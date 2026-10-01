Truy vết, cảnh báo xử phạt theo quy định pháp luật với khán giả quay lén phim Việt hot nhất hiện nay

Bộ phim đang đứng trước vấn nạn bị quay lén, đăng tải, phát tán trái phép trên MXH.

Sau khi tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, Trại Buôn Người đang tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cùng với độ hot của bộ phim, tình trạng khán giả dùng điện thoại quay lại các phân đoạn trong rạp rồi đăng tải lên mạng cũng bắt đầu xuất hiện, trong đó có những clip khá dài, tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng của Trại Buôn Người.

Trước tình trạng này, Nhà sản xuất và Nhà phát hành Trại Buôn Người đã lập tức thu thập chứng cứ, báo cáo các trường hợp vi phạm và yêu cầu nền tảng gỡ bỏ những nội dung được đăng tải trái phép. Phía ekip cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nền tảng và cơ quan chức năng để truy vết những trường hợp phát tán phim, đồng thời áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm.

(Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều đoạn phim Trại Buôn Người bị quay lén, thậm chí nhận tương tác cao (Ảnh: Chụp màn hình)



“Chúng tôi vô cùng lo lắng khi Trại Buôn Người bị quay lén và phát tán tràn lan trên mạng. Dù trân trọng tình cảm của khán giả, việc đăng tải các clip dài, tiết lộ tình tiết quan trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người xem và doanh thu bộ phim”, cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang chia sẻ.

Việc khán giả quay lại một vài giây hình ảnh trong rạp có thể được xem là hành vi tưởng nhỏ, nhưng khi nội dung được sao chép, đăng tải và phát tán trên Internet mà chưa được chủ sở hữu cho phép, câu chuyện đã chuyển sang vấn đề bản quyền. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền độc quyền đối với việc sao chép và truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Tùy tính chất, mức độ và các điều kiện cụ thể, hành vi xâm phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; trường hợp đáp ứng các dấu hiệu luật định còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Trại Buôn Người đang là từ khóa cực viral trên MXH nên dễ bị nhiều người quay lén, trục lợi bất chính (Ảnh: MXH)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu một bộ phim Việt đang chiếu rạp phải đối mặt với tình trạng này. Trước Trại Buôn Người, vô số phim Việt bị quay lén, nổi bật nhất phải kể đến Thỏ Ơi!! cũng từng bị quay lén, cắt ghép và phát tán trên mạng xã hội trong thời gian công chiếu. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý. Cụ thể, ngày 25/2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM tiếp nhận phản ánh về việc Thỏ Ơi!! bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt là TikTok. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” đăng tải hàng chục clip chứa nội dung quay lén bộ phim, mỗi clip dài khoảng 60-120 giây. Tài khoản này đồng thời rao bán bản ghi đầy đủ của phim. Cơ quan công an xác định người quản trị các tài khoản là T.V.P, sinh năm 2004. Người này thừa nhận đã tạo nhiều tài khoản TikTok, đăng khoảng 45 đoạn video từ bộ phim nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác. Sau đó, các đoạn phim được cắt ghép thành bản hoàn chỉnh để rao bán; từ ngày 23/2 đến khi bị phát hiện, người này khai đã bán phim cho 11 người.

Thỏ Ơi!! từng bị quay lén, rao bán trên MXH ngay thời điểm đang chiếu ngoài phòng vé (Ảnh: NSX)

Ngày 6/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính T.V.P số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm. Cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm là cung cấp, chia sẻ tác phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, theo điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Với Trại Buôn Người, trong bối cảnh bộ phim đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, việc những phân đoạn dài bị đưa lên mạng không chỉ khiến trải nghiệm của những người chưa xem phim bị ảnh hưởng mà còn đặt ra vấn đề về quyền tác giả và quyền khai thác thương mại của tác phẩm. Việc ekip chủ động truy vết, yêu cầu gỡ bỏ và phối hợp với các nền tảng, cơ quan chức năng cho thấy nhà sản xuất đang lựa chọn xử lý vấn đề này bằng các biện pháp chính thức thay vì chỉ dừng lại ở việc kêu gọi khán giả tự giác.