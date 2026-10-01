Những bình luận xoay quanh Son Ye Jin đang thu hút sự chú ý trên MXH.

Từ giữa tháng 9, The Scandal - bộ phim cổ trang gắn mác 18+ viral khắp MXH. Được xây dựng dựa trên những mối quan hệ cấm đoán, sự thao túng và ham muốn ngầm trong xã hội Joseon nghiêm ngặt, phim được chú ý không chỉ bởi sự kết hợp của những ngôi sao hàng đầu Kbiz như Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Nana mà còn nhờ loạt phân cảnh nóng "bỏng mắt". Thế nhưng, bên cạnh những luồng ý kiến khen chê trái chiều về chất lượng tác phẩm, Son Ye Jin trong vai Phu nhân Cho cũng thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận cư dân mạng Trung và Hàn. Nguyên nhân xuất phát từ những phân cảnh tương tác, đụng chạm mập mờ giữa cô và Ji Chang Wook khiến netizen quay sang xét nét tư cách làm vợ, làm mẹ ngoài đời thực của cô.

Son Ye Jin nhận chỉ trích vì đóng The Scandal

Cụ thể, một bộ phận netizen Trung - Hàn đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng Son Ye Jin hoàn toàn không phù hợp và không nên nhận những bộ phim dán nhãn người lớn, có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam sau khi đã lập gia đình. Họ lập luận rằng, cô hiện tại đã là "vợ người ta" (bà xã của Hyun Bin) và cũng đã làm mẹ, nên việc phơi bày những khía cạnh quyến rũ hay hoan ái trên màn ảnh là "thiếu chuẩn mực".

Dưới các diễn đàn, netizen cũng để lại những bức xúc một cách gay gắt hướng về mỹ nhân họ Son. "Đã làm mẹ rồi thì nên chọn vai nhẹ nhàng thôi chứ, sao lại đóng cảnh nóng?", "Không biết Hyun Bin sẽ nghĩ gì khi xem những cảnh này?", "Một người phụ nữ có gia đình nên biết giữ gìn hình ảnh cho chồng con", "Son Ye Jin có làm vợ nổi không?"... là một số bình luận tiêu biểu.

Từ một bôj phim, Son Ye Jin bị xét nét tư cách làm mẹ, làm vợ

Tuy nhiên, khách quan mà nói, những tranh luận và chỉ trích trên mang đậm tính định kiến. Có vẻ như những netizen này không thực sự xem phim mà chỉ đang nhìn vào chiếc mác 18+ của The Scandal để buông lời cay nghiệt. Thực tế trong phim, Son Ye Jin không hề có những cảnh quay cởi hở táo bạo như nhiều người lầm tưởng. Phân đoạn gọi là "gần gũi" với Ji Chang Wook cũng chỉ dừng lại ở những đụng chạm nhẹ nhàng và nhân vật của Son Ye Jin luôn nhanh chóng lảng đi một cách chủ ý.

Bản chất nhân vật Phu nhân Cho do Son Ye Jin thủ vai là một người phụ nữ toan tính với kỹ năng thao túng thượng thừa. Nàng lấy chuyện hoan ái ra làm công cụ, dùng nó như một ván cược để điều khiển nhân vật của Ji Chang Wook thực hiện những kế hoạch mình muốn. Mỗi khi người đàn ông ấy tưởng như đã chạm tay được vào nàng, Phu nhân Cho lại chơi trò "mèo vờn chuột" và dụ anh ta vào một kế hoạch mới. Nói cách khác, Son Ye Jin không hề "bán da thịt", cô chỉ hóa thân vào một người phụ nữ quyến rũ và trí tuệ. Chỉ trích cô "không làm vợ nổi" là một sự quy chụp vô căn cứ.

Phim dán mác 18+ nhưng những cảnh quay của Son Ye Jin thì không

Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp bộ phim thực sự yêu cầu những cảnh quay 18+ thì đó cũng là trách nhiệm vcủa một diễn viên để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Việc cống hiến cho nghệ thuật không nên bị giới hạn bởi tình trạng hôn nhân. Nhìn rộng ra nền điện ảnh Hàn Quốc, có không ít các nữ diễn viên gạo cội dù đã yên bề gia thất, có con cái tự tin nhận các vai diễn gai góc, nóng bỏng và nhận về sự kính trọng tuyệt đối từ giới chuyên môn. Tiêu biểu như Kim Hee Ae trong Thế Giới Hôn Nhân hay Jeon Do Yeon trong Người Hầu Gái và Tình Yêu Trong Sáng. Họ vẫn là những người vợ, người mẹ tuyệt vời bên ngoài đời thực, đồng thời là những tường thành diễn xuất đỉnh cao của Kbiz.

Kim Hee Ae trong Thế Giới Hôn Nhân được khen, tại sao Son Ye Jin thì bị chỉ trích?

Nói thêm về The Scandal, đây là bộ phim vạch trần những góc khuất dục vọng đằng sau vỏ bọc gia giáo của giới quý tộc thời Joseon, mang đến một bàn tiệc tâm lý căng thẳng. Sự kỳ vọng của khán giả dành cho màn tái xuất của Son Ye Jin là hoàn toàn xứng đáng, khi bộ phim liên tục gặt hái những thành tích ấn tượng về tỷ suất người xem và trở thành đề tài thảo luận top đầu.

Nhưng sau tất cả, đời tư của một ngôi sao và cuộc đời của nhân vật trên màn ảnh là hai đường thẳng song song. Khán giả cần tỉnh táo hơn để trả nghệ thuật về đúng vị trí của nó thay vì dùng những lăng kính định kiến giớiđể phán xét năng lực và trách nhiệm của một diễn viên chân chính.