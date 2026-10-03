Bộ phim này cán mốc 5.731 trong 1 ngày tại phòng vé Việt.

Gần đây, khi Trại Buôn Người liên tục duy trì hơn 5.000 suất chiếu mỗi ngày, câu chuyện về “bộ phim có nhiều suất chiếu nhất trong ngày” tại phòng vé Việt lại được khơi lên. Con số hơn 5.000 suất chiếu vốn đã đủ khiến khán giả choáng ngợp, bởi để một bộ phim có thể phủ kín hệ thống rạp với mật độ dày đặc như vậy, tác phẩm phải sở hữu sức hút rất lớn. Từ đây, cư dân mạng bắt đầu lục lại những hiện tượng phòng vé từng làm được điều tương tự, từ phim của Trấn Thành cho tới Mưa Đỏ - bộ phim Việt đang nắm kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử - để xem đâu mới thực sự là “trùm cuối” về số suất chiếu trong một ngày. Nhưng hóa ra, câu trả lời lại không nằm ở một bộ phim Việt.

Số suất chiếu quá lớn của Trại Buôn Người khiến khán giả tò mò về câu chuyện suất chiếu trong ngày của các bộ phim chiếu ở phòng vé Việt

Mới đây, Box Office Vietnam (đơn vị theo dõi, thống kê dữ liệu phòng vé) đã đưa ra một thông tin đáng chú ý khi Trại Buôn Người chưa phải bộ phim có số suất chiếu cao nhất trong một ngày tại phòng vé Việt. Ngay cả Mưa Đỏ cũng chưa chạm tới vị trí số 1. Theo bảng thống kê được công bố, kỷ lục hiện thuộc về Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 (Despicable Me 4) với 5.731 suất chiếu trong ngày 7/7/2024.

Đáng nói, Mưa Đỏ - tác phẩm từng khiến hệ thống rạp phải liên tục tăng suất trong mùa Quốc khánh 2025 - đứng ngay phía sau với 5.702 suất chiếu vào ngày 2/9/2025. Thành tích của Mưa Đỏ từng gây choáng khi phim có hơn 5.500 suất mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm, đồng thời nhanh chóng lập hàng loạt kỷ lục doanh thu. Đứng thứ ba trong bảng thống kê là một bộ phim của Trấn Thành, trong khi vị trí thứ 4 lại tiếp tục thuộc về Kẻ Trộm Mặt Trăng 4.

Mưa Đỏ vẫn chưa phải top 1

Ra mắt tại Việt Nam từ ngày 5/7/2024, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 là phần thứ tư của thương hiệu Despicable Me, tiếp tục câu chuyện về Gru, Lucy, các cô con gái Margo, Edith, Agnes và thành viên mới của gia đình - Gru Jr. Lần này, cuộc sống của Gru bị đảo lộn khi anh phải đối đầu với kẻ thù mới Maxime Le Mal, đồng thời đưa cả gia đình vào hành trình chạy trốn. Bộ phim do Chris Renaud và Patrick Delage đồng đạo diễn, với Steve Carell và Kristen Wiig tiếp tục lồng tiếng cho Gru và Lucy. Sức nóng của bộ phim tại Việt Nam thực tế đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu. Chỉ trong cuối tuần 5 - 7/7/2024, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 thu khoảng 46,5 tỷ đồng, bán hơn 220.000 vé và dẫn đầu phòng vé Việt. Thời điểm đó, riêng ba ngày cuối tuần, phim có hơn 14.000 suất chiếu - gấp khoảng 10 lần dự án đứng thứ hai cùng ra mắt.

Đến ngày 16/7, tức chưa đầy hai tuần sau khi phát hành, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Dữ liệu phòng vé ghi nhận tổng doanh thu tại Việt Nam của Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 vào khoảng 140 tỷ đồng, một con số rất đáng kể đối với một phim hoạt hình ngoại.

Điều khiến kỷ lục suất chiếu của Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 càng đáng chú ý là sức hút của bộ phim không phải hiện tượng riêng tại Việt Nam. Trên toàn cầu, thương hiệu Minions vốn đã có một lượng khán giả khổng lồ sau ba phần phim trước và các dự án ngoại truyện, vì vậy phần 4 tiếp tục được phát hành trên quy mô lớn. Theo Box Office Mojo, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 đạt khoảng 972 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong đó hơn 361 triệu USD đến từ Bắc Mỹ và hơn 611 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Vì thế, việc Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 từng có tới 5.731 suất chiếu trong một ngày ở Việt Nam, nhất là trong thời điểm nghỉ hè, là chuyện hoàn toàn hợp lý. Đây là hệ quả của một thương hiệu hoạt hình toàn cầu vốn đã có sẵn lượng khán giả lớn, cộng thêm sức hút đặc biệt của Minions với nhóm khán giả gia đình và trẻ em.