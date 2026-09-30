Phương Nam: Nói ăn may nhờ Mưa Đỏ 700 tỷ thì đón nhận thôi, không nghĩ kín tiếng trên MXH là thua thiệt

Gặp gỡ Phương Nam sau Út Lan 2, chúng tôi có cơ hội được nghe anh chia sẻ nhiều góc nhìn về sự nghiệp sau Mưa Đỏ, cuộc sống có phần kín tiếng và sự biết ơn đặc biệt dành cho hậu phương vững chắc phía sau mình.

Bước ra từ cơn sốt phòng vé Mưa Đỏ với vai Tạ - nhân vật lấy đi không ít nước mắt và cảm xúc của khán giả, Phương Nam nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn. Thế nhưng, trái ngược với độ phủ sóng rầm rộ của dàn cast năm ấy khắp MXH, anh lại chọn một nhịp điệu bình lặng hơn khi miệt mài lăn lộn trên phim trường, thử sức qua từng vai diễn và rút về không gian riêng bên gia đình sau khi ống kính tắt.

Sự trở lại cùng Út Lan 2 tiếp tục nối dài hành trình biến hóa của Phương Nam trên màn ảnh. Giữa những khen chê của dư luận, áp lực vượt qua thành công cũ hay sự hoài nghi về vị thế của bản thân, anh đón nhận tất cả bằng tâm thế đón nhận nhẹ nhàng. Hãy cùng nghe Phương Nam trải lòng với chúng tôi về những ngày tháng sống hết mình cùng nhân vật, tâm thế làm nghề và cái "nợ" đặc biệt dành cho người đồng hành thầm lặng phía sau.

Buổi trò chuyện cùng Phương Nam

Tôi chấp nhận trầm xuống để giữ mạch cho người khác tỏa sáng

Từ vai diễn “huỷ dung” khi phải giảm 15kg trong Mưa Đỏ, tăng cân để vào Trùm Sò, rồi lại giảm cân để đóng Út Lan và sắp tới là Chuyến Đi Nhớ Đời. Netizen gọi anh là diễn khổ nhất Việt Nam. Những vai khổ này là cách anh đang xây dựng thương hiệu riêng cho mình hay sao?

Nói sao nhỉ, Phương Nam rất vui khi mọi người đặt cho tôi một cái biệt danh như vậy, nhưng tôi chỉ dám nhận là diễn viên khổ nhì Việt Nam thôi. Tôi cũng không cố tình xấu để tạo thương hiệu đâu. Thật ra việc giảm cân, tăng cân hay tự làm xấu mình cũng chỉ là cách bản thân tôi tôn trọng nhân vật. Nếu nhân vật gầy thì tôi gầy, nhân vật béo thì tôi béo, đó cũng là trách nhiệm của mỗi diễn viên muốn sống trọn vẹn với nhân vật chứ không phải cố tạo nên thương hiệu.

Vậy một năm gần đây anh toàn đóng những vai diễn khắc khổ, xuề xòa thì ngoài những vai diễn đó ra anh có nhận được lời mời đóng những vai như giám đốc hay công tử không?

Thật ra tôi nghĩ đây cũng là mong muốn của tất cả khán giả hâm mộ Phương Nam, mọi người rất muốn các đạo diễn chọn Phương Nam cho một nhân vật giàu, đẹp, công tử, khoe body. Hi vọng trong tương lai mọi người sẽ thấy Phương Nam ở một phiên bản tổng tài, một anh chàng nào đó bảnh bao xíu.

Với một diễn viên miền Bắc vào vai Đen trong Út Lan 2, cái khó còn là diễn ra “vibe” người miền Tây. Anh đã làm thế nào để vai diễn của mình không bị gượng?

Một diễn viên miền Bắc khi hóa thân thành một người miền Tây thực sự cũng gặp không ít khó khăn. Từ giọng nói đến cách để hóa thân thành người đàn ông chất phác, hào sảng như nét của người đàn ông miền Tây. Ngoài việc tìm tòi thì tôi cũng phải quan sát người dân khi họ sinh hoạt, nói năng, đi đứng, phát âm những từ ngữ đặc trưng của địa phương họ.

