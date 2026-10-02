Đây cũng là lần hiếm hoi cặp sao Vbiz này xuất hiện chung trong một sự kiện công khai kể từ tranh cãi xoay quanh mối quan hệ giữa 2 người.

Buổi showcase ra mắt phim Bò Sữa Bay diễn ra tại HCM chiều 2/10 nhanh chóng được khán giả quan tâm. Giữa dàn cast trai xinh gái đẹp, màn xuất hiện chung khung hình của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy thu hút ống kính của truyền thông. Bởi đây là lần hiếm hoi 2 người xuất hiện chung 1 khung hình công khai kể những tranh cãi xoay quanh buổi livestream của Lãnh Thanh hồi tháng 5. Giữa những thắc mắc xoay mối quan hệ hiện tại, 2 nam diễn viên đã lần đầu trực tiếp lên tiếng.

Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh cùng dàn cast Bò Sữa Bay

Cụ thể, Lãnh Thanh cho rằng đây là câu hỏi anh không cần né tránh bởi anh và Gia Huy đã biết nhau từ lâu. Nam diễn viên tiết lộ khi đến Mộc Châu quay phim, anh thậm chí chưa biết Võ Điền Gia Huy cũng tham gia dự án. Đến khi hội ngộ, cả hai chủ động nghĩ đến việc tạo ra một màu sắc khác cho mối quan hệ trên màn ảnh. Sau Thưa Mẹ Con Đi, hình ảnh của Lãnh Thanh và Gia Huy từng gắn với một cặp đôi nam - nam được khán giả yêu thích, vì vậy nếu tiếp tục đóng một mối quan hệ quá “dễ thương”, cả hai sợ rằng nhân vật mới sẽ trở nên nhạt.

Lãnh Thanh trả lời câu hỏi về drama, mối quan hệ với Gia Huy. (Clip: Team sự kiện)

Thay vào đó, họ chọn cách “đấm nhau” và tạo ra những màn tương tác quyết liệt hơn để mang đến cảm giác mới cho khán giả. Đáng chú ý, Lãnh Thanh cũng phủ nhận việc giữa anh và Gia Huy thực sự có mâu thuẫn. “Mấy cái drama thật ra cũng không phải là giữa em với Huy. Mà nếu mà có điểm nào đó để nhìn đến thì chắc là có em với lại một số khán giả nào đấy thôi. Chứ về bản chất thì em với Huy không có vấn đề gì với nhau”.

Nam diễn viên cũng cho biết cả hai hiểu nhau một phần vì đã đồng hành trong nghề nhiều năm. Với anh, những ồn ào vừa qua chủ yếu xuất phát từ cách một bộ phận khán giả tiếp nhận câu chuyện trên mạng xã hội, thay vì phản ánh cuộc xích mích thực sự giữa hai người.

Lãnh Thanh không biết Gia Huy có tham gia Bò Sữa Bay từ đầu, khẳng định giữa cả 2 không có vấn đề gì

Về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên thừa nhận anh thấy buồn khi những ồn ào cá nhân vô tình ảnh hưởng đến một dự án mà mình đang tham gia. Anh muốn nói rõ câu chuyện một lần để khép lại tranh luận và tập trung cho Bò Sữa Bay.

Chia sẻ của Võ Điền Gia Huy. (Clip: Team sự kiện)

Gia Huy cho biết mối quan hệ giữa anh và Lãnh Thanh không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Hai người gần như cùng bước chân vào điện ảnh, từng đồng hành trong những dự án đầu tiên và gia đình hai bên cũng biết nhau. Theo lời Gia Huy, Lãnh Thanh còn thường về nhà anh chơi vào dịp Tết. "Hơn cả tình anh em" là cách Gia Huy mô tả mối quan hệ với đàn anh.

Nam diễn viên cho rằng có thể Lãnh Thanh vốn rất vô tư trong đời thường, nhưng một số chia sẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội lại vô tình tạo ra làn sóng tranh luận, khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng. Vì vậy, Gia Huy khẳng định tình cảm giữa hai người không thay đổi.

Gia Huy khẳng định anh với Lãnh Thanh không chỉ là đồng nghiệp mà còn "hơn cả tình anh em"

“Nếu mà để có cái câu chuyện hỏi là tình cảm giữa em và anh Thanh nó có thay đổi hay là không thì không thay đổi. Em với anh Thanh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp”, nam diễn viên tiếp lời. Gia Huy đồng thời mong khán giả không tiếp tục chỉ trích hay đào sâu câu chuyện, bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh và Lãnh Thanh mà còn tác động đến những người liên quan.

Lãnh Thanh đảm nhận vai phản diện, Gia Huy là giang hồ trong Bò Sữa Bay. (Ảnh: NSX)

Sở dĩ màn tái ngộ của hai diễn viên được chú ý đến vậy là bởi trước đó, mối quan hệ giữa họ từng bị đặt dấu hỏi sau một buổi livestream của Lãnh Thanh hồi tháng 5. Trong buổi livestream, Lãnh Thanh nói khá nhiều Võ Điền Gia Huy từ ngoại hình, chuyện tình cảm cho đến hành trình hoạt động nghệ thuật. Anh nhận xét về Gia Huy là "bụng rất mỡ, đi tập để lòe mọi người" và có những phát ngôn khiến một bộ phận khán giả cho rằng anh đang mỉa mai đàn em.

Đáng chú ý hơn, Lãnh Thanh đặt câu hỏi về việc Gia Huy đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng đến gần đây mới thực sự nổi bật. Khi nhắc đến Tam Triều Dâng - bạn diễn của Gia Huy trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay - anh nói: “Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không?”.

Lãnh Thanh nhắc đến Triều Dâng khiến câu chuyện thêm phần nhạy cảm (Ảnh: Tư liệu)

Những câu hỏi bỏ lửng này nhanh chóng gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Lãnh Thanh đang ám chỉ hoặc đặt nghi vấn về con đường nổi tiếng của Gia Huy và Tam Triều Dâng. Ồn ào từ đó khiến mối quan hệ giữa Lãnh Thanh và Gia Huy bị đặt dấu hỏi. Đặc biệt, cả hai vốn từng là một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích của Thưa Mẹ Con Đi nên việc những phát ngôn trên livestream xuất hiện càng khiến khán giả tò mò về tình trạng thực sự giữa hai người.

Cả hai đã có những thước phim đầy cảm xúc trong Thưa Mẹ Con Đi (Ảnh: NSX)

Trong Thưa Mẹ Con Đi, Gia Huy vào vai Ian, còn Lãnh Thanh đảm nhận Văn, cả hai tạo nên một cặp đôi có câu chuyện tình cảm được kể theo hướng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Tác phẩm cũng trở thành dấu mốc quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của cả hai.

Cả hai từng là một cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích. (Ảnh: NSX)

Sau nhiều năm, hai diễn viên bất ngờ tái hợp trong Bò Sữa Bay nhưng lần này không còn đứng ở phía một chuyện tình nam - nam. Phim lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, kết hợp màu sắc hoài niệm, hài hước, hành động và kỳ ảo. Lãnh Thanh vào vai Văn, phó giám đốc nông trường; còn Gia Huy đảm nhận Quân - một nhân vật có màu sắc giang hồ và đem lòng yêu San, do Ngọc Xuân thủ vai.

Bò Sữa Bay là dự án chung thứ 2 của cả 2



