Bắt quả tang T.O.P (BIGBANG) ủng hộ phim ngập cảnh nóng của bạn gái, yêu đương chả thèm giấu là đây!

Hóa ra T.O.P (BIGBANG) đã công khai ủng hộ Nana từ lâu.

Ngay sau khi Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò của T.O.P (BIGBANG) và Nana, cư dân mạng lập tức đào lại từng dấu vết nhỏ cho thấy mối quan hệ của hai ngôi sao có thể đã được âm thầm hé lộ từ trước. Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là việc T.O.P được phát hiện đã like bài đăng của Netflix giới thiệu The Scandal - bộ phim 19+ mà Nana đóng chính. Đáng nói, nam ca sĩ vốn được cho là giữ chuyện tình cảm kín đáo đến mức không theo dõi Nana trên Instagram, thậm chí cũng không để lại dấu vết tương tác công khai dưới những bài đăng cá nhân của cô. Vậy mà khi Netflix đăng bài quảng bá tác phẩm mới của bạn gái, anh lại vô tình để lại một dấu vết khiến cư dân mạng nhanh chóng bắt được.

T.O.P like bài đăng của Netflix về Nana từ 3 tuần trước

Cặp đôi chính thức xác nhận hẹn hò sau khi bị Dispatch khui

Sáng 2/10, Dispatch gây chấn động khi công khai loạt hình ảnh T.O.P và Nana hẹn hò tại khu vực Achiul Village, thành phố Guri, nơi Nana sinh sống. Theo Dispatch, cả hai bắt đầu thân thiết sau khi hợp tác quay MV vào tháng 1, từ tình bạn và quan hệ đồng nghiệp dần phát triển thành tình yêu vào khoảng tháng 6. Hai ngôi sao được bắt gặp có những buổi hẹn hò khá bình dị như cùng đi taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và dành thời gian bên nhau. T.O.P thường là người chủ động đến tìm Nana, trong những ngày không có lịch trình anh được cho là sử dụng taxi để di chuyển.

Đáng chú ý, sau khi thông tin được Dispatch đăng tải, phía quản lý của hai nghệ sĩ cũng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Điều này càng khiến những hint nhỏ trước đó trở nên đáng chú ý hơn, trong đó có cú like tưởng như vô thưởng vô phạt dành cho The Scandal. Bởi nếu để ý kỹ, T.O.P dường như đã cố gắng giữ khoảng cách với đời tư của Nana trên mạng xã hội. Anh không công khai theo dõi bạn gái, cũng không tương tác với những bài đăng cá nhân của cô sau khi 2 người kết thúc quá trình quảng bá MV đóng chung.

Hai người quen biết và dần nảy sinh tình cảm sau khi đóng MV chung hồi đầu năm nay

Đặc biệt, The Scandal lại chẳng phải một bộ phim bình thường. Đây là tác phẩm 19+ quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons và đưa câu chuyện về bối cảnh Joseon. Nana vào vai một góa phụ trẻ bị cuốn vào trò chơi tình ái với những cảnh nóng cực kỳ táo bạo, gần như nude 100%. Sau khi phim lên sóng, các phân đoạn thân mật của Nana và Ji Chang Wook trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi tò mò rằng liệu khi xem bộ phim này, thái độ của T.O.P ra sao.

Nana có cảnh nóng bạo nhất sự nghiệp trong The Scandal



Thực tế, The Scandal không phải một tác phẩm thành công trong sự nghiệp của Nana. Dù phim nhanh chóng tạo được sức hút trên Netflix, một bộ phận khán giả phàn nàn về nhịp phim chậm, cách xây dựng nhân vật và cho rằng các cảnh nóng xuất hiện với tần suất dày nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo được hiệu quả tương xứng về mặt kịch bản. Ngay cả ngoại hình của Nana trong phim cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Nữ diễn viên từng lên tiếng xin lỗi sau khi một bộ phận khán giả cho rằng diện mạo hiện đại, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, khiến cô chưa thực sự phù hợp với hình tượng góa phụ thời Joseon.