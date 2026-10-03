Vai chính Lan Hương Như Cố vốn là mỹ nhân này: Đẹp chả thua Đàm Tùng Vận, netizen vẫn thở phào "may quá không phải cổ"

Trước Đàm Tùng Vận đã có một cô gái được nhắm tới cho vai chính trong Lan Hương Như Cố.

Lan Hương Như Cố đang là một trong những bộ phim cổ trang được chú ý trên màn ảnh Trung Quốc. Lên sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video, bộ phim nhanh chóng tăng nhiệt, từng vượt mốc 30.000 điểm nhiệt trên Tencent Video chỉ sau vài ngày phát sóng và liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ gây chú ý tại quê nhà, tác phẩm với sự góp mặt của Đàm Tùng Vận cũng nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng yêu phim Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Trong phim, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên đảm nhận vai Hứa Lan Hương, một nhân vật có số phận nhiều biến động và phải liên tục sống giữa những thân phận, hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là vai diễn khiến Đàm Tùng Vận vướng không ít tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình và khí chất vốn quen thuộc của nữ diễn viên chưa thực sự tương đồng với hình dung của họ về Lan Hương, đặc biệt khi đặt nhân vật vào không khí cổ trang, đấu đá nội trạch khá nặng của bộ phim.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua tranh luận về độ hợp vai ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đàm Tùng Vận vẫn đang hoàn thành khá tốt phần việc của mình. Nhân vật Lan Hương càng về sau càng có nhiều lớp cảm xúc, từ nhẫn nhịn, dè chừng đến quyết đoán và mạnh mẽ. Đàm Tùng Vận cũng cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái tương đối linh hoạt, giúp nhân vật không chỉ dừng lại ở hình ảnh một cô gái chịu đựng số phận. Chính độ phủ của Lan Hương Như Cố cũng giúp nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức nóng trên màn ảnh.

Đàm Tùng Vận dần chứng minh sự hợp vai của bản thân trong Lan Hương Như Cố

Đáng chú ý, giữa lúc khán giả vẫn đang tranh luận về việc Đàm Tùng Vận có thực sự phù hợp với Lan Hương hay không, một thông tin hậu trường bất ngờ được đào lại. Theo bài viết được Sohu đăng tải, nữ chính ban đầu của Lan Hương Như Cố từng được nhắm tới là Ngô Cẩn Ngôn. Bài viết cho biết trong giai đoạn chuẩn bị, ekip từng hướng tới Ngô Cẩn Ngôn cho vai nữ chính. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang gây chú ý mạnh với Mặc Vũ Vân Gian và hình ảnh một mỹ nhân cổ trang có cá tính, đặc biệt là sau thành công của những vai diễn thiên về đấu trí, phục thù.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với dòng phim cổ trang

Cũng theo Sohu, sau những biến động cá nhân, lịch trình và tình trạng thể chất của Ngô Cẩn Ngôn bị ảnh hưởng, cuối cùng cô không tiếp tục tham gia dự án. Đội ngũ sản xuất sau đó tiến hành lựa chọn lại nữ chính và Đàm Tùng Vận trở thành người đảm nhận vai Lan Hương.

Thông tin này lập tức khiến câu chuyện casting Lan Hương Như Cố trở nên thú vị hơn. Bởi nếu nhìn vào hình ảnh của Ngô Cẩn Ngôn trong vài năm trở lại đây, không khó hiểu vì sao cô từng được liên tưởng với một nhân vật như Lan Hương. Ngô Cẩn Ngôn đã có một thời gian dài gắn với dòng phim cổ trang, từ Diên Hy Công Lược đến Mặc Vũ Vân Gian. Đặc biệt, vai Tiết Phương Phi trong Mặc Vũ Vân Gian từng giúp nữ diễn viên một lần nữa tạo dấu ấn mạnh với hình tượng nữ chính bước vào cuộc đời đầy biến cố, phải tự mình đấu tranh và tìm đường thoát khỏi nghịch cảnh. Trong mắt một bộ phận khán giả, khí chất sắc sảo và vẻ ngoài mang màu sắc cổ trang của Ngô Cẩn Ngôn vì thế có phần gần với hình dung ban đầu về Lan Hương hơn.

Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại là cái tên vốn có dấu ấn rất rõ ở những tác phẩm hiện đại hoặc các vai nữ có vẻ ngoài trẻ trung, gần gũi. Chính sự khác biệt này khiến việc cô đảm nhận Lan Hương từng khiến khán giả đặt câu hỏi về độ phù hợp. Thế nhưng sau khi phim thực sự lên sóng, câu chuyện lại không đơn giản là ai hợp vai hơn nữa. Đàm Tùng Vận dần tạo ra một Lan Hương của riêng mình. Những cảnh nhân vật phải sống trong thân phận thấp kém, âm thầm chịu đựng nhưng không đánh mất sự tỉnh táo trở thành phần giúp nữ diễn viên chứng minh rằng ngoại hình hay hình dung ban đầu chưa phải yếu tố quyết định tất cả. Chưa kể, Ngô Cẩn Ngôn dù có diện mạo hợp cổ trang nhưng diễn xuất bị cho là lên xuống thất thường, phong độ không ổn định như Đàm Tùng Vận. Thế nên sau quá trình Lan Hương Như Cố lên sóng, khán giả lại phở phào nhẹ nhõm vì năm đó, mỹ nhân họ Ngô không nhận vai.

Bình luận của cư dân mạng: - Ngô Cẩn Ngôn á? Quả là không nên... - Đàm Tùng Vận có thể không quá hợp tạo hình cổ trang nhưng cổ diễn hay đứt cô Ngô, lựa chọn sáng suốt. - Cô nào diễn cũng được nhưng xem phim đến giờ thì có thể khẳng định là may quá cô Ngôn không nhận vai. - Đàm Tùng Vận diễn ra cái nét mạnh mẽ trong nghịch cảnh hơn Ngô Cẩn Ngôn.

Về nội dung, Lan Hương Như Cố được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hà Yến Sơn. Câu chuyện xoay quanh Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc gặp biến cố lớn và bị cuốn vào một vụ án oan, cô mất đi thân phận vốn có, được người hầu cứu sống và thay danh tính của cô gái đã qua đời là Hứa Lan Hương để bước vào Lâm phủ với thân phận một nha hoàn. Từ vị trí thấp nhất, Lan Hương phải học cách che giấu thân phận, nhẫn nhịn và từng bước tìm kiếm chứng cứ để giải oan cho gia tộc. Vượt qua mọi trở ngại giai cấp và trở thành chủ mẫu đương gia, từ đây nàng lật lại vụ án năm xưa để rửa sạch oan khuất cho gia tộc mình.