Phương Nam rất vui vì được trải nghiệm văn hóa của nhiều địa phương và hi vọng rằng bằng cái tâm, mọi người có thể cảm nhận được sự cố gắng của Nam ở trong phim.

Ngoài sự cố bị rắn cắn khiến cả êkip hoảng sợ thì còn có trải nghiệm nào đáng nhớ trên phim trường?

Ngoài câu chuyện bị rắn cắn, Nam cũng lần đầu được trải nghiệm nhiều thứ, sình lầy của U Minh Thượng, muỗi, vắt rồi rất nhiều kiến. Có một khoảnh khắc tôi phải ngâm nước rất nhiều giờ. Bối cảnh đó quay vào buổi đêm, tôi phải ngoi lên lặn xuống rất nhiều lần và thời tiết hôm đó mưa nhiều. Quay xong là tôi lạnh tê cóng người, thậm chí phải nhờ đoàn phim hỗ trợ khăn và trà ấm.

Phải nói rằng ngoài tôi thì cả êkip cũng bị ảnh hưởng bởi buổi quay hôm đó. Tôi thấy mọi người đã cố gắng hết sức mình thì mình cũng phải cố thêm một chút nữa. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Có nhiều ý kiến cho rằng anh diễn chưa tốt ở Út Lan 2, lép vế trước cô Kiều Oanh hay bé Gia Tuệ. Anh thấy sao về ý kiến này?

Phương Nam rất trân trọng phản hồi của mọi người, nhưng trong một bộ phim thì các nhân vật được đặt ở những vị trí khác nhau như một bản nhạc vậy. Vì thế cô Kiều Oanh hay bé Gia Tuệ sẽ có những khoảnh khắc xuất thần, thể hiện được tính cách của nhân vật. Còn nhân vật của Phương Nam là người trầm hơn và là giữ mạch của câu chuyện. Nên khi nhìn thấy mọi người tỏa sáng thì tôi nghĩ tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp điều phối mạch phim rồi.

Nếu tự chấm điểm cho Út Lan 2 thì anh sẽ chấm mấy điểm?

Trong Út Lan 2, tôi không tự chấm điểm cho bản thân mình mà để cho khán giả đưa ra những điểm số hay nhận xét của bản thân mình. Còn Phương Nam chấm 10 điểm cho êkip bởi vì mọi người đã rất vất vả và cố gắng để có một tác phẩm chỉn chu.

Chưa bao giờ nghĩ kín tiếng trên mạng xã hội là thua thiệt

Tạ trong Mưa Đỏ là một vai diễn ấn tượng và có thể nói là bước đệm để tên tuổi anh đến gần hơn nữa với khán giả. Với anh, Tạ có phải là một áp lực lớn không và liệu anh có thể vượt qua được cái bóng đó?

Anh Tạ là một món quà vô giá với Phương Nam, là một cái duyên lớn trong sự nghiệp của Nam. Nếu nói không áp lực thì là nói dối. Nhưng Nam nghĩ Nam không cố để chật vật vượt qua cái bóng của anh Tạ mà Phương Nam muốn đem anh Tạ ra để làm thước đo, làm tiêu chuẩn để xem Phương Nam có thể làm những gì. Và tôi nghĩ là chỉ cần sống trọn vẹn với nhân vật, cố gắng hết sức thôi.

Phương Nam cũng có những dự án tiếp theo như Út Lan 2 hay Chuyến Đi Nhớ Đời và Nam cũng đang cố tìm những đỉnh núi tiếp theo chứ không phải là đứng tạm ở một đỉnh núi và tự tạo áp lực cho mình.

Mưa Đỏ có doanh thu hơn 700 tỷ, anh có cảm thấy áp lực về mặt doanh thu mỗi khi tái xuất?

Câu hỏi này rất khó trả lời. Bởi vì doanh thu chỉ đánh giá được một phần nào đó của bộ phim. Và mỗi lần tham gia một dự án nào đó, tôi luôn muốn thể hiện tốt nhân vật cũng như tạo được không khí làm sao để cho bộ phim có thể đem lại được thông điệp gì đấy cho khán giả.

