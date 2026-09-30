Chàng trai 2k2 mắc TICS bị nghi dùng bệnh tật để PR phim: “Em chọn bước ra ánh sáng để chứng minh 1 điều..."

Câu chuyện của chàng trai trẻ đã truyền không ít cảm hứng tích cực cho khán giả.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ và lần đầu đóng phim, Đinh Viết Tường - chàng trai sinh năm 2002 mắc hội chứng TICS - vẫn gây chú ý khi hóa thân thành Nhân, một nạn nhân khuyết tật trong Trại Buôn Người. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với chính Đinh Viết Tường ngoài đời, từ những biểu hiện của hội chứng TICS đến sự mặc cảm, phụ thuộc và gắn bó với mẹ.

Sau khi Trại Buôn Người ra rạp và nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng, Đinh Viết Tường cũng được nhiều khán giả biết đến. Tuy nhiên, phía sau vai diễn đầu tay là câu chuyện về một chàng trai từng ngại xuất hiện trước đám đông và phải mất nhiều thời gian để vượt qua sự tự ti vì những biểu hiện không chủ động của cơ thể.

Viết Tường trong Trại Buôn Người

Không tự tin nhận vai vì sợ ảnh hưởng đoàn phim

Đinh Viết Tường sinh năm 2002, lần đầu bước vào điện ảnh với Trại Buôn Người. Cơ duyên đến với bộ phim bắt đầu từ cuộc gọi của nhà sản xuất Mèo Bích Trang, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là sự lo lắng.

“Ban đầu khi Mẹ Mèo gọi cho em thì em cũng không tự tin để nhận, vì em chưa bao giờ đóng phim, và nhân vật này lại là một nhân vật rất nặng tâm lý. Em sợ mình ảnh hưởng đến mọi người trong quá trình ghi hình”, Đinh Viết Tường kể.

Sau khi được động viên, anh tự quay một đoạn diễn thử và gửi cho nhà sản xuất. Ba ngày sau, phản hồi từ ê-kíp giúp Đinh Viết Tường có thêm tự tin.

“Cuối cùng em nhận được phản hồi là cả chị Mèo và phía anh Toni đều rất hài lòng về các đoạn diễn thử của em”, anh nhớ lại.

Nhân vật Nhân có nhiều nét tương đồng với Đinh Viết Tường ngoài đời. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, việc tái hiện những biểu hiện bên ngoài không phải thử thách lớn nhất. Điều khó hơn là thể hiện được tâm lý mặc cảm, tự ti và tổn thương của một người bị dồn đến đường cùng.

“Mẹ Mèo nói nhân vật Nhân trong phim mang một tâm lý phức tạp và mặc cảm tự ti rất lớn. Đó là phần tâm lý khó nhất mà em phải cảm để có thể diễn được”, Đinh Viết Tường nói.

Ngoài đời, anh cho biết mình may mắn nhận được tình yêu thương từ gia đình và bạn bè. Vì vậy, để đưa bản thân vào trạng thái tiêu cực nhất của Nhân, đặc biệt là những phân đoạn dẫn đến cái chết của nhân vật, Đinh Viết Tường phải cố gắng rất nhiều: “Ba mẹ em, bạn bè em đều yêu thương em cho dù em có ra sao nên để đẩy đến tâm lý tiêu cực nhất dẫn đến cái chết thì em cũng đã phải cố gắng rất nhiều để diễn được các phân đoạn trong phim”.

Những lời miệt thị mà Nhân phải chịu trong phim cũng gợi lại cho Đinh Viết Tường những trải nghiệm ngoài đời.

“Những lời cay nghiệt trên phim gợi lại từng ánh mắt, câu nói miệt thị mà em từng gánh chịu ngoài đời. Nỗi đau đó là thật, nên em mang trọn vẹn cảm xúc ấy vào từng phân cảnh”, anh nói.

Tuy nhiên, Đinh Viết Tường cho rằng lần này mình không còn đứng ở vị trí của một người chỉ chịu đựng những ánh nhìn ấy: “Lần này, em không khóc vì tủi thân, mà khóc vì chính mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình”.

Đóng cùng NSND Như Quỳnh và đối diện nghi vấn dùng bệnh tật để PR

Trong Trại Buôn Người, Nhân có mối quan hệ đặc biệt với mẹ, nhân vật do NSND Như Quỳnh đảm nhận. Với Đinh Viết Tường, đây cũng là tuyến cảm xúc gần gũi với câu chuyện của anh ngoài đời.

“Đó là tình yêu thương và sự nương tựa tuyệt đối vào mẹ. Ngoài đời, mẹ là điểm tựa duy nhất giúp em vượt qua giông bão”, Viết Tường chia sẻ.

Anh cũng cho biết nhiều cảm xúc của Nhân dành cho mẹ đến từ chính tình cảm của mình ngoài đời. Và trong lần đầu đóng phim lại có cơ hội làm việc cùng một nghệ sĩ lớn như NSND Như Quỳnh, điều anh nhớ nhất không phải những kỹ thuật diễn xuất mà là cảm giác an toàn khi đứng cạnh bạn diễn.

