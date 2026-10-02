Nam chính Lan Hương Như Cố đổi vận sau 15 năm chật vật nghiệp diễn

Lưu Học Nghĩa đã thoát khỏi tên gọi "nam chính vận đen" khi nhân vật Lâm Cẩm Kỳ của anh nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Lưu Học Nghĩa mới có bước bứt phá lớn với Lan Hương như cố đóng cùng Đàm Tùng Vận. Trong thời điểm phim phát sóng vào tháng 9, chỉ số yêu thích vượt mốc 33.000 điểm, cao nhất nền tảng phát sóng trong năm 2026 so với các phim cùng thời điểm. Truyền thông Trung Quốc cũng ghi nhận sức nóng của bộ phim đang kéo sự chú ý về phía Lưu Học Nghĩa.

Từ khi phim "Lan Hương như cố" bắt đầu phát sóng ngày 11/9, ba nền tảng của Lưu Học Nghĩa tăng tổng cộng hơn 520.000 người theo dõi. Nam diễn viên đã thực sự có bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Anh đã mất 15 năm để tìm đúng thời điểm, đúng kịch bản và đúng hình mẫu nhân vật có thể mở rộng giới hạn của mình.

Cặp đôi phim cổ trang nổi bật của tháng 9/2026 Lan Hương như cố. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nỗ lực chuyển hướng của học sinh trường múa

Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990 tại Thanh Đảo, Sơn Đông. Khi 14 tuổi, anh được phát hiện trong một lần tuyển sinh của Học viện Múa Bắc Kinh và sau đó theo học tại trường trực thuộc đơn vị này. Đây là một bước ngoặt khá sớm, nhưng cũng là lựa chọn đòi hỏi sự đánh đổi.

Anh không phải một vũ công được đào tạo từ nhỏ nên phải thích nghi với môi trường luyện tập cường độ cao, từ ép dẻo, mở vai đến rèn luyện hình thể. Suốt 5 năm, lịch trình từ thứ Hai đến thứ Bảy của anh kín mít các lớp học. Cậu học trò nhỏ phải dậy trước bình minh để tập luyện, và khi tập luyện kết thúc anh cùng nhóm bạn trở về ký túc xá, toàn thân đau nhức và kiệt sức.

Những năm tháng ấy không biến anh thành một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, nhưng để lại dấu ấn rõ rệt trên dáng hình và khả năng kiểm soát cơ thể. Nhìn lại những vai cổ trang của Lưu Học Nghĩa, đây có thể xem là một phần nền tảng giúp anh tạo được vẻ ngoài chỉn chu, thẳng và tĩnh trước ống kính.

Sau khi học xong trường múa, anh chuyển hướng sang diễn xuất. Thách thức tiếp theo lại là trình độ văn hóa. Nhiều năm tập trung vào nghệ thuật biểu diễn khiến việc quay lại học văn hóa trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. Nhưng anh đã cố gắng nỗ lực chỉ trong 3 tháng hoàn thành mục tiêu đậu Học viện hý kịch Trung Ương.

Lưu Học Nghĩa bắt đầu tham gia lĩnh vực phim ảnh từ đầu thập niên 2010. Trong nhiều năm, anh chủ yếu xuất hiện với vai phụ. Đó là một vị trí không dễ chịu trong một thị trường mà sức nóng của diễn viên thường được đo bằng khả năng đứng ở trung tâm poster, tên tuổi xuất hiện đầu tiên trong danh sách diễn viên và khả năng kéo khán giả vào một bộ phim. Nhưng nghịch lý trong sự nghiệp của Lưu Học Nghĩa là: càng làm vai phụ, anh càng dễ được nhớ. Trong Thanh Vân chí, Lưu ly, Thiên cổ quyết trần hay Thiếu niên ca hành, anh từng đảm nhận những nhân vật có màu sắc khá rõ. Đặc biệt, vai Bách Lân Đế Quân trong Lưu ly giúp anh bắt đầu được khán giả nhớ tên nhân vật. Thế nhưng nhiều khi mọi việc chỉ dừng lại ở đấy. Mọi người luôn cảm thấy Lưu Học Nghĩa điển trai, đóng phim cổ trang đẹp mắt nhưng lại không nhớ nhiều về bản thân anh.

Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa trong phim Xuân hoa diễm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Khán giả có thể nhớ một nhân vật phản diện, một vị đế quân hay một nhân vật cổ trang có khí chất đặc biệt, nhưng chưa chắc ngay lập tức gọi được tên diễn viên. Nói cách khác, nam diễn viên thiếu hào quang của ngôi sao. Anh có gương mặt phù hợp với cổ trang, có hình thể được rèn luyện nhiều năm và thường đảm nhận những nhân vật mang sắc thái lạnh, kín hoặc nhiều tâm sự. Nhưng chính những ưu điểm ấy cũng dần trở thành chiếc khung.

