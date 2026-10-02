Võ Điền Gia Huy lên tiếng về drama thân thiết đồng nghiệp nữ: Đó là 1 phần công việc, xin lỗi đích danh 1 người

Những chia sẻ của Võ Điền Gia Huy đang khiến netizen quan tâm.

Chiều 2/10 tại TP. HCM, showcase ra mắt phim điện ảnh Bò Sữa Bay đã diễn ra trong không khí tấp nập và náo nhiệt. Ngoại trừ Tiểu Vy vắng mặt, dàn cast gồm có Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít... đều có mặt đông đủ. Bên cạnh những chia sẻ về dự án hay câu chuyện hậu trường, câu hỏi dành cho Võ Điền Gia Huy về lùm xùm tình tứ với bạn diễn khiến anh nhận nhiều ý kiến tiêu cực trên MXH.

Võ Điền Gia Huy lên tiếng về việc thân thiết với bạn diễn. (Clip: Team sự kiện)

Cụ thể, trong quá trình quay Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy từng bị netizen cho là có hành động "xào couple" quá đà với các bạn diễn nữ để "cọ" nhiệt. Cả hai được cho là dính nhau như sam ở hậu trường, Gia Huy thường có những động tác gần gũi vơi Ngọc Xuân. Đó là chưa kể còn dấy lên tin đồn hẹn hò giữa anh và Ngọc Xuân khi loạt "hint" du lịch chung xuất hiện. Lùm xùm này trở nên gay gắt hơn cả khi netizen cho rằng nam diễn viên đóng chung với ai cũng cố tình tỏ ra thân thiết, những bạn diễn trước như Hoàng Hà hay Tam Triều Dâng cũng không ngoại lệ.

Võ Điền Gia Huy bị "nói ra nói vào" vì những cử chỉ gần gũi với Ngọc Xuân. (Ảnh: TikTok)

Một lần nữa, nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn. (Ảnh: IG)

Nắm được drama bủa vây mình, cùng với câu hỏi của phóng viên, Võ Điền Gia Huy đã lên tiếng. Theo đó, anh cho rằng là một diễn viên, việc tạ chemistry cùng bạn diễn nữ là một phần trong công việc. "Đó là một yếu tố cần phải có để phục vụ cho bộ phim và phục vụ cho nhân vật của mình", nam diễn viên nói. Gia Huy hiểu khán giả thấy những clip hậu trường sẽ có những sự yêu thích hay mong muốn riêng và bày tỏ niềm yêu thích của mình, nhưng sự bày tỏ đó đôi khi cũng ảnh hưởng đến người bạn đồng hành của anh.

Gia Huy khẳng định đó chỉ là một phần công việc. (Ảnh: TikTok)

"Nhân đây anh cũng xin lỗi Xuân luôn", Gia Huy nói với bạn diễn - người vô tình bị cuốn vào lùm xùm của anh thời gian trước. Nam diễn viên nói thêm rằng khi truyền thông cho một bộ phim, NSX buộc phải làm những công tác đó. Việc tạo chemistry cũng một phần bởi vai diễn của anh và Ngọc Xuân là vợ chồng sắp cưới trong phim.

"Xuân cũng bị ảnh hưởng bởi những làn sóng không đáng có, nên rất tội nghiệp Xuân. Mong quý vị khán giả nhìn vào dự án chứ đừng quá nhìn vào đời tư vì cũng sẻ ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của mình", Gia Huy bộc bạch.

Gia Huy xin lỗi Ngọc Xuân vì để cô bị ảnh hưởng (Ảnh: TikTok)

Lắng nghe chia sẻ của Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân cũng lên tiếng "thanh minh" giùm đồng nghiệp, rằng dàn cast trong phim không giữ khoảng cách với nhau. Những tương tác của cô và Gia Huy chỉ là một phần nhỏ trong hậu trường vốn nhiều khoảnh khắc hơn rất nhiều. Với "cách hiểu riêng" của khán giả, là một nghệ sĩ, cô cũng mong chuyện riêng tư nhận được sự tôn trọng từ mọi người.

Gia Huy và Ngọc Xuân là vợ chồng sắp cưới trong phim, nên việc tương tác gần gũi là điều khó tránh khỏi (Ảnh: NSX)

Lời giải thích của Võ Điền Gia Huy cũng như Ngọc Xuân tại họp báo phần nào giúp khán giả hiểu rõ hơn về một phần trong việc của diễn viên. Chemistry là một phần quan trọng để khán giả tin vào mối quan hệ của các nhân vật trên màn ảnh, còn những khoảnh khắc hậu trường hay sự tương tác tại sự kiện cũng thường được tận dụng để duy trì sức nóng cho dự án. Bản thân Gia Huy cũng thừa nhận điều này, nhưng đồng thời nhận ra mặt trái khi sự quan tâm dành cho couple vượt khỏi phạm vi bộ phim và bắt đầu tác động đến bạn diễn.

Ảnh: NSX)

Còn về Bò Sữa Bay, phim xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng), một chàng trai nghèo nhận nhiệm vụ tiếp cận San - con gái giám đốc nông trường - để đánh cắp công thức sữa bí mật mà cô đang nghiên cứu. Từ một phi vụ nhằm đổi đời, Trâu dần nảy sinh tình cảm với San, trong khi Quân (Võ Điền Gia Huy), một gã giang hồ đem lòng yêu cô, cũng tìm mọi cách chinh phục người đẹp. Bên cạnh tuyến tình cảm, tác phẩm kết hợp màu sắc hài hước, hành động và kỳ ảo, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật tại nông trường bò sữa Mộc Châu, thêm vào các chi tiết siêu thực như loại sữa có khả năng trẻ hóa hay hình ảnh bò biết bay.

Ảnh: NSX

Bên cạnh những chia sẻ, dàn cast Bò Sữa Bay cũng gây ấn tượng khi diện outfit theo dresscode trắng - xanh dịu mắt. Ai nấy đều ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thanh lịch, biến thảm đỏ thành sân khấu để tỏa sáng.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Dàn diễn viên Bò Sữa Bay

Nguyễn Hùng

Ngọc Xuân

Võ Điền Gia Huy

Lãnh Thanh

Lãnh Thanh - Oanh Kiều

Gonzo

Nguyễn Hùng và Ngọc Xuân

Ngọc Xuân

Oanh Kiều