Vậy là có áp lực không nhỉ?

Có chứ! Đùa thôi, thật ra là không áp lực gì cả bởi vì tôi thấy rất thoải mái, bản thân tôi cũng cố gắng hết sức rồi nên câu chuyện doanh thu khi đóng máy là của NSX, nhà phát hành. Về phần mình, tôi cố gắng đi cinetour, gặp khán giả để tăng thêm bầu không khí cho mọi người có thể đi xem phim nhiều hơn.

Có cả bình luận rằng vai diễn trong Mưa Đỏ của anh là vai ăn may bởi những vai diễn sau chưa tỏa sáng như vai Tạ. Anh nghĩ sao về điều đó?

Tôi đón nhận ý kiến đấy thôi. Bản thân tôi thấy rằng để một bộ phim thành công còn cần rất nhiều yếu tố xung quanh chứ không phải chỉ ở bản thân mình. Tôi rất thích một câu nói của thầy tôi, là nếu như mình tốt nhưng bạn của mình chưa tốt thì cả 2 đều chưa tốt và ngược lại. Nên để một diễn viên có thể tập trung để diễn xuất trong mọi khoảnh khắc thì cực kỳ khó.

Mà mỗi bộ phim sẽ có trạng thái khác nhau, có êkip khác nhau nên việc bộ phim nào mình cũng tỏa sáng hay bộ phim nào cũng xuất sắc thì rất khó.

Theo anh nói thế nghĩa là "các bạn" của anh ở 2 phim sau không tốt bằng "các bạn" ở Mưa Đỏ à?

Không phải. Bởi vì có rất nhiều yếu tố xảy ra xung quanh nữa. Ví dụ như quá trình, quá trình của Mưa Đỏ có thể diễn ra dài hơn, mọi người cũng hiểu nhau hơn, khi lên set thì mọi thứ đều rất tự nhiên. Còn ở những phim sau thì Phương Nam hóa thân thành những nhân vật "chuyển ngữ", từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, có thể cái nét sinh hoạt không tròn trịa lắm hoặc như thế nào đó.

So với dàn sao nam bước ra từ Mưa Đỏ như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Hùng hay Đình Khang thì Phương Nam lại có vẻ kín tiếng và ít xuất hiện hơn, cũng gần như không được nhắc đến trên MXH. Anh có thật mình mờ nhạt so với các đồng nghiệp trong khi ở Mưa Đỏ, mình là cái tên cực kỳ phủ sóng?

Phương Nam chưa bao giờ nghĩ kín tiếng trên MXH là thua thiệt cả bởi vì sau Mưa Đỏ, mỗi người có một cuộc sống, một định hướng riêng cũng như có môi trường riêng. Steven, Đỗ Nhật Hoàng hay các anh em đều có sự bứt phá. Còn riêng tôi, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như dồn sức tập trung ở trên phim trường, để hóa thân thành các nhân vật.

Còn chuyện ai bứt phá hơn thì mình nghĩ ai được chỉ mặt đọc tên sau mỗi bộ phim thì đã là thành công rồi.

Trong khi dàn cast cũ thường xuyên gặp gỡ tại các sự kiện và ủng hộ nhau ở các họp báo phim ảnh, thì anh lại vắng mặt và thậm chí premiere phim của anh cũng không có dàn cast Mưa Đỏ đến. Vì lý do gì mà như vậy?

Như Phương Nam vừa chia sẻ là sau Mưa Đỏ, mỗi người có 1 định hướng, 1 môi trường. Còn Phương Nam, nếu mọi người để ý ở trên MXH thì Phương Nam dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Có một cái rất đúng, khi mọi người nhìn Phương Nam đăng nhiều bài viết lên MXH thì lúc đó là Nam đi quay. Còn 1 khoảng thời gian không thấy tôi đăng gì cả thì Phương Nam đang ở nhà với gia đình và dành tất cả mọi thứ cho vợ con.

