Phim Trung Quốc chiếm top 1 Việt Nam quá nhanh tài thánh cản không nổi: Cặp chính chemistry cực cuốn, xem 9 tập vẫn thèm

Bộ phim Trung Quốc này đã thay thế vị trí dẫn đầu trên nền tảng Netflix Việt Nam của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Mới lên sóng không lâu, Không Thể Thay Thế do Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đóng chính đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, tại thị trường Việt Nam, tác phẩm gây ấn tượng khi lọt vào top 5 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix chỉ sau 1 ngày ra mắt, sang đến ngày thứ 2 đã chiếm ngôi top 1, đẩy Đầu Xuân Tươi Sáng xuống vị trí thứ 2.

Bộ phim Không Thể Thay Thế hiện đang chiếm ngôi top 1 Netflix Việt Nam.

Không Thể Thay Thế xoay quanh Từ Trì (Triệu Kim Mạch), cô gái xuất thân từ thị trấn nhỏ, quyết tâm thay đổi số phận sau bi kịch gia đình. Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén, cô từng bước khẳng định năng lực trong ngành tư vấn. Trong quá trình lập nghiệp, Từ Trì gặp Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân), một đối tác cấp cao từng bị hãm hại và đang âm thầm lên kế hoạch trả thù. Trở thành trợ lý của Diệp Tín Chi, Từ Trì dần trưởng thành dưới sự dẫn dắt của anh. Tình cảm giữa hai người cũng phát triển, nhưng biến cố sự nghiệp bất ngờ đẩy họ vào tình thế phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Trước khi lên sóng, Không Thể Thay Thế từng được ví như phiên bản 2.0 của Đầu Xuân Tươi Sáng bởi một số điểm tương đồng. Tuy nhiên, những diễn biến đầu tiên cho thấy hai tác phẩm có hướng khai thác tương đối khác biệt.

Nếu Đầu Xuân Tươi Sáng dành nhiều thời lượng cho chuyện tình cảm của các nhân vật, Không Thể Thay Thế lại tập trung hơn vào hành trình phát triển sự nghiệp, những tham vọng cá nhân và các mối quan hệ trong môi trường công sở. Yếu tố tình cảm vẫn hiện diện nhưng không hoàn toàn chi phối câu chuyện.

Khác với Đầu Xuân Tươi Sáng, trọng tâm của Không Thể Thay Thế không hoàn toàn nằm ở tình yêu của cặp đôi chính.

Đến thời điểm hiện tại, Không Thể Thay Thế nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ tiết tấu nhanh và cách xây dựng nhân vật tương đối ổn. Dẫu vậy, phim cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều khi những tình tiết liên quan đến môi trường công sở bị nhận xét là thiếu chân thực.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Ngụy Đại Huân cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên chưa sở hữu diện mạo nam thần ngôn tình như Tỉnh Bách Nhiên. Ngược lại, không ít ý kiến nhận xét Ngụy Đại Huân có sức hút riêng, đặc biệt là khả năng thể hiện hình tượng người đàn ông trưởng thành.

Ngụy Đại Huân không có dáng vẻ nam chính ngôn tình, nhưng điều đó không có nghĩa nhân vật của anh kém hấp dẫn.

Hơn nữa, Không Thể Thay Thế vốn không phải tác phẩm thuần ngôn tình. Vì vậy, diễn xuất và khả năng truyền tải nhân vật mới là những yếu tố đáng chú ý. Cho đến hiện tại, màn thể hiện của Ngụy Đại Huân vẫn nhận được những đánh giá tích cực. Anh tạo chemistry tốt với Triệu Kim Mạch, góp phần tạo nên một tác phẩm hấp dẫn khiến nhiều khán giả nói rằng họ xem liền 9 tập vẫn thấy thèm.