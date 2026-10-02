Bức ảnh công khai dàn diễn viên phim Tết 2027 của Trấn Thành

Những diễn viên góp mặt trong phim EM của Trấn Thành đã được gọi tên.

Thông tin về dàn diễn viên phim EM - phim Tết 2027 của Trấn Thành đang là chủ đề được quan tâm và bàn tán sôi nổi những ngày qua. Trước loạt lời đồn đoán về những gương mặt sẽ xuất hiện trong dự án này, mới đây, một bức ảnh chụp chung của dàn diễn viên chính tại lễ khai máy phim được đăng trên MXH càng gây chú ý. Dù mỗi người đều đã được dán sticker che mặt, nhưng dựa vào vóc dáng, trang phục cùng những lời đồn trước đó, netizen càng thêm tự tin để "chỉ mặt đọc tên" từng người.

Bức ảnh dàn cast phim EM tại lễ khai máy đang được chia sẻ trên MXH

Từ trái sang phải, nam diễn viên đầu tiên được khẳng định là Võ Điền Gia Huy. Chưa nói đến vóc dáng, netizen đã chỉ ra outfit anh mặc ở lễ khai máy - từ áo, quần đến thắt lưng - trùng với outfit trong bức ảnh mới đây trên IG của nam diễn viên. Bên cạnh đó, Gia Huy từ đầu đã được đồn là nam chính phim EM, bởi anh cũng từng xuất hiện tại nhà riêng của Trấn Thành. Trước đó, nam diễn viên cũng từng suýt có cơ hội hợp tác với Trấn Thành trong Thỏ Ơi!!, nhưng vì vướng lịch trình nên từ chối.

Outfit này thì lệch làm sao được?

Người tiếp theo được netizen đoán là Trần Ngọc Vàng, bởi trước đó, người trong êkip từng đăng 1 bức ảnh che mặt nhưng trùng khớp với ảnh mà nam diễn viên đăng lên trang cá nhân. Đó là chưa kể tại lễ khai máy phim, người hâm mộ cũng soi ra một nhân vật sau khung hình có trang phục, mũ, ốp điện thoại giống hệt trợ lý của Trần Ngọc Vàng.

Cũng có ý kiến cho rằng người mặc áo nâu là Bình An vì kiểu tóc và "shape" mặt quá giống, thời gian qua anh cũng công tác ở TP. HCM. Nhưng suy luận này bị netizen bác bỏ vì Bình An có vóc dáng đô và cao hơn người trong ảnh nhiều.

Kết hợp cùng hint trước đó, người thứ 2 từ bên trái sang 99% là Trần Ngọc Vàng

Tiếp theo, Tóc Tiên được gọi tên. Trang phục của nữ diễn viên trong ảnh giống hệt trang phục Tóc Tiên từng diện, kiểu tóc dài cột nửa đầu cũng gắn liền với mỹ nhân này trong thời gian qua. Suy đoán này càng thêm chắc chắn bởi trước đó, Tóc Tiên cũng xuất hiện ở nhà riêng của Trấn Thành cùng Võ Điền Gia Huy.

Tóc Tiên là người tiếp theo được gọi tên

Đứng bên cạnh là mỹ nhân được cho là Hoa hậu Thanh Thủy. Lời đồn Thanh Thủy sẽ đảm nhiệm vai nữ chính phim EM xuất hiện sau khi Trấn Thành theo dõi trang cá nhân của người đẹp này, đồng thời cả hai cũng xuất hiện chung ở buổi gặp gỡ bạn bè riêng tư. Thậm chí mới đây, truyền thông còn bắt được khoảnh khắc Trấn Thành và Thanh Thuỷ cùng thành viên êkip phim EM cùng xuất hiện tại một địa điểm ở Thảo Điền, TP.HCM.

Suy đoán thêm phần đáng tin khi chiếc váy đen, túi vàng mà người trong ảnh đeo trùng hợp hoàn toàn với outfit Thanh Thủy từng mặc chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân.

Trang phục trùng khớp tuyệt đối

Thanh Thủy có mặt ở buổi gặp gỡ hội bạn thân Trấn Thành

Đứng kế tiếp là cái tên được cho là Cris Phan, vì sự tương đồng từ chiều cao cho đến vóc dáng. Đáng nói, người trong ảnh còn diện áo 2 Ngày 1 Đêm - chương trình mà nam diễn viên tham gia, nên netizen càng khẳng định không ai khác đó chính là Cris Phan.

Đứng thứ 2 từ phải sang được cho là Cris Phan, khi anh cũng rất "trùng hợp" mà diện áo 2 Ngày 1 Đêm

Cuối cùng, người đẹp ở ngoài cùng bên phải được dự đoán là MisThy với mái tóc cam quen thuộc. Suy đoán này thêm hợp lý vì từ chiều cao đến vóc người đều trùng khớp. Hơn nữa, trước đó đã có một bức ảnh hậu trường che mặt dàn cast phim EM được đăng tải cũng gợi ý đến sự xuất hiện của MisThy.

Người cuối cùng được đoán là MisThy, trước đó cũng đã có hint

Với loạt manh mối được hé lộ, netizen hiện tại đã có thể chắc chắn đến 90% về đội hình dàn cast chính của EM, gồm Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên, Thanh Thủy, Cris Phan và MisThy. Theo những thông tin trước đó, dự án phim Tết 2027 lần này của Trấn Thành có kịch bản mang chiều sâu tâm lý và cốt truyện mới lạ, khác biệt hẳn so với các tác phẩm trước đây của nam đạo diễn. Trấn Thành cũng tiết lộ bản thân có sự rung động mãnh liệt với EM, anh sẽ làm phim mà không đặt áp lực doanh thu hay thành tích mà chỉ đơn giản xuất phát từ sự đồng cảm với câu chuyện anh muốn kể.