Còn chuyện không thấy ủng hộ nhau, Phương Nam nghĩ là nó cũng là sự chọn lọc trong các mối quan hệ thôi. Bởi tôi nghĩ là mỗi người có một công việc riêng và lịch trình không thể lúc nào cũng trùng nhau được. Nhưng Nam cũng rất trân trọng khoảnh khắc anh em vào sinh ra tử với nhau trong Mưa Đỏ. Thực sự đó là kỷ niệm sẽ nhớ suốt cuộc đời này và khi thấy mọi người thành công thì Nam rất mừng và chúc cho công việc của mọi người luôn suôn sẻ và thành công.

Tôi nợ Yến Trịnh một dự án trong tương lai

Anh là diễn viên trăm tỷ nhưng từng nói là vợ giới hạn chi tiêu, để vợ quản lý tiền bạc, có lần vợ chỉ cho khoảng 280.000 đồng trong 1 tuần. 280.000 đồng thì anh trang trải kiểu gì ta?

280 nghìn tôi nhớ là hồi Mưa Đỏ thì phải. Hồi đấy cứ trêu anh em là vợ anh chỉ cho anh 280 nghìn trong tuần thôi, bọn em đi ăn đi uống thì rủ anh đi với. Thật ra thì vợ tôi hay có kiểu để tôi nhập vai tốt hơn thì đưa ra những yêu cầu nho nhỏ để hỗ trợ. Ví dụ nhân vật đấy thiếu thốn, nghèo khổ thì hạn chế tiêu pha, tuần đầu 280 nghìn thì tuần sau 260 nghìn nếu thấy tôi vẫn sướng quá. Nên hy vọng tương lai, anh chị đạo diễn chọn tôi vào các nhân vật giàu sang phú quý, để vợ tôi có thể đủng đỉnh hơn trong chi tiêu nhé.

Bà xã anh, vốn cũng là một người học đạo diễn, đã đồng hành với anh như thế nào trong các dự án của anh?

Vợ tôi Yến Trịnh không chỉ là một người vợ mà còn là một người đồng nghiệp, một người thầy đối với bản thân mình. Trong tất cả các dự án, Yến Trịnh luôn hỗ trợ tôi từ kịch bản, phân tích nhân vật và tất cả các sự việc liên quan, cô ấy luôn đồng hành .

Tôi nghĩ tôi nợ Yến Trịnh một dự án nào đó trong tương lai. Hy vọng rằng tương lai, mọi người sẽ thấy đạo diễn Yến Trịnh và diễn viên Phương Nam trong cùng 1 dự án.

Sau tất cả cho đến hiện tại, vợ luôn đứng đằng sau thầm lặng chứ chưa được tỏa sáng. Có bao giờ cảm thấy tiếc cho vợ?

Có chứ, như tôi chia sẻ là trong tương lai, nhất định sẽ có một bộ phim mà đạo diễn Yến Trịnh và diễn viên Phương Nam ở trong cùng 1 dự án. Ở thời điểm hiện tại, vợ tôi chia sẻ mọi thứ với tôi và tôi hiểu điều đó.

Cũng có nhiều lần bản thân Phương Nam muốn Yến Trịnh bớt lo lại, bớt hỗ trợ Phương Nam lại để có thể tập trung phát triển cho bản thân của cô ấy. Nhưng sẽ có một thời điểm nào đó, cái mà vợ tôi đã hy sinh sẽ được trả lại trong tương lai và biết đâu đó, lúc Yến Trịnh ra tay xuất hiện thì sẽ luôn có một Phương Nam ở sau hỗ trợ.

Anh từng chia sẻ: “Thành công nhanh lên, để vợ con bớt khổ”. Hiện tại, anh đã đạt được mục đích đó chưa?

Cột mốc bớt khổ của mỗi người chắc là khác nhau. Nói về giàu có chắc là chưa, nhưng sự bình yên trong con người thì Phương Nam nghĩ là đã có bởi vì nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của vợ mình suốt thời gian đó và sau này cũng vậy. Cùng với đó thì có một Nguyên Ốc rất ngoan ngoãn, mình nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất với bản thân mình.

Và Phương Nam cũng đang tiếp tục cố gắng mỗi ngày không phải là để trở thành một ngôi sao lớn hơn hay giàu có hơn mà là để vợ con mình được tự hào khi mình là chỗ dựa cho vợ con.



