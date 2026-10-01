Đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia đóng 1 phim kiếm gần 70 tỷ, 2 lần được Nhà nước vinh danh

Sự nghiệp của người đàn ông này thực sự đáng nể.

Từ một nam diễn viên nổi tiếng nhờ diện mạo điển trai, nam tính, Hyun Bin hiện có một danh phận đặc biệt ngoài màn ảnh đó là Đặc vụ phản gián danh dự của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS). Anh mới được bổ nhiệm vị trí này từ hồi tháng 4/2026 và có vai trò đặc biệt trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phản gián cùng cơ quan này.

Hyun Bin bước vào ngành giải trí từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý qua My Name Is Kim Sam Soon, The Snow Queen, Worlds Within và đặc biệt là Secret Garden. Vai Kim Joo Won trong Secret Garden đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới, đồng thời giúp Hyun Bin trở thành một trong những tài tử được săn đón nhất màn ảnh Hàn.

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hyun Bin trở lại màn ảnh và tiếp tục duy trì vị thế qua loạt phim như Memories of the Alhambra, Crash Landing on You và sau đó là các dự án điện ảnh. Trong đó, Crash Landing on You trở thành một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Hyun Bin lan rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Đến năm 2025, Hyun Bin tiếp tục gây chú ý với Harbin, bộ phim giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Blue Dragon Film Awards lần thứ 46.

Hyun Bin trong Harbin

Vị thế ngôi sao kéo theo mức thù lao thuộc nhóm cao của thị trường. Một số bảng thống kê về diễn viên Hàn Quốc năm 2025 dẫn mức cát-xê của Hyun Bin khoảng 167.000 USD/tập, tương đương khoảng 220 triệu won. Nếu lấy mức này để tính cho một bộ phim truyền hình 16 tập, tổng thù lao sẽ vào khoảng 2,67 triệu USD, tương đương khoảng 70 tỷ đồng.

Không chỉ kiếm tiền từ diễn xuất, Hyun Bin còn được biết đến với hoạt động đầu tư bất động sản. Một tòa nhà tại Cheongdam-dong mà anh mua với giá 4,8 tỷ won vào năm 2013 được Value Map ước tính giá trị thị trường khoảng 19,69 tỷ won vào tháng 1/2026, cho thấy giá trị tài sản đã tăng đáng kể theo thời gian.

Hyun Bin và bà xã được mệnh danh là đại gia bất động sản

Bên cạnh những giải thưởng nghệ thuật, Hyun Bin còn đúng chuẩn một công dân gương mẫu khi hai lần được nhà nước biểu dương. Lần đầu diễn ra vào năm 2013, khi Hyun Bin nhận Tổng thống biểu dương tại lễ kỷ niệm Ngày Tiết kiệm lần thứ 50. Anh được vinh danh vì thành tích tiết kiệm, cùng những hoạt động thiện nguyện và đóng góp xã hội. Thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết Hyun Bin đã tiết kiệm khoảng 3,5 tỷ won trong 17 năm kể từ khi ra mắt. Đến 2020, Hyun Bin tiếp tục nhận Tổng thống biểu dương tại Korea Popular Culture & Arts Awards lần thứ 11. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của anh đối với văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Và đến năm 2026, nam diễn viên có thêm một danh phận đặc biệt chưa nhiều nghệ sĩ sở hữu: Đặc vụ phản gián danh dự của NIS.

Từ tài tử của những chuyện tình đình đám trên màn ảnh, Hyun Bin giờ đây là một diễn viên hạng A với mức cát-xê cao ngất, sở hữu khối tài sản đáng kể, hai lần nhận nhà nước biểu dương và nay còn được chính NIS bổ nhiệm làm Đặc vụ phản gián danh dự. Đây cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi khi hình tượng đặc vụ mà một diễn viên xây dựng trên màn ảnh được nối dài thành một vai trò ngoài đời thực.