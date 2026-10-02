Thông tin Chính phủ thông báo thêm 5.000 vé xem Trại Buôn Người miễn phí phát qua VNPAY và 4 app ngân hàng lớn

Tiếp nối những hoạt động nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người và lừa đảo trực tuyến, thêm 5.000 vé “Trại Buôn Người” được dành tặng miễn phí tới khán giả qua ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY.

‏Mới đây, trên trang Thông tin Chính phủ, bài đăng mới nhất đã thu hút sự chú ý lớn với nội dung: "‏THÊM 5.000 VÉ XEM PHIM "TRẠI BUÔN NGƯỜI" MIỄN PHÍ, PHÁT QUA VNPAY VÀ 4 APP NGÂN HÀNG LỚN"‏ ‏.‏

‏Theo nội dung được chia sẻ, hoạt động tiếp nối chuỗi truyền thông nhằm nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người và lừa đảo trực tuyến. ‏ ‏5.000vé lần này được các ứng dụng ngân hàng và VNPAY dành tặng miễn phí tới khán giả.‏

‎ ‏Thông tin Chính phủ hoan nghênh các đơn vị tiếp tục chung tay dành tặng 5.000 vé "Trại Buôn Người" miễn phí.

Bộ phim khai thác câu chuyện về những nạn nhân bị cuốn vào đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới, bắt đầu từ những lời mời tưởng chừng vô hại. ‏

‏Trước đó, Thông tin Chính phủ từng đăng tải trailer "Trại Buôn Người" kèm lời nhắn‏ ‏"Bà con nên đi xem phim này ngay"‏, đồng thời cảnh báo về những thủ đoạn dụ dỗ, tuyển dụng ngày càng tinh vi trên mạng xã hội.‏

‏Hoạt động tặng 5.000 vé miễn phí vì thế không chỉ mang đến tin vui cho những khán giả đang muốn ra rạp, mà còn góp phần đưa câu chuyện và thông điệp của bộ phim đến với nhiều người hơn.‏

‏VNPAY Phim tiếp nối hành trình đưa "Trại Buôn Người" đến gần khán giả‏

‏Theo chương trình, ‏ ‏5.000 vé "Trại Buôn Người"‏ ‏ được dành tặng để khán giả đăng ký sớm nhất, sử dụng khi đặt vé qua ‏ ‏tính năng Đặt vé xem phim ‏ ‏trên các ứng dụng của các ngân hàng như ‏ ‏Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank‏ ‏và ứng dụng ‏VNPAY‏ ‏.‏

‏Người nhận có thể lựa chọn cụm rạp, suất chiếu và ghế ngồi ngay trên ứng dụng để hoàn tất việc đặt vé. Vé được áp dụng tại hầu hết các hệ thống rạp trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Starlight, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia...‏

‏Mỗi người được nhận tối đa một mã vé trong suốt chương trình. Khi hoàn tất đặt vé, người dùng thanh toán 1.000 đồng theo quy định về giá trị giao dịch tối thiểu để xác nhận giao dịch thành công.‏

5.000 vé "Trại Buôn Người" được gửi tới người tham gia thông qua tính năng VNPAY Phim trên các ứng dụng ngân hàng và VNPAY.

‏‏Bên cạnh hoạt động tặng vé, VNPAY Phim hiện đang triển khai một số ưu đãi khác như mua 1 tặng 1, giảm giá tới 50%, đồng giá vé CGV chỉ 74.000 đồng và vé Lotte Cinema chỉ 81.000 đồng.... cho khán giả đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY. ‏

‏5.000 vé miễn phí đang chờ những khán giả tiếp theo của "Trại Buôn Người".‏‏ ‏Đăng ký nhận vé‏ ‏ ‏ ‏và cùng VNPAY Phim đưa thông điệp của bộ phim đến gần hơn với nhiều khán giả.‏