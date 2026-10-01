Dương Tử thua cuộc, giải thưởng Trung Quốc bị chỉ trích vì cợt nhả

Tuy nhiên, lễ trao giải Kim Ưng 2026 cũng vấp phải một số chỉ trích về công tác tổ chức. Khi trao hai hạng mục quan trọng nhất là Nam/ Nữ chính xuất sắc, các MC đã có những trò đùa dai bị đánh giá là "không quan tâm tới cảm xúc của ứng cử viên". Các nghệ sĩ đọc tên người chiến thắng trên sân khấu liên tục câu giờ bằng những trò đùa nhạt, trong khi dàn nghệ sĩ ở dưới đều khá căng thẳng chờ kết quả. Mã Tô (phải) được đề cử Nữ phụ xuất sắc với phim Tôi là cảnh sát hình sự. Dù không chiến thắng, vai diễn của cô cũng chinh phục khán giả, giúp nữ diễn viên "tẩy trắng" danh tiếng sau bê bối ngoại tình. Thẩm Nguyệt (trái) tham dự sự kiện với tiết mục âm nhạc.