Phim bom tấn phá kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam: Chỉ thêm 4 phút mà toàn cầu sục sôi, có chiếu lại 100 lần vẫn hot

Không nằm ngoài cơn sốt phòng vé toàn cầu, người hâm mộ Việt Nam đang rần rần đổ xô ra rạp chiếu để thưởng thức trọn vẹn siêu phẩm này.

Bảy năm sau khi khép lại một trong những chương lớn nhất lịch sử điện ảnh, Avengers: Endgame bất ngờ trở lại rạp với phiên bản Encore và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng "mọt phim" thế giới. Tác phẩm được giữ gần như nguyên vẹn so với bản phát hành năm 2019, song Marvel đã bổ sung khoảng 4 phút nội dung mới, tập trung vào những nhân vật và biến cố có liên quan trực tiếp đến Avengers: Doomsday.

Avengers: Endgame chiếu lại trên toàn cầu (Ảnh: Marvel)

Không nằm ngoài chiến trận phòng vé toàn cầu, người hâm mộ ở Việt Nam cũng đang rần rần đổ xô tới các rạp chiếu để một lần nữa sống lại trong bầu không khí chiến thắng của biệt đội Avengers. Sau khi cộng doanh thu của đợt phát hành năm 2019 với màn tái chiếu Encore năm 2026, tổng doanh thu của Avengers: Endgame tại thị trường Việt Nam tính đến ngày 29/9 đã chạm mốc khoảng 297 tỷ đồng. Thành tích này đưa tác phẩm trở thành phim quốc tế có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam, xô đổ kỷ lục trước đó được Avatar: Fire And Ash (285,5 tỷ) thiết lập.

Tổng doanh thu của Avengers: Endgame ở Việt Nam (Ảnh: Box Office Vietnam)



Avengers: Endgame Encore tiếp nối cuộc chiến giữa các Avengers và Thanos sau cú búng tay khiến một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất. Đây cũng là lần cuối nhiều nhân vật chủ chốt của MCU thế hệ đầu tiên xuất hiện trong một cuộc chiến chung. Câu chuyện khép lại bằng hàng loạt cuộc chia tay. Tony Stark hy sinh sau khi sử dụng các viên đá Vô cực, Natasha Romanoff không trở về sau nhiệm vụ tại Vormir, còn Steve Rogers trao lại chiếc khiên cho Sam Wilson trước khi trở về quá khứ tìm Peggy Carter.

Từng được xem là dấu chấm hết của một kỷ nguyên, Endgame giờ đây lại được Marvel sử dụng như điểm xuất phát cho một câu chuyện mới. Nói qua một chút về việc MCU quyết định đưa Endgame trở lại trong "hình hài" Encore. Sau khi Jonathan Majors (Kang The Conqueror) bị chấm dứt hợp tác với hãng vào cuối năm 2023, kế hoạch xây dựng Kang trở thành phản diện trung tâm của Multiverse Saga chính thức sụp đổ. Avengers: The Kang Dynasty sau đó được đổi tên thành Avengers: Doomsday, trong khi Robert Downey Jr. trở lại MCU với vai Victor Von Doom và anh em Russo tái xuất ở vị trí đạo diễn.

(Ảnh: IMDb)

Những cảnh quay mới được cài vào phần cuối bộ phim tạo thành cầu nối giữa câu chuyện từng khép lại Infinity Saga và chương tiếp theo của MCU. Loki, Hulk, TVA và Doctor Doom lần lượt xuất hiện, mở ra thêm nhiều câu hỏi trước khi Doomsday chính thức ra mắt. Vậy Marvel đã thêm gì vào bộ phim từng được xem là cái kết hoàn chỉnh của Avengers?

Loki xuất hiện trước cửa nhà Steve Rogers

Một trong những thay đổi gây chú ý nhất của Avengers: Endgame nằm ở đoạn kết dành cho Steve Rogers và Peggy Carter. Ở bản phim năm 2019, Steve trở về quá khứ, lựa chọn sống một cuộc đời bình thường bên Peggy. Hình ảnh hai người khiêu vũ trong căn nhà nhỏ là khoảnh khắc khép lại hành trình của Captain America. Phiên bản Encore kéo dài cảnh này thêm một đoạn. Khi Steve và Peggy đang ở bên nhau, tiếng gõ cửa vang lên. Peggy ra mở cửa và người xuất hiện bên ngoài là Loki, trong trang phục của TVA.