“Sự gắn kết, ánh mắt biết ơn và mong muốn chở che của mẹ Nhân trên phim hoàn toàn là cảm xúc thật em dành cho mẹ mình. Cô Như Quỳnh như người mẹ thứ hai của em trên phim trường. Cô không dạy em kỹ xảo diễn xuất mà lan truyền sự ấm áp cho em, dạy em cách lắng nghe cơ thể và thả trôi cảm xúc tự nhiên. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt bao dung của cô, em đã thấy mình thực sự là đứa con trai cần được vỗ về." - Đinh Viết Tường chia sẻ.

Viết Tường và nghệ sĩ Như Quỳnh lấy nước mắt khán giả

Trong số các phân đoạn của Nhân, cảnh khiến anh ám ảnh nhất lại không phải những lần bị đánh đập mà là khoảnh khắc chứng kiến mẹ gặp nguy hiểm nhưng bản thân bất lực.

“Đó là cảnh Nhân bất lực nhìn mẹ mình bị nhóm quản lý tấn công mà bản thân không thể làm gì được. Sự giằng xé giữa tình yêu thương và sự bất lực của một người bệnh khiến con ám ảnh sâu sắc ngay cả khi phim đã đóng máy”, anh kể.

Các cảnh bạo lực cũng là thử thách với một diễn viên lần đầu đóng phim. Đinh Viết Tường cho biết ê-kíp và cascadeur đã hỗ trợ để bảo đảm an toàn, dù một số cảnh quay vẫn khó tránh khỏi va chạm, trầy xước hay bầm tím: “Nhận vài vết thương nhỏ nhưng đổi lấy một phân cảnh chạm đến trái tim khán giả, em thấy hoàn toàn xứng đáng”.

Viết Tường và NSX phim

Đằng sau sự chú ý dành cho vai Nhân, Đinh Viết Tường cũng đối diện với những bình luận cho rằng anh đang “đem căn bệnh ra PR” cho bộ phim. Nam diễn viên cho biết anh không chọn cách tranh cãi với những ý kiến này: “Em đón nhận tất cả bằng sự bình thản. Em không trách ai cả, vì khi chưa thấu hiểu, người ta dễ nghi ngờ”. Thay vì giải thích, anh muốn dùng những gì mình làm được để trả lời: “Em tin rằng sự chân thành và những giá trị tích cực em đang cố gắng xây dựng sẽ mang lại cho cộng đồng người mắc TICS sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, thay vì những lời giải thích”.

Đinh Viết Tường cho biết anh mắc hội chứng TICS/Tourette từ nhỏ. Những biểu hiện không chủ động của cơ thể từng khiến anh mặc cảm và thu mình nhưng với anh, điều khó khăn nhất không phải sự bất tiện bên ngoài mà là sự cô độc trong tâm hồn. Có thời điểm Đinh Viết Tường sợ mình bị xem là “kỳ dị”, trở thành gánh nặng cho gia đình và không muốn xuất hiện trước đám đông. Chính vì vậy, việc bước lên sân khấu hay đứng trước máy quay với anh không chỉ là câu chuyện theo đuổi nghệ thuật.

“Em nhận ra nếu cứ trốn chạy, em sẽ mãi thất bại trước căn bệnh. Em chọn bước ra ánh sáng để chứng minh người mắc TICS vẫn có thể sống rực rỡ và có ích. Vì nghệ thuật là nơi duy nhất em được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính, những khiếm khuyết biến thành ngôn ngữ của cảm xúc. Nghệ thuật chọn em, và em chọn sự kiên trì để theo đuổi nó.”.

Trong hành trình ấy, mẹ vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất với Đinh Viết Tường.

“Mẹ là đôi cánh, là lá chắn và là tất cả của em. Những ngày tháng tăm tối nhất, mẹ chưa từng bỏ cuộc hay thở dài trước mặt em. Không có sự hy sinh và lòng tin kiên định của mẹ, sẽ không bao giờ có một Đinh Viết Tường tự tin đứng trên màn ảnh rộng ngày hôm nay”, Đinh Viết Tường nói.

Sau vai Nhân, nam diễn viên sinh năm 2002 không muốn chỉ tiếp tục nhận những vai diễn tương đồng với hoàn cảnh của mình. Anh muốn học thêm về diễn xuất, âm nhạc và thử sức ở nhiều dạng nhân vật khác nhau. Với Đinh Viết Tường, Trại Buôn Người là điểm khởi đầu cho hành trình mới. Điều anh muốn giữ lại sau vai diễn đầu tiên không chỉ là sự chú ý từ khán giả mà còn là cơ hội được tiếp tục làm nghề và thử thách bản thân.

“Em hy vọng nhận được nhiều dạng vai mới để thử thách bản thân và truyền cảm hứng sống tích cực đến mọi người”.