Gánh vác gia đình

Đúng lúc sự nghiệp đang đứng trước bờ vực bấp bênh, một bi kịch gia đình bất ngờ đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của anh về nghề diễn xuất. Mẹ anh không may bị chẩn đoán suy thận và cần ghép thận, gánh nặng chi phí y tế khổng lồ đè nặng lên vai anh. Trong một cuộc phỏng vấn, anh kể rằng khi ngồi một mình bên ngoài bệnh viện, áp lực quá lớn đã nhấn chìm anh và anh bật khóc. Trước đó, diễn xuất là lý tưởng, là niềm đam mê và là sự nghiệp để anh chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên, từ thời điểm đó trở đi, nghề này mang một ý nghĩa thực tế nặng nề: diễn xuất là phương tiện kiếm sống, là cách để kiếm tiền trang trải chi phí y tế và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Để kiếm tiền cho ca phẫu thuật của mẹ, anh đã điều chỉnh tiêu chí nhận vai diễn, không còn quá chú trọng đến thứ hạng hay thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Miễn là dự án hợp pháp và thù lao hợp lý, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc. May mắn thay, ca phẫu thuật của mẹ anh diễn ra suôn sẻ, giúp anh hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của mình. Kiếm tiền là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp và không làm việc quá sức vì lợi ích ngắn hạn.

Lưu Học Nghĩa có đời sống riêng kín tiếng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những người quen biết anh đều hiểu rằng Lưu Học Nghĩa không có tham vọng vật chất cao. Anh không cố tình tìm kiếm sự nổi tiếng, hiếm khi tham gia các chương trình giải trí, không chủ động tạo scandal, không nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Sau khi quay phim xong, anh trở về cuộc sống yên tĩnh. Các hoạt động trên mạng xã hội chủ yếu là để quảng bá phim. Những tin đồn trước đây đều đã bị anh phủ nhận. Đối mặt với những lời đồn đoán vô căn cứ, anh thường chọn cách im lặng và tập trung vào diễn xuất, một lựa chọn dường như không phù hợp trong ngành giải trí Trung Quốc. Cuối năm 2024, Lưu Học Nghĩa kết thúc hợp tác với công ty cũ, bước ra khỏi thể loại phim cổ trang giả tưởng mà anh đã theo đuổi nhiều năm, và bắt đầu thử sức với những đề tài đa dạng hơn.

Tìm hướng đi mới

Sau nhiều năm đóng vai phụ, Lưu Học Nghĩa dần có cơ hội đóng chính nhưng cũng chưa gặp thời dù bạn diễn của anh khá nhiều người nổi tiếng là Ngô Cẩn Ngôn (phim Xuân hoa diễm), Đường Yên (phim Niệm vô song) nhưng anh đã mất khá nhiều thời gian để tìm được dạng vai phù hợp. Một số nhận xét về anh cũng xoay quanh sự tương đồng giữa các nhân vật: điềm tĩnh, kín đáo, nhiều nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc trực diện. Đó là một điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là kiểu diễn "một màu".

Đàm Tùng Vận mang đến sự chú ý, nhưng Lưu Học Nghĩa phải giữ khán giả ở lại với "Lan Hương như cố". Cặp đôi có thể giữ chân khán giả lâu là nhờ sự kết hợp ăn ý trong diễn xuất.

Đến với Lâm Cẩm Kỳ, nhân vật có tính cách phức tạp hơn thì Lưu Học Nghĩa mới có dịp bộc lộ khả năng diễn xuất. Nhân vật này không phải một vị thần tiên sở hữu năng lực đặc biệt, cũng không phải mẫu nam chính chỉ cần xuất hiện là có thể giải quyết mọi xung đột. Lâm Cẩm Kỳ là người mang trách nhiệm gia tộc, bị ràng buộc bởi thân phận, lễ giáo và những lựa chọn khó khăn trong đời sống. Anh ta có tình cảm nhưng không thể tùy tiện bộc lộ. Có lúc muốn bảo vệ nhưng phải cân nhắc lợi ích. Có lúc đứng trước người mình yêu nhưng lại bị chính những quy tắc của gia đình và địa vị kéo ngược lại. Đó là dạng nhân vật cần một cách diễn tiết chế. Thay vì phải tạo ra những cú bùng nổ cảm xúc liên tục, vai diễn cho phép Lưu Học Nghĩa sử dụng ánh mắt, khoảng lặng, nhịp nói và những chuyển động nhỏ để biểu đạt tâm lý.

Anh kết hợp ăn ý với bạn diễn Đàm Tùng Vận. (Ảnh: Chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc nhận xét Lâm Cẩm Kỳ là nhân vật có nhiều lớp ràng buộc về gia đình và thân phận; diễn biến giữa nhân vật này và Lan Hương cũng được xây dựng trên những hiểu lầm, bí mật và cảm xúc không dễ nói thành lời.

Lan Hương như cố xoay quanh Thẩm Gia Lan - một tiểu thư danh gia gặp biến cố, phải thay đổi thân phận và bước vào một gia đình từng có mối liên hệ với mình. Lâm Cẩm Kỳ vì thế không đứng ngoài câu chuyện mà trở thành một mắt xích quan trọng trong những xung đột về gia đình, thân phận và tình cảm. Trong một bộ phim như vậy, nam chính không chỉ có nhiệm vụ “đẹp đôi” với nữ chính. Nhân vật phải có đời sống riêng.