(Ảnh: IMDb)

Sự xuất hiện này lập tức đưa đoạn kết lãng mạn của Steve Rogers trở lại với tuyến truyện đa vũ trụ. Sau series Loki, TVA đã trở thành một mắt xích quan trọng trong cách MCU lý giải các dòng thời gian và những thực tại song song. Việc Loki xuất hiện tại thời điểm Steve vừa trở về quá khứ vì thế tạo thêm một lớp ý nghĩa cho lựa chọn tưởng như đã khép lại của nhân vật. Cảnh phim cũng khiến khán giả chú ý tới khả năng Steve Rogers tiếp tục liên quan đến những biến cố của Doomsday, đặc biệt khi Chris Evans đã được xác nhận trở lại trong dự án mới.

Doctor Doom "thu thập" Bruce Banner?

Nếu Loki kết nối Endgame với câu chuyện đa vũ trụ, Bruce Banner lại trở thành nhân vật trực tiếp chạm trán mối đe dọa mới. Sau những diễn biến được hé lộ trong Spider-Man: Brand New Day, Bruce Banner đang tìm cách kiểm soát lại Hulk. Anh tìm đến một cơ sở giam giữ chuyên biệt và thử nghiệm cơ chế cho phép một trong hai nhân cách hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Chi tiết này khiến người hâm mộ liên tưởng đến Maestro, dù Marvel chưa xác nhận đây là hướng đi của nhân vật.

(Ảnh: IMDb)

Ngay khi Bruce bắt đầu thử nghiệm, Doctor Doom xuất hiện và tấn công, buộc anh hóa thành Hulk. Biên kịch đã xác nhận hai nhân vật thực sự cùng xuất hiện trong một phân cảnh của Endgame Encore, nhưng kết quả cuộc chạm trán vẫn được giữ kín.

Đáng chú ý, Doctor Doom dường như không chỉ tìm đến Hulk để giao chiến mà còn muốn đưa anh đi. Điều này làm dấy lên giả thuyết nhân vật đang tập hợp những cá thể sở hữu sức mạnh đặc biệt từ nhiều thực tại cho một mục đích lớn hơn. Liệu đây có phải bước đầu dẫn tới Battleworld, nơi Doctor Doom có thể trở thành kẻ thống trị các thế giới khác nhau? Marvel vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Hulk rõ ràng cho thấy Doctor Doom đang ấp ủ âm mưu lớn.

TVA đứng trước nguy cơ bay màu

Phân đoạn tiếp theo mở rộng câu chuyện từ một nhóm nhân vật sang quy mô toàn bộ đa vũ trụ. Tại TVA, Mobius, Casey, Ouroboros và Miss Minutes phát hiện những dấu hiệu bất thường giữa các thực tại. Các vũ trụ bắt đầu va chạm, tạo nên những Incursion (Sự xâm lấn) - hiện tượng từng được MCU giới thiệu qua nhiều dự án thuộc Multiverse Saga, đặc biệt là series Loki và Doctor Strange In the Multiverse of Madness.

(Ảnh: IMDb)

Những gì diễn ra tại TVA cho thấy vấn đề không còn nằm ở một dòng thời gian riêng lẻ. Các thực tại đang tiến gần tới trạng thái xung đột trên quy mô lớn, đặt nền móng cho cuộc khủng hoảng mà Doomsday nhiều khả năng sẽ tiếp tục khai thác. Đây cũng là chi tiết giúp Encore kết nối trực tiếp hơn với hướng phát triển hiện tại của MCU. Sau khi câu chuyện Kang không còn được triển khai như kế hoạch ban đầu, Doctor Doom trở thành nhân vật trung tâm mới của Doomsday.

Tiếng búa của Tony Stark nay thuộc về Doctor Doom

After-credit của Endgame Encore liên quan trực tiếp tới Tony Stark khi âm thanh tiếng búa vang lên ở cuối Endgame sau phần credit, giờ đây lại thuộc về Doctor Doom. Ở phần phim 2019, đây là cách Marvel tri ân bộ phim Iron Man năm 2008, khi Tony Stark chế tạo bộ giáp đầu tiên trong hoàn cảnh bị giam giữ. Tiếng búa ấy vì thế trở thành âm thanh gắn với khoảnh khắc khai sinh MCU.

(Ảnh: IMDb)

Lần này, Doctor Doom đang chế tạo chiếc mặt nạ kim loại của mình, trong khi tiếng búa vẫn vang lên. Hình ảnh Robert Downey Jr. đứng trước lò rèn, chế tạo biểu tượng mới của Doom tạo nên sự liên tưởng trực tiếp tới những ngày đầu của Tony Stark. Anh từng là nhân vật đặt nền móng cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Bảy năm sau khi nhân vật hy sinh, Robert Downey Jr. trở lại với một vai diễn khác, và lần này anh đứng ở phía đối diện các Avengers.