Nhan sắc giả dối của Son Ye Jin

Nhan sắc của Son Ye Jin tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm.

The Scandal là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Son Ye Jin trên màn ảnh nhỏ, bên cạnh Ji Chang Wook và Nana. Bộ phim nhanh chóng thu hút chú ý nhờ câu chuyện tình ái đầy toan tính cùng những cảnh quay táo bạo. Nhưng bên cạnh cảnh nóng, một chi tiết về ngoại hình Son Ye Jin mới là thứ khiến khán giả bất ngờ nhất.

Cụ thể trong một vài phân cảnh quá khứ của nhân vật, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung đến mức khó tin, như thế mới đôi mươi. Nếu Son Ye Jin trẻ đẹp xuyên suốt phim thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng thực tế, ở những phân cảnh hiện tại của nhân vật, Son Ye Jin trở về đúng độ tuổi tứ tuần, gương mặt lộ không ít dấu hiệu tuổi tác, không hề còn tươi trẻ, thần thái như xưa. Đặt hai diện mạo ở cạnh nhiều, nhiều người càng hoang mang và phải tự hỏi Son Ye Jin thực sự đã trẻ đến mức nào mà có thể quay lại thời thiếu nữ một cách thuyết phục như vậy?

Thực tế, những phân cảnh quá đỗi trẻ đẹp của Son Ye Jin đều không phải sự thật. Trong nội dung hậu trường do Netflix Korea đăng tải, ê-kíp The Scandal tiết lộ những phân cảnh nhân vật phu nhân Cho của Son Ye Jin thời thiếu nữ được tạo bằng công nghệ CGI/de-aging. Ji Chang Wook cũng xác nhận những phân đoạn thời trẻ của hai nhân vật được xử lý bằng kỹ thuật trẻ hóa kỹ thuật số, thay vì sử dụng một nữ diễn viên trẻ khác.

Đáng chú ý hơn, Son Ye Jin cho biết ê-kíp không đơn thuần làm cho gương mặt cô trẻ hơn một cách chung chung. Họ sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên trong những tác phẩm thời đôi mươi làm tư liệu tham khảo, đặc biệt là diện mạo của cô trong The Classic (2003). Son Ye Jin thậm chí nhận xét thành phẩm khiến cô có cảm giác đang nhìn thấy chính mình ở tuổi 20. Bởi vậy, khi ghép những hình ảnh Son Ye Jin thời trẻ trong The Classic với phiên bản “thiếu nữ” trong The Scandal, khán giả mới nhìn thấy rõ sự tinh vi đến đáng sợ của công nghệ. Nói cách khác, màn hồi xuân gây sốc của Son Ye Jin thực chất không phải phép màu nhan sắc. Đó là một màn đánh lừa thị giác được tính toán rất kỹ và khán giả chính là người bị lừa.

The Scandal lấy bối cảnh Joseon và xoay quanh phu nhân Cho (Son Ye Jin), Cho Won (Ji Chang Wook) và Hui Yeon (Nana). Phu nhân Cho là một phụ nữ thông minh nhưng bị giới hạn bởi những quy tắc dành cho phụ nữ trong xã hội đương thời. Cô khởi xướng một cuộc cá cược với Cho Won, tay chơi nổi tiếng của Joseon cũng là em họ kiêm mối tình đầu của cô. Và màn cá cược này liên quan đến việc quyến rũ một người phụ nữ khác chính là góa phụ Hui Yeon. Từ trò chơi tưởng như nằm trong tầm kiểm soát, mối quan hệ giữa ba người dần trở nên phức tạp và nguy hiểm.

Kịch bản thú vị, dàn cast hạng A tuy nhiên, sau khi lên sóng, The Scandal lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phim lạm dụng các cảnh nóng nhưng chưa tạo được nhiều giá trị cho câu chuyện, trong khi diễn biến bị nhận xét là lê thê, khiến mạch phim thiếu sự hấp dẫn. Ngay cả Son Ye Jin cũng chưa hoàn toàn thuyết phục được người xem trong hình tượng một phu nhân thông minh, sắc sảo và đầy mưu mô. Từ tạo hình cho đến diễn xuất, nhân vật của cô bị cho là chưa toát lên được vẻ nguy hiểm, quyến rũ và khả năng thao túng người khác như kỳ vọng, khiến màn tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm càng nhận về những tranh luận trái chiều.