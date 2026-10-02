Đạo diễn The Scandal cân nhắc dừng làm phim 18+

Đạo diễn Jung Ji Woo cho biết ông đang cân nhắc dừng thực hiện các tác phẩm mang yếu tố gợi cảm, khi áp lực ngày càng ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tạo.

Ảnh: Netflix

Chia sẻ của ông được đưa ra giữa lúc The Scandal, loạt phim có sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, nhận nhiều ý kiến trái chiều

Áp lực khi thực hiện những cảnh nóng

Jung Ji Woo từng ghi dấu ấn qua những tác phẩm 18+ khai thác tình yêu, ham muốn và đời sống nội tâm con người. Trong đó, Eungyo ra mắt năm 2012 giúp Kim Go Eun được chú ý với vai diễn đột phá. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với báo chí tại Seoul, Jung Ji Woo cho biết ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục thực hiện những dự án mang yếu tố gợi cảm. Những băn khoăn trong quá trình sáng tạo khiến ông nghĩ đến khả năng dừng lại, dù đây là hướng đi đã tạo nên thương hiệu Jung Ji Woo.

Đạo diễn Jung Ji Woo (Ảnh: Netflix)

Theo đạo diễn, việc thực hiện các cảnh nóng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Ông phải tạo được sức căng và chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện, đồng thời bảo đảm cách thể hiện không khiến diễn viên bị nhìn nhận chỉ qua hình thể. Jung Ji Woo thừa nhận việc đáp ứng đồng thời những yêu cầu ấy khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Mỗi cảnh quay đều đặt ra bài toán về mức độ thể hiện, ý nghĩa đối với câu chuyện và cách khắc họa nhân vật.

Dù vậy, Jung Ji Woo chưa khẳng định The Scandal sẽ là tác phẩm 18+ cuối cùng của ông. Đạo diễn cho biết ông đang xem xét một số dự án mới và hé lộ rằng bộ phim hoặc loạt phim tiếp theo có thể sẽ không mang yếu tố gợi cảm. "Tôi đang cân nhắc một vài dự án. Nhưng không cái nào thuộc thể loại 18+", ông nói.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều The Scandal vẫn lọt top 3 Netflix toàn cầu trong tuần thứ 2 ra mắt (Ảnh: Netflix)

Nhận trách nhiệm trước những ý kiến trái chiều

The Scandal dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Pháp Les Liaisons dangereuses xuất bản vào thế kỷ XVIII. Lấy bối cảnh thời Joseon, phim kể về tiểu thư Jo (Son Ye Jin), một người phụ nữ tài năng bị ràng buộc bởi các quy tắc xã hội, và Jo Won (Ji Chang Wook), chàng trai độc thân được săn đón nhất thời Joseon. Cả hai dấn thân vào một vụ cá cược nguy hiểm vì tình yêu, kéo theo cả Hee Yeon (Nana) vào cuộc chơi. Dự án nhận nhiều kỳ vọng nhờ dàn diễn viên đình đám cùng sức hút của phiên bản điện ảnh Untold Scandal ra mắt năm 2003.

Tuy nhiên, loạt phim do Jung Ji Woo thực hiện nhận những đánh giá trái chiều. Một số ý kiến cho rằng tác phẩm có nhịp kể chậm, thiếu kịch tính. Tạo hình của Nana trong vai góa phụ Hui Yeon cũng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều khán giả nhận xét đôi môi của nữ diễn viên chưa phù hợp với hình ảnh một người phụ nữ đoan trang, luôn giữ chừng mực.

Nana bị chỉ trích vì tạo hình không hợp với nhân vật (Ảnh: Netflix)

Trước những phản hồi này, đao diễn Jung Ji Woo nhận trách nhiệm về những lựa chọn sáng tạo cũng như hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn ảnh. Giải thích về nhịp phim, đạo diễn cho biết ông chủ động dành nhiều thời gian cho đời sống nội tâm của các nhân vật. Theo ông, mỗi người đều trải qua những biến động tình cảm và chưa thể lập tức xác định lựa chọn của mình. Vì vậy, câu chuyện cần có những khoảng lắng để khán giả theo dõi diễn biến tâm lý của họ.

Định hướng này cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn Nana vào vai Hui Yeon. Jung Ji Woo tin rằng nữ diễn viên có thể thể hiện một người phụ nữ tự lập, đủ nghị lực để vượt qua khó khăn. Đạo diễn đặc biệt coi trọng hành trình của Hui Yeon ở phần sau câu chuyện. Khi biết toàn bộ sự thật, nhân vật phải đối diện với câu hỏi cô sẽ tiếp tục sống như thế nào. Với Jung Ji Woo, khả năng đứng vững sau tổn thương là phẩm chất quan trọng mà người đảm nhận vai diễn cần truyền tải.

Bên cạnh việc khai thác tâm lý nhân vật, đạo diễn cho biết ông muốn chuyển thể Les Liaisons dangereuses để nhìn lại cán cân quyền lực giữa nam và nữ. Hướng tiếp cận này được thể hiện rõ trong mối quan hệ giữa Cho Won và Cho Yoon. Jung Ji Woo mô tả Cho Won là người đàn ông chịu sự thao túng của Cho Yoon suốt cuộc đời. Mối quan hệ ấy tạo điều kiện để ông khám phá sự lệ thuộc, tham vọng và khả năng chi phối của từng nhân vật.

Những cảnh hậu trường vừa được nhà sản xuất tiết lộ (Ảnh: Netflix)

Đạo diễn cũng muốn khai thác tham vọng của phụ nữ như một nội dung độc lập, thay vì chỉ nhìn nhận vai trò của họ thông qua thành công của đàn ông. Theo ông, hành trình của Cho Yoon mang đến nhiều chất liệu để phát triển câu chuyện từ góc nhìn này.

Trong khi những tranh luận đang tiếp diễn, The Scandal vẫn thu hút khán giả quốc tế. Phim vươn lên vị trí thứ ba trong Top 10 chương trình không nói tiếng Anh của Netflix trên toàn cầu ở tuần phát hành thứ hai. Khâu hình ảnh là một trong những điểm được truyền thông đánh giá tích cực. MK Sports nhận xét phim sử dụng hiệu quả không gian nhà truyền thống hanok, kết hợp màu sắc gợi liên tưởng đến tranh của Kim Hong Do và Shin Saimdang. iMBC Entertainment cũng dành lời khen cho bối cảnh, trang phục và cách thể hiện hình ảnh. Một số khán giả trên Watcha đánh giá cao kỹ thuật quay phim, lời thoại và việc sử dụng pansori, loại hình nghệ thuật kể chuyện bằng giọng hát của Hàn Quốc.