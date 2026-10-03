Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận tăng vọt lượt xem lại

Hai bộ phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên cùng được chú ý, kéo khán giả tìm lại Quy Lộ - tác phẩm cặp đôi từng đóng chung năm 2023.

Cùng thời điểm này, Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đang cùng được chú ý với hai bộ phim mới là Lan Hương như cố và Đầu xuân tươi sáng. Từ sức hút của hai tác phẩm, khán giả bắt đầu tìm lại những bộ phim trước đây của hai diễn viên, trong đó có Quy lộ (Đường về nhà), phát sóng năm 2023. Hiện nay bộ phim cũ này bất ngờ lọt top 5 bảng xếp hạng quốc tế của nền tảng phát sóng.

Quy lộ là phim tình cảm đô thị chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, với Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận hai vai chính. Phim kể về Cố Hiểu và Lộ Viêm Thần, hai người từng là mối tình đầu thời đại học nhưng chia tay sau khi tốt nghiệp, trước khi gặp lại nhau sau 10 năm. Trong phim, Lộ Viêm Thần trở thành cảnh sát đặc nhiệm xử lý bom, còn Cố Hiểu là giám đốc đầu tư. Cuộc gặp lại sau một thập kỷ mở ra câu chuyện về những hiểu lầm, khoảng cách và lựa chọn của hai người.

Theo thống kê được truyền thông giải trí Trung Quốc dẫn lại, Quy lộ từng đạt khoảng 992 triệu lượt xem trong nửa đầu năm 2023. Phim cũng là một trong những tác phẩm truyền hình đáng chú ý của Đàm Tùng Vận trong giai đoạn này.

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận kết hợp ăn ý trong Quy lộ năm 2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hai bộ phim mới đang tạo thêm một "điểm nối" để khán giả nhìn lại màn kết hợp của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong Quy lộ. Ba năm sau ngày bộ phim lên sóng, sức chú ý dành cho hai diễn viên đã tạo ra một vòng đời mới cho tác phẩm cũ. Những khán giả biết đến họ qua vai diễn hiện tại có thêm lý do để tìm về các tác phẩm trước đó, trong khi người từng xem Quy lộ cũng có dịp nhìn lại câu chuyện của Cố Hiểu và Lộ Viêm Thần dưới một góc nhìn khác.

Hiện tượng này cũng cho thấy sức sống của kho phim cũ trên các nền tảng số. Một tác phẩm không hẳn đã hết hấp dẫn sau khi phát sóng. Nếu diễn viên trong phim bất ngờ nổi tiếng thì khán giả lại tìm xem những bộ phim cũ của họ. Điều này sẽ mở ra một làn sóng mới, giúp tác phẩm có thêm lượng khán giả mới.

Bên cạnh Quy lộ, nhiều bộ phim khác của hai diễn viên cũng được tìm xem lại như Tỉnh Bách Nhiên có Tân sinh, Chúng ta của sau này, Nữ bác sĩ tâm lý,... Đàm Tùng Vận là Cẩm tâm tựa ngọc, Lấy danh nghĩa người nhà, Thục cẩm nhân gia, Em đẹp hơn cả ánh sao...