trại Buôn Người trước những thủ đoạn mua bán người, lừa đảo trực tuyến và những lời mời gọi tưởng như quá tốt đẹp. Đáng chú ý, lần này trang này cho biết đã có cuộc trao đổi với nhà sản xuất - niên kịch Mèo Bích Trang, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng một số diễn viên, đạo diễn và ê-kíp.

Cặp vợ chồng NSX - Đạo diễn Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Theo chia sẻ được đăng tải, nếu có điều kiện và cơ sở phù hợp, ê-kíp cho biết sẵn sàng nghiên cứu một phiên bản được biên tập phù hợp hơn cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định và quyết định phân loại của cơ quan có thẩm quyền. Đây cũng là điểm mới đáng chú ý trong câu chuyện xung quanh Trại Buôn Người. Trước đó, một bộ phận khán giả từng đặt vấn đề rằng phim hiện được phân loại 18+, trong khi thanh thiếu niên cũng là nhóm cần được trang bị kiến thức để nhận diện những lời dụ dỗ, lừa đảo trên mạng. Vì vậy, thông tin về khả năng nghiên cứu một phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi đang nhận được sự quan tâm.

Tuy nhiên, đây chưa phải thông báo về việc Trại Buôn Người chắc chắn sẽ có bản 13+. Nội dung được Thông tin Chính phủ chia sẻ mới cho biết ê-kíp sẵn sàng nghiên cứu phương án này nếu có điều kiện và cơ sở phù hợp, đồng thời mọi phiên bản vẫn phải tuân thủ quy định và quyết định phân loại của cơ quan có thẩm quyền.

Bản phim hiện tại có nhiều cảnh nóng, cảnh bạo lực không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi (Ảnh: NSX)

Bên cạnh thông tin mới, Thông tin Chính phủ cũng nhắc lại sức hút đáng chú ý của Trại Buôn Người tại phòng vé. Bộ phim đang tạo nên hiện tượng hiếm thấy khi liên tục lập các cột mốc doanh thu dù không ra mắt trong mùa phim Tết. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những phim Việt được bàn luận nhiều nhất thời gian qua.

Việc Thông tin Chính phủ liên tục chia sẻ về Trại Buôn Người, đồng thời có trao đổi trực tiếp với ê-kíp, cho thấy sự quan tâm không chỉ dành cho thành tích phòng vé mà còn nằm ở thông điệp cảnh tỉnh mà bộ phim đang truyền tải. Và nếu phương án phiên bản phù hợp hơn cho khán giả từ 13 tuổi có thể được nghiên cứu, đây sẽ là một hướng tiếp cận mới để câu chuyện về những chiêu trò lừa đảo, mua bán người đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ.