Mức lương 20.000 đồng của mỹ nam Việt đắt show nhất 2026

Câu chuyện về thu nhập của nam thần màn ảnh hot nhất nhì Vbiz hiện tại rất được khán giả quan tâm.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn một bước lên đời, trở thành cái tên cực đắt show. Nam diễn viên cũng vừa trở lại với Trại Buôn Người trong hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Quang của Mưa Đỏ. Lần này, anh sắm vai một chàng trai người miền Tây tên Ny, vì muốn cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) khỏi đường dây buôn người mà cũng bị bắt vào nơi được ví như "địa ngục trần gian". Không còn vẻ ngoài hào hoa, lạnh lùng hay những màn đánh đấm đậm chất võ thuật, Ny của Steven Nguyễn thiên về bản năng sinh tồn, phải liên tục chạy trốn, chống trả và tìm cách đưa em gái ra khỏi trại.

Steven Nguyễn đang gây bão với Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Vai diễn này tiếp tục cho thấy Steven Nguyễn đang tận dụng rất tốt sức nóng có được sau Mưa Đỏ. Trại Buôn Người hiện cũng đang nhận được sự chú ý lớn tại phòng vé, trong đó Steven Nguyễn được nhắc đến như một trong những điểm sáng của dàn diễn viên. Anh nhận về những lời khen vì những phân cảnh hành động mãn nhãn dù nhân vật Ny không hề được xây dựng theo hướng "anh hùng".

Nhưng Trại Buôn Người có lẽ chỉ là một trong rất nhiều dự án mà khán giả sẽ còn gặp Steven Nguyễn trong thời gian tới. Nhìn vào danh sách phim đã quay và chuẩn bị tham gia, nam diễn viên thực sự đang bước vào giai đoạn chạy show dày đặc chưa từng có.

Chỉ trong khoảng một năm sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đã xuất hiện hoặc được công bố trong tới 8 dự án, gồm Không Giới Hạn, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp 2, Hùng Long Phong Bá 4, Chị Chị Em Em 3, Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Đặc Công Rừng Sác và Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sự xuất hiện dày đặc khiến Steven được truyền thông ưu ái gọi là nam diễn viên đắt show nhất 2026, vượt cả những diễn viên phủ sóng liên tục như Quang Tuấn, Tuấn Trần.

Mức độ phủ sóng của Steven thật sự đáng nể (Ảnh: FBNV)

Từ sự xuất hiện liên tục này, nhiều khán giả bắt đầu tò mò xem một nam diễn viên đang được săn đón như Steven Nguyễn hiện nhận cát-xê bao nhiêu? Câu trả lời là chưa có con số chính xác được công bố. Steven Nguyễn cũng chưa từng công khai mức thù lao hiện tại cho từng dự án. Thế nhưng, có một con số cát-xê đặc biệt từng gắn với Steven Nguyễn và nghe qua có thể khiến nhiều người bất ngờ: 20.000 đồng.

Dĩ nhiên, 20.000 đồng không phải mức cát-xê hiện tại của Steven Nguyễn. Đây là con số nam diễn viên từng chia sẻ khi nhắc về những ngày đầu bước chân vào nghề. Trong một lần đi diễn cùng bạn học, anh nhận về 20.000 đồng và suy nghĩ lúc đó chỉ đơn giản là có tiền để... đi chơi net.

Steven Nguyễn chia sẻ về cát-xê đầu tiên trong đời

20.000 đồng là một khoản tiền nhỏ đến mức gần như không thể tưởng tượng nếu đặt cạnh vị thế của Steven Nguyễn hiện tại, nhưng lại cho thấy quãng đường mà anh đã đi qua để có được ngày hôm nay. Trước khi được biết tới rộng rãi với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đã có khoảng một thập kỷ làm nghề với rất nhiều vai diễn lớn nhỏ nhưng không thể bứt phá thành sao. Hành trình của nam diễn viên đi qua sân khấu, web drama, phim truyền hình và nhiều dự án hành động trước khi thực sự tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng.

(Ảnh: FBNV)

Có một giai đoạn, tên Steven Nguyễn gắn nhiều hơn với những sản phẩm trực tuyến và các vai phụ, phản diện hoặc nhân vật thiên về hành động. Anh phải tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, từng vai diễn, từng lần xuất hiện. Đến Mưa Đỏ, tất cả những gì tích lũy trước đó mới có cơ hội được đặt vào một vai diễn đủ lớn để khán giả đại chúng thực sự quan tâm anh. Quang trở thành bước ngoặt lớn, sau bộ phim, Steven Nguyễn được gọi bằng những danh xưng như nam thần màn ảnh, mỹ nam trăm tỷ và liên tục nhận thêm lời mời đóng phim điện ảnh dù trước đó chủ yếu đóng truyền hình.

Từ một người từng nhận cát-xê đầu tiên chỉ 20.000 đồng, Steven Nguyễn hiện đã thực sự có cho mình đỗ đứng vững chắc trong nghề. Chỉ riêng danh sách 8 dự án trong khoảng một năm đã cho thấy mức độ phủ sóng của anh. Trong đó có phim truyền hình, phim điện ảnh, thương hiệu hành động quen thuộc lẫn những dự án quy mô lớn. Hiện tại, sau Trại Buôn Người, khán giả sẽ rất sớm được gặp lại Steven trong 2 dự án chuẩn bị công chiếu dịp cuối năm là Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu.