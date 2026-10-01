Nam diễn viên Việt giảm 17kg lập tức đổi đời: Vô địch Sea Games, bỏ nghề 10 năm vì phim bị cấm chiếu

Màn tái xuất điện ảnh của nam diễn viên nhận được sự quan tâm không nhỏ từ người hâm mộ.

Chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp, Trại Buôn Người đã trở thành cái tên thống trị phòng vé Việt. Doanh thu hiện đã cán mốc hơn 165 tỷ đồng, trong khi tác phẩm liên tục giữ vị trí dẫn đầu và tạo khoảng cách đáng kể với các phim đang chiếu cùng thời điểm. Với đà tăng trưởng này, bom tấn 18+ được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng doanh thu trong những ngày tới, hướng tới cột mốc 250 tỷ đồng. Không chỉ vậy, sức hút của bộ phim còn đến từ quy mô dàn cast lên tới hơn 700 người, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Minh Kiên...

Sở hữu lượng lớn diễn viên, nhiều câu chuyện hậu trường vì thế liên tục được chia sẻ khắp MXH, góp phần giúp bộ phim lan toả tới nhiều khán giả hơn. Mới đây, Hoàng Kim Ngọc, nữ diễn viên thủ vai Mỹ Ngọc trong Trại Buôn Người, đã có những chia sẻ đáng chú ý về cảnh nóng giữa cô và nhân vật Bình do Long Điền thủ vai. Để chuẩn bị cho phân đoạn nhạy cảm được lên hình đẹp nhất, cô cho biết bản thân đã nghiêm túc giảm từ 65kg xuống 60kg, đồng thời ăn uống healthy suốt thời gian ghi hình.

Hoàng Kim Ngọc bật mí cô và Long Điền đã phải giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn trong Trại Buôn Người

Ngoài ra, Long Điền cũng đã tức tốc giảm 17kg trong gần 2 tháng, lột xác ngoạn mục để vào vai tổ trưởng Bình "đầu gấu", hung hãn. Trước đó, anh chàng có khuôn mặt khá tròn trịa, một phần vì đã lâu rồi anh không trở lại đóng phim nên không quá chăm chút cho hình tượng. Thành quả là nam diễn viên độ body thành công, cơ bắp 6 múi tràn ngập khung hình trong Trại Buôn Người. Những hình ảnh này khiến khán giả liên tưởng đến vai diễn "giang hồ" - Hùng Chợ Lớn trong bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn 13 năm về trước.

Long Điền lột xác ngoạn mục sau khi giảm cấp tốc 17kg

Màn thay đổi ngoại hình của Long Điền nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, không ít người cho rằng đây là màn đổi đời của Long Điền sau bao năm ở ẩn, không tìm được hào quang xứng đáng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Long Điền trong Trại Buôn Người còn khiến nhiều khán giả thuộc thế hệ từng biết đến Bụi Đời Chợ Lớn không khỏi phấn khích. Trên MXH, nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước màn tái xuất này, đồng thời háo hức muốn xem Long Điền sẽ thể hiện ra sao sau nhiều năm rời xa điện ảnh.

Long Điền trong vai Hùng Chợ Lớn

Một số bình luận của netizen: - Ôi có phải ông Hùng Chợ Lớn không, nhìn cái ra luôn vibe giang hồ. - Ổng giảm 17kg thật hả? Ngưỡng mộ quá. - Sướng nhất đầu phim nhưng khổ nhất cuối phim. - Anh Long với chị Kim Ngọc đóng cảnh nóng mà cả rạp cười bò luôn á. - Hình như anh này lâu lắm rồi mới đóng phim nhỉ?

Long Điền tên thật Nguyễn Long Điền, sinh năm 1987 tại TP.HCM, trước khi bén duyên với điện ảnh từng là một võ sĩ Taekwondo nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng giành HCV SEA Games 2003 ở hạng cân 54 kg, có 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia, đồng thời hai lần tham gia tuyển chọn vòng loại Olympic vào năm 2004 và 2007. Năm 2011, anh tiếp tục giành HCĐ Kempo tại SEA Games ở Indonesia. Những thành tích trên giúp Long Điền được biết đến như một trong những võ sĩ Taekwondo đáng chú ý của thế hệ mình.

Từ nền tảng võ thuật, Long Điền bắt đầu thử sức với điện ảnh và nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng hành động. Anh có vai diễn đầu tiên trong Khát Vọng Olympic (2011), sau đó được đạo diễn Charlie Nguyễn lựa chọn vào vai Hùng Chợ Lớn trong Bụi Đời Chợ Lớn (2013). Ban đầu Long Điền chỉ được nhắm cho một vai nhỏ, nhưng màn thể hiện võ thuật cùng khả năng diễn xuất trong buổi casting khiến ê-kíp quyết định giao cho anh vai chính. Hùng Chợ Lớn là một tay anh chị có vị thế trong thế giới ngầm, đối đầu với Tài Nhớt và trở thành nhân vật gắn liền với tên tuổi Long Điền.

Đáng tiếc, Bụi Đời Chợ Lớn không thể ra rạp. Sau nhiều lần chỉnh sửa nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt, ngày 7/6/2013, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện kết luận tác phẩm vi phạm Luật Điện ảnh và cấm lưu hành hoàn toàn. Sau biến cố này, Long Điền dần rời xa hoạt động nghệ thuật. Anh sang Mỹ định cư, lập gia đình và có gần một thập kỷ mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, trong đó có làm shipper và học nghề nail. Dù xa màn ảnh, nam diễn viên cho biết đam mê điện ảnh vẫn còn và anh luôn mong muốn có cơ hội trở lại.

Năm 2026, Long Điền chính thức tái xuất màn ảnh với Trại Buôn Người, đánh dấu lần trở lại đáng chú ý sau khoảng 10 năm xa rời điện ảnh. Trại Buôn Người vì thế không chỉ đánh dấu sự trở lại của một diễn viên từng được khán giả nhớ đến qua Hùng Chợ Lớn, mà còn là cơ hội để Long Điền tiếp tục phát huy nền tảng võ thuật sau nhiều năm rời xa màn ảnh.