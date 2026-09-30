Á hậu để mặt mộc đóng Trại Buôn Người: Tuổi thơ khó khăn, từng bị chê nhan sắc

“Trại buôn người” là phim điện ảnh đang nhận được chú ý tại phòng vé Việt khi vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 ngày. Thành công của phim giúp cho dàn diễn viên nhanh chóng được quan tâm, trong đó có Á hậu Minh Kiên. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của người đẹp sinh năm 2004.