Trại Buôn Người 6 ngày kiếm 146 tỷ đồng

Sau khi ra rạp từ ngày 25/9, Trại Buôn Người liên tục tăng doanh thu và trở thành một trong những bộ phim đáng chú ý tại phòng vé Việt cuối tháng 9/2026.

Theo số liệu cập nhật đến chiều ngày 30/9, Trại Buôn Người đã thu hơn 146,5 tỷ đồng. Trước đó, bộ phim vượt mốc 50 tỷ đồng chỉ sau khoảng 48 giờ, đạt 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé.

Kết quả này gây chú ý khi phim được phát hành vào thời điểm không trùng mùa phim Tết hay các kỳ nghỉ lễ.

Dự án quy mô lớn, hơn 10.000 người tham gia

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khai thác câu chuyện về đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới cùng cuộc chiến sinh tồn của những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Câu chuyện bắt đầu khi Ny, do Steven Nguyễn đảm nhận, lên đường tìm em gái Út Đẹt. Trong hành trình này, chính Ny cũng bị cuốn vào sào huyệt của đường dây tội phạm.

Thay vì chỉ mô tả những thủ đoạn lừa đảo, bộ phim được phát triển theo hướng hành động - sinh tồn. Các màn truy đuổi, đối đầu và hành trình tìm cách thoát thân tạo nên nhịp phim dồn dập. Bên cạnh đó, tình thân, bản năng sinh tồn và sự đoàn kết giữa những nạn nhân cũng là những yếu tố quan trọng của câu chuyện.

Theo thông tin được công bố, ê-kíp dành nhiều năm để phát triển và hoàn thiện dự án. Phim có những đại cảnh quy mô lớn, tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim tham gia lên tới hơn 10.000 người.

Quách Ngọc Ngoan tạo dấu ấn

Trong dàn diễn viên, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý với vai Tài, mang số hiệu 003. Đây là nhân vật quản lý trại trong đường dây tội phạm, trực tiếp kiểm soát các nạn nhân và có nhiều hành động bạo lực, cưỡng ép. Vai diễn mang đến một hình ảnh khác so với những nhân vật từng giúp Quách Ngọc Ngoan tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Trại Buôn Người cũng ra mắt trong giai đoạn nam diễn viên đang trở lại với điện ảnh khá tích cực. Theo Quách Ngọc Ngoan, từ đầu năm 2026, anh liên tiếp tham gia bốn dự án điện ảnh. Sau những biến động trong cuộc sống và khoảng thời gian gặp khó khăn trong kinh doanh, nam diễn viên cho biết đang tập trung làm việc, từng bước ổn định cuộc sống và giải quyết những khoản nợ còn lại.

Vai Tài đồng thời đặt ra thử thách mới cho Quách Ngọc Ngoan. Trước đó, anh từng góp mặt trong Thiên đường máu, bộ phim cũng khai thác câu chuyện người Việt bị lừa ra nước ngoài.

Bởi vậy, khi tham gia Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đã trao đổi với đạo diễn để tạo nên một nhân vật khác biệt. Tài được xây dựng theo hướng nguy hiểm, nhiều toan tính và có bản năng sinh tồn mạnh hơn.

Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, Khánh My cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau khoảng 8 năm vắng bóng với vai Diễm My. Nhân vật của cô trải qua nhiều diễn biến tâm lý nặng nề, phải đối mặt với những giằng xé về thân phận và tình cảm. Khánh My cho biết tạo hình lần này khác với hình ảnh quen thuộc của mình. Nữ diễn viên gần như không trang điểm, tập trung thể hiện nhân vật thông qua ánh mắt và diễn xuất nội tâm.