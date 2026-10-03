Tỉnh Bách Nhiên thu hàng loạt kỷ lục nhờ độ hot của Đầu Xuân Tươi Sáng

Vai Loan Niệm giúp anh thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng, ghi nhận hàng loạt cột mốc về độ phổ biến tại Trung Quốc và quốc tế trong thời điểm phim phát sóng.

Sức hút của Đầu xuân tươi sáng không chỉ được thể hiện qua thành tích của bộ phim mà còn góp phần đưa nhân vật Loan Niệm và nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Theo một bảng tổng hợp thành tích đang được chia sẻ trên mạng xã hội, tác phẩm liên tiếp ghi nhận những cột mốc đáng chú ý trên Youku, Netflix và các nền tảng trực tuyến.

Bộ phim được ghi nhận dẫn đầu một số bảng xếp hạng phim tình cảm hiện đại trên nền tảng Youku. Tác phẩm được cho là đạt mức Vân Hợp cao nhất trong lịch sử ở hạng mục này, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng năm 2026. Đáng chú ý, chỉ số Vân Hợp trong một ngày được nêu ở mức 40,3%, được xem là kỷ lục lịch sử.

Đầu xuân tươi sáng cũng được ghi nhận là tác phẩm tình cảm hiện đại nhanh nhất trên Youku vượt mốc nhiệt độ 10.000 điểm trong năm 2026, đồng thời đứng đầu về số ngày duy trì cột mốc này. Ở một chỉ số khác, phim được cho là thiết lập mức cao nhất theo khung giờ của Youku và xếp thứ hai trong bảng thu hút người dùng mới sau 16 ngày phát sóng.

Trên thị trường quốc tế, Đầu xuân tươi sáng liên tiếp ba tuần đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Tác phẩm được ghi nhận đứng đầu bảng tuần tại 8 quốc gia, cùng Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời lọt top 10 tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những con số này cho thấy độ phủ đáng kể của bộ phim trên các nền tảng trực tuyến với cách đo lường khác nhau.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên thăng hoa sự nghiệp nhờ Đầu xuân tươi sáng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Không chỉ bộ phim, nhân vật Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thể hiện cũng ghi nhận sức nóng đáng chú ý. Theo hình ảnh được chia sẻ, Loan Niệm đứng đầu bảng xếp hạng độ nóng nhân vật tuần của Miêu Nhãn trong hai tuần liên tiếp, tương ứng tuần thứ 35 và 36. Sức hút của một nhân vật trên mạng xã hội thường đến từ nhiều yếu tố: cách xây dựng hình tượng, diễn biến câu chuyện, tương tác với các nhân vật khác và khả năng tạo ra những chủ đề được khán giả quan tâm. Với Loan Niệm, những thống kê trong bảng tổng hợp cho thấy nhân vật này đang nhận được sự chú ý đáng kể.

Một điểm nhấn khác được nêu trong hình là sự tăng trưởng lượng người theo dõi Tỉnh Bách Nhiên trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Instagram tăng 1,361 triệu người theo dõi, Weibo tăng 866.000 và Xiaohongshu tăng 898.000. Tổng lượng người theo dõi tăng thêm trên toàn mạng được ghi nhận ở mức 3,125 triệu. Từ các chỉ số nền tảng đến sức nóng của nhân vật và sự tăng trưởng lượng người theo dõi, Đầu xuân tươi sáng đang tạo thêm dấu ấn cho sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên.