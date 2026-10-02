Phó Tổng giám đốc VTV nghỉ việc ở tuổi 53: Cưới MC xinh như Hoa hậu, là cha đẻ Táo Quân cùng loạt phim "quốc dân" cực hot

Sau hơn 30 năm gắn bó với VTV, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đỗ Thanh Hải chính thức nghỉ công tác ở tuổi 53.

Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố quyết định ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Ở tuổi 53, ông khép lại hành trình khoảng 30 năm gắn bó với VTV, trong đó có hơn 20 năm đứng sau những chương trình, bộ phim từng trở thành một phần ký ức của khán giả truyền hình Việt. Trước khi được biết đến với vai trò lãnh đạo cấp cao, Đỗ Thanh Hải đã là một đạo diễn có dấu ấn rất riêng, từng cầm trịch loạt phim như Xin Hãy Tin Em, Của Để Dành, Phía Trước Là Bầu Trời rồi tiếp tục đứng sau Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm và nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng.

(Ảnh: VTV)

Từ đạo diễn trẻ của Xin Hãy Tin Em đến loạt phim gắn với ký ức 8X, 9X

Sinh năm 1973, Đỗ Thanh Hải tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Chỉ một năm sau khi ra trường, ông bắt tay thực hiện Xin Hãy Tin Em và nhanh chóng gây chú ý trên màn ảnh nhỏ. Khi ấy, Đỗ Thanh Hải mới khoảng 24 tuổi. Một đạo diễn còn rất trẻ đã lựa chọn câu chuyện về những sinh viên với tình yêu, tình bạn, những va vấp của tuổi trẻ và tạo nên một bộ phim đến nay vẫn thường được khán giả nhắc lại mỗi khi nói về phim Việt của thập niên 1990.

Xin Hãy Tin Em không chỉ nổi tiếng bởi câu chuyện và dàn diễn viên mà còn bởi phần âm nhạc đã sống một đời sống riêng. Ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa trở thành một trong những bài hát gắn với ký ức học trò của nhiều thế hệ. Đây cũng là giai đoạn Đỗ Thanh Hải hình thành sự hợp tác lâu dài với nhạc sĩ Xuân Phương, một “cặp bài trùng” góp phần tạo nên màu sắc cho nhiều bộ phim truyền hình của ông sau này.

Xin Hãy Tin Em (Ảnh: VTV)

Sau Xin Hãy Tin Em, Đỗ Thanh Hải tiếp tục thực hiện Của Để Dành. Bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, dài 6 tập, xoay quanh tình cảm gia đình và những câu chuyện rất đời thường. Dù không có những tình tiết quá ồn ào, tác phẩm lại tạo được sức sống bền bỉ nhờ cách kể chuyện dung dị, giàu cảm xúc. Cho đến tận thời điểm hiện tại, Của Để Dành vẫn được nhắc lại như một trong những bộ phim truyền hình Việt có sức sống lâu dài.

Của Để Dành (Ảnh: VTV)

Rồi đến Phía Trước Là Bầu Trời năm 2001. Nếu Xin Hãy Tin Em ghi lại sự sôi nổi của tuổi trẻ thì bộ phim này lại trở thành một lát cắt rất đặc trưng về những người trẻ vừa rời giảng đường, bước vào đời với tình yêu, công việc, tiền bạc và những lựa chọn đầu tiên. Đáng chú ý, khi thực hiện phim, Đỗ Thanh Hải mới 28 tuổi. Nhiều năm sau, tác phẩm vẫn liên tục được khán giả trẻ đào lại, các nhân vật như Nguyệt, Nhung, Thương trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ.

Phía Trước Là Bầu Trời (Ảnh: VTV)

Bộ ba Xin Hãy Tin Em - Của Để Dành - Phía Trước Là Bầu Trời vì thế gần như tạo thành một chương riêng trong sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải. Không chỉ là những bộ phim từng nổi tiếng khi phát sóng, đây còn là những tác phẩm gắn với ký ức của một thời truyền hình Việt, khi mỗi bộ phim lên sóng đều có khả năng trở thành câu chuyện được cả gia đình bàn luận.

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông còn thực hiện Người Nối Dõi, Nước Mắt Đàn Ông và Nhà Có Ba Chị Em Gái. Năm 2006, Đỗ Thanh Hải giành giải Đạo diễn phim xuất sắc tại Cánh diều; Nhà Có Ba Chị Em Gái cũng nhận Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc. Ông còn có Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình năm 2000 và 2006.

Đứng sau đặc sản truyền hình một thời

Khoảng đầu những năm 2000, sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải chuyển sang một hướng khác khi ông dành rất nhiều thời gian cho các chương trình giải trí. Từ năm 2000 đến 2006, ông tham gia đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất Gặp Nhau Cuối Tuần. Đây là chương trình hài từng trở thành một đặc sản của VTV, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài và tạo nên một thế hệ gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Đáng nói, công việc này khiến Đỗ Thanh Hải gần như vắng bóng trên phần giới thiệu của các bộ phim truyền hình trong một thời gian. Trong cuộc phỏng vấn năm 2005, ông từng nói Gặp Nhau Cuối Tuần là một chương trình khó, đòi hỏi sự tập trung rất cao và không thể làm qua loa. Chính quãng thời gian này giúp ông có thêm kinh nghiệm về sản xuất chương trình, tiết tấu hài, khả năng nắm bắt những vấn đề đang được xã hội quan tâm và cách đưa chúng lên màn ảnh bằng ngôn ngữ giải trí.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và dàn diễn viên Táo Quân

Sau đó là Thư Giãn Cuối Tuần trong giai đoạn 2010-2015. Và tất nhiên, không thể bỏ qua Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm, chương trình gần như đã trở thành một phần của Tết Việt trong nhiều năm. Đỗ Thanh Hải đảm nhận vai trò tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất, đồng thời tham gia vào quá trình xây dựng chương trình.

Người đứng sau cú chuyển mình của VFC và loạt phim giờ vàng

Từ một đạo diễn, Đỗ Thanh Hải dần chuyển sang công tác quản lý. Năm 2007, ông trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), trước khi giữ chức Giám đốc VFC từ tháng 8/2009. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi từ thời điểm này, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở những bộ phim do chính mình đạo diễn mà còn nằm ở những dự án do cả một tập thể VFC sản xuất.

Và đây cũng là lúc danh sách những tác phẩm gắn với tên Đỗ Thanh Hải bắt đầu dài hơn rất nhiều. Trong giai đoạn ông phụ trách VFC, đơn vị này lần lượt tạo được tiếng vang với Sống Chung Với Mẹ Chồng, Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Cả Một Đời Ân Oán, Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái... Sau đó còn có những dự án được khán giả chú ý như Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân.

(Ảnh: VTV)

Điểm đáng chú ý là chính Đỗ Thanh Hải từng nhìn nhận rất rõ áp lực của vị trí này rằng thành công của một bộ phim không có nghĩa VFC được phép dừng lại. Sau Người Phán Xử và Sống Chung Với Mẹ Chồng, ông tiếp tục đặt mục tiêu mới với Quỳnh Búp Bê, rồi Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Với ông, nghề truyền hình luôn phải vận động, bởi một sản phẩm thành công chỉ nên trở thành động lực để tìm kiếm sản phẩm tiếp theo chứ không phải lý do để ngủ quên trên chiến thắng.

Nếu những năm 1990 ông trực tiếp cầm máy và kể những câu chuyện của mình, thì ở giai đoạn làm quản lý, ông đứng ở vị trí điều phối một hệ thống sản xuất lớn hơn, lựa chọn và phát triển các dự án, cùng ekip tìm cách tạo ra những bộ phim đủ sức cạnh tranh trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2020, Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VTV, sau đó được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Từ đây, phạm vi công việc của ông không còn giới hạn ở VFC hay lĩnh vực phim truyền hình mà mở rộng sang công tác quản lý ở cấp Đài. Ngày 1/10/2026, ông chính thức nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

(Ảnh: VTV)

Người vợ xinh như Hoa hậu và gia đình kín tiếng

Đời tư của Đỗ Thanh Hải lại khá trái ngược với sự nghiệp nhiều dấu ấn. Ông kết hôn với Đặng Châu Anh, nữ nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai trò MC Tác Phẩm Mới, VTV Bài Hát Tôi Yêu, đồng thời là giảng viên âm nhạc, nhạc trưởng. Hai người quen nhau từ thời sinh viên trong một chuyến đi chơi đầu xuân ở chùa Hương, sau đó yêu nhau và kết hôn. Hai vợ chồng có hai con. Trong một cuộc trò chuyện năm 2008, nữ MC từng kể Đỗ Thanh Hải dù thường xuyên bận rộn, làm việc khuya vẫn duy trì thói quen sáng đưa con đi học, gia đình cố gắng phân chia việc chăm sóc hai con giữa những lịch làm việc dày đặc của cả hai.

Người vợ xinh đẹp như Hoa hậu của đạo diễn Đỗ Thanh Hải

Một cuộc hôn nhân của hai người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền hình kéo dài nhiều năm nhưng gần như không có những câu chuyện ồn ào trên mặt báo. Chính bởi vậy, sau hơn ba thập niên xuất hiện phía sau hàng loạt chương trình, bộ phim quen thuộc của khán giả Việt, thứ được nhắc đến nhiều nhất về Đỗ Thanh Hải vẫn là những gì ông đã làm cho màn ảnh nhỏ, thay vì đời tư của chính mình.