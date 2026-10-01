Sự ăn ý trong diễn xuất cùng những chuyện tình còn để lại tiếc nuối khiến khán giả mong các cặp đôi này có thêm một lần sánh vai trên màn ảnh.

Kim So Hyun và Song Kang

Kim So Hyun và Song Kang từng đóng chung trong hai mùa Love Alarm, phát hành lần lượt vào năm 2019 và 2021. Dù nhân vật của họ không đến được với nhau, những cảnh tình cảm vẫn khiến một bộ phận khán giả yêu thích và mong cả hai có thêm cơ hội sánh đôi.

Hai diễn viên đã xác nhận tái hợp trong White Scandal, dự kiến phát sóng trên MBC năm 2027. Song Kang vào vai Dan Yi Hyuk, một diễn viên nổi tiếng xuất thân từ gia đình tài phiệt. Anh muốn thoát khỏi cuộc tranh giành quyền thừa kế và những kỳ vọng của ông nội. Kim So Hyun đảm nhận vai Ji Eun Seol, cựu sao nhí có sự nghiệp đổ vỡ sau một biến cố. Cô chuyển sang làm quản lý nhưng vẫn nuôi giấc mơ diễn xuất.Yi Hyuk và Eun Seol thỏa thuận hẹn hò giả vì mục đích riêng. Khi trở nên gần gũi, họ phải đối diện với những bí mật và tổn thương trong quá khứ.

Kim So Hyun và Song Kang (Ảnh: MBC)

Câu chuyện mới mở ra cơ hội để Kim So Hyun và Song Kang thể hiện một mối quan hệ trưởng thành hơn, với nhiều giằng co giữa tình cảm, tham vọng và lòng tin.

Moon Ga Young và Cha Eun Woo

Moon Ga Young và Cha Eun Woo từng tạo nên cặp đôi được yêu thích trong True Beauty, phát sóng từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021. Những khoảnh khắc quan tâm và rung động tuổi học trò giúp sự kết hợp của họ để lại dấu ấn với khán giả.

Cả hai hiện đang cân nhắc lời mời tham gia Seorabeol Knife do đạo diễn Jang Tae Yoo - người đứng sau thành công của My Love from the Star và Bon Appétit, Your Majesty - thực hiện. Câu chuyện dự kiến xoay quanh một đầu bếp điều hành nhà hàng đạt một sao Michelin và một nàng công chúa.

Moon Ga Young và Cha Eun Woo (Ảnh: TvN)

Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và dự kiến xuất ngũ vào tháng 1/2027. Nếu nhận lời, đây có thể là một trong những dự án anh tham gia sau khi trở lại hoạt động. Người hâm mộ True Beauty đang rất mong chờ hai diễn viên tái hợp trong một câu chuyện tình mới.

Joy và Choo Young Woo

Joy, thành viên Red Velvet, và Choo Young Woo từng mang đến chuyện tình nhẹ nhàng trong Once Upon a Small Town năm 2022. Bối cảnh làng quê cùng sự tương tác tự nhiên của hai diễn viên tạo nên nét duyên cho tác phẩm. Bốn năm sau, họ cùng tham gia phiên bản lồng tiếng Hàn Quốc của Stitch Head. Phim khởi chiếu tại Hàn Quốc ngày 30/9/2026. Như vậy, cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ đã đến với khán giả qua một tác phẩm hoạt hình. Joy lồng tiếng cho Arabella, cô bé tò mò, còn Choo Young Woo thể hiện Stitch Head, sinh vật nhỏ bé khao khát được yêu thương. Đây là lần đầu cả hai thử sức với công việc lồng tiếng hoạt hình.

Joy (Red Velvet) và Choo Young Woo (Ảnh: SM ACTIST)

Bộ phim kể về những sinh vật được một nhà khoa học tạo ra rồi lãng quên. Stitch Head đã chăm sóc các bạn trong lâu đài, trước khi một ông bầu gánh xiếc xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của chúng. Khán giả từng yêu thích Joy và Choo Young Woo có thể theo dõi cách họ truyền tải cảm xúc bằng giọng nói. Cách nhấn nhá, nhịp điệu và xử lý lời thoại trở thành điểm đáng chú ý trong lần hợp tác này.

Seo Hyun Jin và Yoo Yeon Seok

Seo Hyun Jin và Yoo Yeon Seok từng chinh phục khán giả qua vai bác sĩ Yoon Seo Jung và Kang Dong Joo trong Dr. Romantic năm 2016. Tình yêu phát triển từ sự đồng hành trong công việc giúp hai nhân vật trở thành một cặp đôi đáng nhớ. Hai diễn viên sẽ xuất hiện cùng nhau trong The Perfect Life, bộ phim tâm lý giật gân sẽ phát sóng trên đài MBC vào ngày 30/10/2026.

Yoo Yeon Seok vào vai Min Joon Ho, bác sĩ phẫu thuật tim được mọi người tin tưởng và là một người bố đơn thân. Seo Hyun Jin hóa thân thành Kang Ji Sun, nhân viên thư viện trường tiểu học. Sau một buổi hẹn tưởng chừng như hoàn hảo, hai người đưa ra những lời kể trái ngược về cùng một sự việc.

Seo Hyun Jin và Yoo Yeon Seok (Ảnh: MBC)

Cuộc tìm kiếm sự thật đẩy họ vào thế đối đầu. Đây cũng là điểm khiến lần tái hợp sau gần một thập niên trở nên đáng chờ đợi. Khán giả từng quen với những cảnh yêu thương trong Dr. Romantic nay sẽ theo dõi cách hai diễn viên thể hiện sự nghi ngờ, bất an và xung đột.

Suzy và Kim Seon Ho

Suzy và Kim Seon Ho từng để lại nhiều tiếc nuối trong Start-Up năm 2020. Nhân vật Seo Dal Mi lựa chọn Nam Do San, còn Han Ji Pyeong không có được cái kết mà những khán giả ủng hộ anh mong muốn.

Hai diễn viên đã xác nhận tái hợp trong Portraits of Delusion của Disney+, do Han Jae Rim đạo diễn. Phim dự kiến sẽ ra mắt trong những tháng cuối năm 2026. Tác phẩm lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, Suzy vào vai Song Jeong Hwa, người phụ nữ bí ẩn đã sống khép kín hơn nửa thế kỷ. Kim Seon Ho đảm nhận vai Yun I Ho, họa sĩ được thuê vẽ chân dung cho cô. Quá trình làm việc khiến anh vừa sợ hãi trước những bí mật, vừa bị Jeong Hwa cuốn hút.

Suzy và Kim Seon Ho (Ảnh: Disney Plus)

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Suzy cho biết bầu không khí bí ẩn trong kịch bản và câu chuyện của nhân vật nữ đã mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô xem vai diễn là một trải nghiệm đầy thử thách và giúp bản thân học hỏi được rất nhiều. Với người xem từng yêu thích Dal Mi và Ji Pyeong, dự án mới mang đến cơ hội chứng kiến hai diễn viên phát triển một mối quan hệ có chiều sâu hơn. Những bí mật giữa họ cũng tạo nên sự tò mò về diễn biến câu chuyện.