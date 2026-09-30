Phim 18+ có minh tinh Việt chiếm top 1 Hàn Quốc: 6 ngày lượt xem tăng 735%, Lee Min Ho - Han Soo Hee chịu thua

Thành tích của phim 18+ có sự tham gia của một minh tinh Việt này đang khiến netizen phải trầm trồ.

Vừa lên sóng được 1 tuần, phim 18+ Tazza 4: The Song Of Beelzebub đang trở thành cái tên gây chú ý tại phòng vé Hàn Quốc khi ghi nhận thành tích tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Theo đó, phim đã vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc, vượt qua hai bom tấn đình đám là The Assassin(s) do Lee Min Ho và Yoo Hae Jin đóng chính, cùng The Interns với sự góp mặt của Choi Min Sik và Han So Hee.

Lần đầu tiên từ khi ra rạp, Tazza 4: The Song Of Beelzebub vượt qua The Assassin(s) để dẫn đầu phòng vé ngày. Trong khi đó, The Intern của Choi Min Sik và Han So Hee đang lép vế.

Đáng nói hơn cả là tốc độ tăng trưởng của phim 18+ Tazza 4: The Song Of Beelzebub. Ngày 23/9, phim ghi nhận tổng cộng 122.547 lượt khán giả, tính cả các suất chiếu sớm. Đến ngày 28/9, lượng khán giả tích lũy đã tăng lên 901.929 lượt.

Như vậy, chỉ sau 6 ngày, lượng khán giả tích lũy của phim đã tương đương khoảng 735% so với con số ngày 23/9. Đây là một bước tiến cực kỳ đáng chú ý khi Tazza 4: The Song Of Beelzebub phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ sở hữu dàn diễn viên đình đám Kbiz. Thêm vào đó, tác phẩm bị dán nhãn phim 18+, thế nên đối tượng tiếp cận hiển nhiên là ít hơn so với các phim khác đang chiếu trên thị trường.

Bộ phim đang tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ.

Từng có thời điểm, The Assassin(s) của Lee Min Ho chiếm tới 44,34% thị phần, trong khi Tazza 4: The Song Of Beelzebub chiếm 19.39% - con số khiêm tốn hơn nhiều. Thế nên đây được coi là màn bứt phá quá khủng cho một bộ phim vốn có độ nhận diện ít hơn. Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim trong những ngày tiếp theo cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Liệu The Assassin(s) có thể duy trì lợi thế, hay phim 18+ do Byun Yo Han đóng chính sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên.

Ai sẽ thắng trong cuộc đua song mã của The Assassin(s) và Tazza 4: The Song Of Beelzebub?

Về nội dung, Tazza 4: The Song Of Beelzebub xoay quanh Jang Tae Yeong và Park Tae Yeong, hai người bạn thân từ thời trung học. Cuộc đời Jang Tae Yeong rơi vào vực thẳm sau khi bị Park Tae Yeong phản bội, khiến anh bước vào một canh bạc nhằm trả thù người bạn cũ. Trong khi đó, chị gái của Jang Tae Yeong là Jang Tae Hui trở thành chất xúc tác khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng tồi tệ, còn Kaneko cũng bị cuốn vào vòng xoáy báo thù.

Diễn viên Hồng Đào của Việt Nam cũng góp mặt trong phim.

Bộ phim 18+ này quy tụ dàn diễn viên gồm Byun Yo Han, Roh Jae Won, Miyoshi Ayaka, Im Se Mi, Swings và Yoon Kyung Ho. Đặc biệt, nữ diễn viên Hồng Đào của Việt Nam cũng góp mặt trong phim với vai Chủ tịch Thảo. Vai diễn trong Tazza 4 tiếp tục làm dày bảng thành tích của Hồng Đào, nữ minh tinh đã sở hữu loạt phim trăm tỷ tại Việt Nam như Mai, Linh Miêu và từng góp mặt trong series Hollywood đạt giải Emmy là Beef.