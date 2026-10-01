Vượt 100 tỷ đồng sau hơn 3 ngày, phim Trại Buôn Người có gì mà gây sốt?

Trại buôn người hiện đạt thu 143 tỷ đồng và con số đang tiếp tục tăng nhanh, vậy điều gì khiến bộ phim hành động này Anh gây sốt đến vậy?

Phim điện ảnh Trại buôn người đang trở thành tâm điểm chú ý tại các rạp. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 ngày. Ngoài ra, đây cũng một trong những phim Việt có tốc độ bán vé nhanh nhất, chỉ sau Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) và loạt phim của Trấn Thành.

Hiện tại sau 6 ngày công chiếu, Trại buôn người vượt doanh thu 143 tỷ đồng và con số vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Vậy đâu là yếu tố khiến tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh gây sốt đến vậy?

Đề tài thu hút, mang tính thời sự

Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Trong đó điều khán giả quan tâm chính là câu chuyện về những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao” rồi rơi vào đường dây buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.

“Trại buôn người” gây sốt bởi khai thác đề tài mang tính thời sự.

Tại buổi tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm sáng tác cùng đoàn phim, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhận định Trại buôn người tái hiện thực tại khốc liệt, đưa chúng ta đến ranh giới mong mỏi giữa sống và chết.

“Vượt lên trên tất cả tàn bạo và cái ác, giá trị cao đẹp nhất của con người vẫn tỏa sáng - đó là tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Dù mỗi cá nhân ban đầu là một thế giới riêng đầy sợ hãi và cô lập, nhưng chính nỗi sợ ấy khi hòa chung đã biến thành sức mạnh phản kháng mạnh mẽ”, ông chia sẻ.

Ngoài nội dung, hiệu ứng truyền miệng cũng góp phần giúp Trại buôn người thu hút khán giả đến rạp. Kể từ khi ra mắt, phim nhanh chóng được thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Các chiến dịch quảng bá bài bản giúp phim giữ được độ nhận diện và thảo luận trên mạng. Chính yếu tố này khiến nhiều khán giả trung lập tò mò mua vé thưởng thức.

Đầu tư từ bối cảnh đến những pha hành động

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, Trại buôn người được phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê-kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất với mục tiêu tạo nên một tác phẩm vừa có quy mô về hình ảnh vừa giữ được trọng tâm ở câu chuyện và nhân vật.

Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính của phim.

Theo chuyên gia Nguyễn Phong Việt, Trại buôn người “ăn điểm” về mảng hành động ngay từ những cảnh đầu tiên với bối cảnh cuộc đua bò đầy kịch tính. Phần còn lại, những màn giao đấu hầu hết đều làm mãn nhãn khán giả. Theo anh, nếu Tử chiến trên không là đại diện của mảng hành động trong không gian hẹp thì Trại buôn người chính là đại diện của phim hành động với bối cảnh rộng.

“Bộ phim hành động hay hoặc dở không chỉ phụ thuộc vào một hay vài cảnh đánh nhau, mà cách đạo diễn tạo ra cái nhịp căng thẳng liên tục của các màn rượt đuổi, không có điểm dừng, mới là điểm quan trọng nhất”, anh chia sẻ.

Về bối cảnh, chuyên gia cho rằng ê-kíp Trại buôn người cho thấy “họ muốn làm cho tới” về sự khốc liệt và bí bách của các nạn nhân. Theo anh, ê-kíp hậu cần chính là những người cực nhất trong việc điều phối mọi thứ nhịp nhàng nhất. Vì thế chỉ riêng một đại cảnh trong phim, anh nhận định Trại buôn người xứng đáng có chỗ đứng trong danh sách phim 100 tỷ của năm 2026.

Trong khi đó, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đánh giá Trại buôn người là phim hành động có cường độ cao, duy trì nhịp căng thẳng từ đầu đến cuối. Theo anh, đạo diễn liên tục đẩy nhân vật vào tình thế bế tắc, sau đó giải tỏa bằng những màn phản công, thoát thân hoặc bước ngoặt bất ngờ, qua đó tạo cảm giác hồi hộp cho khán giả.

Dàn diễn viên nhiều màu sắc

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của Trại buôn người là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ và đa màu sắc. Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim được huy động trong quá trình thực hiện vượt 10.000 người.

Với quy mô này, Trại buôn người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia.

Phim quy tụ tới hơn 700 diễn viên cho các đại cảnh.

Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan..., phim còn có những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù. Chính điểm đặc biệt này tạo ra dấu ấn cho bộ phim vì mỗi nhân vật có màu sắc riêng, khó trùng lặp.

Trong đó phải kể đến Đinh Viết Tường - chàng trai mắc hội chứng TICs rối loạn thần kinh. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, ê-kíp mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Viết Tường nhận lời tham gia dự án. Sau khi anh đồng ý gia nhập đoàn, nhà sản xuất đã viết lại hoàn toàn nhân vật Nhân để phù hợp hơn với anh.

Điểm hạn chế

Dù gây sốt về doanh thu song Trại buôn người vẫn khó tránh khỏi tranh cãi về mặt nội dung. Theo nhiều khán giả, kịch bản còn không ít lỗ hổng, những tình tiết phi lý và “sạn”. Ngoài ra, vì ôm đồm quá nhiều tuyến nhân vật nên khâu phát triển cũng chưa được triệt để, khiến câu truyện thiếu tính thuyết phục.

Theo nhà phê bình Lê Hồng Lâm, kịch bản chính là điểm hạn chế ở Trại buôn người . Việc tập trung nhiều vào các cảnh hành động khiến một số tình tiết thiếu logic, phim có quá nhiều tuyến nhân vật nhưng chưa đủ thời lượng để phát triển đầy đủ. Nhân vật phản diện cũng còn đơn giản, thiên về hình mẫu quen thuộc và thiếu chiều sâu.

Dù vậy, nhà phê bình nhận định Trại buôn người cho thấy tham vọng nâng quy mô và chất lượng của phim hành động Việt Nam. Anh kỳ vọng ê-kíp sẽ đầu tư sâu hơn cho kịch bản, mạnh dạn phá bỏ những công thức quen thuộc để dòng phim này có thêm những hướng đi mới.

Một phân cảnh trong phim “Trại buôn người”.

Đồng quan điểm, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng khi chọn thể loại hành động theo mô-típ giải cứu, sẽ rất khó để “gói thêm” chiều sâu vào câu chuyện, nhất là khi Trại buôn người có dàn nhân vật thuộc loại nhiều nhất trong những phim Việt chiếu rạp nhiều năm trở lại đây. Bỏ qua những điểm còn thiếu sót, anh đánh giá Trại buôn người vẫn có thể mở thêm một hướng đi cho dòng phim hành động quy mô lớn của Việt Nam.