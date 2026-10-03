Lê Tam Triều Dâng đăng story đau đớn và bị phản bội, Võ Điền Gia Huy bị gọi tên

Những chia sẻ từ cặp đôi được netizen ship nhiệt tình là Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang khiến MXH xôn xao.

Tối 2/10, Lê Tam Triều Dâng bất ngờ đăng tải một story với nội dung đầy ẩn ý về sự phản bội, tổn thương và một lời xin lỗi chưa từng xuất hiện. Động thái của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Võ Điền Gia Huy vừa có những chia sẻ đáng chú ý tại showcase Bò Sữa Bay diễn ra cùng ngày.

Cụ thể, trên Instagram Story, Tam Triều Dâng đăng dòng chữ bằng tiếng Anh: “Behind my trust issues there is betrayal and pain. There is an apology that I deeply deeply deserved which never came.” Nội dung này có thể hiểu là: “Đằng sau những vấn đề về niềm tin của tôi là sự phản bội và tổn thương. Có một lời xin lỗi mà tôi thực sự, thực sự xứng đáng nhận được nhưng chưa bao giờ đến”.

Story gây chú ý của Lê Tam Triều Dâng

Nữ diễn viên không nhắc tên cụ thể người mà cô đang đề cập. Tuy nhiên, ngay sau khi story được đăng tải, netizen bắt đầu gọi tên Võ Điền Gia Huy vì "đúng người đúng thời điểm". Tại họp báo trước đó vài tiếng, Gia Huy cho biết anh buồn khi những câu chuyện cá nhân vô tình ảnh hưởng đến dự án mà mình tham gia. Khi đề cập đến mối quan hệ với Lãnh Thanh, anh khẳng định cả hai không chỉ là đồng nghiệp mà còn có mối quan hệ thân thiết lâu năm, hai gia đình biết nhau và Lãnh Thanh thường đến nhà anh vào dịp Tết.

Gia Huy lên tiếng về mối quan hệ với Lãnh Thanh tại showcase

Võ Điền Gia Huy dùng cụm từ “hơn cả tình anh em” để nói về mối quan hệ với đàn anh. Anh đồng thời khẳng định: “Nếu mà để có cái câu chuyện hỏi là tình cảm giữa em và anh Thanh nó có thay đổi hay là không thì không thay đổi. Em với anh Thanh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp”.

Về phía Lãnh Thanh, anh cũng cho biết giữa mình và Gia Huy không có mâu thuẫn. Nam diễn viên nói: “Mấy cái drama thật ra cũng không phải là giữa em với Huy. Mà nếu mà có điểm nào đó để nhìn đến thì chắc là có em với lại một số khán giả nào đấy thôi. Chứ về bản chất thì em với Huy không có vấn đề gì với nhau”.

Lãnh Thanh và Gia Huy là cặp đôi màn ảnh được yêu thích từ Thưa Mẹ Con Đi

Những chia sẻ này được đưa ra sau khi mối quan hệ giữa Lãnh Thanh và Gia Huy từng bị đặt dấu hỏi từ một livestream hồi tháng 5. Khi đó, Lãnh Thanh có nhiều phát ngôn về đàn em, trong đó nhắc đến cả chuyện tình cảm và hành trình hoạt động nghệ thuật của Gia Huy.

Đáng nói, trong phiên live khiến dân tình chỉ trích vì Lãnh Thanh từng nói về chuyện tình cảm của Gia Huy: “Huy thì ai nó chả yêu, tình yêu rất mở rộng, rất là rộng lượng”. Sau đó anh tiếp tục đề cập đến việc Gia Huy hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng gần đây mới được chú ý. Khi nhắc đến Tam Triều Dâng, anh đặt câu hỏi: “Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không?”

Lãnh Thanh và Tam Triều Dâng từng được cho là giữ khoảng cách với sau sau phát ngôn của nam diễn viên

Những phát ngôn này khiến Tam Triều Dâng bị kéo vào cuộc tranh luận, đặc biệt bởi thời điểm đó cô và Gia Huy đang là một trong những cặp đôi màn ảnh được khán giả chú ý nhất từ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Tương tác của Triều Dâng và Gia Huy tốt đến mức cả hai còn có fandom riêng tên "Coconut" và liên tục được đặt nghi vấn "phim giả tình thật".

Song, Gia Huy lại bình luận đó chỉ là sự "vô tư" của Lãng Thanh. Anh cũng cho biết việc thân thiết với bạn diễn nữ - không nói riêng về Triều Dâng - là một phần công việc để khán giả tin vào mối quan hệ giữa hai nhân vật trên màn ảnh.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy là cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất nhì showbiz trong năm 2026

Vốn dĩ sau phát ngôn ở buổi showcase của Võ Điền Gia Huy, một bộ phận fan nhạy cảm đã cảm thấy bức xúc thay cho Lê Tam Triều Dâng. Story mà nữ diễn viên đăng sau đó càng khiến dân tình đặt thêm nghi vấn về người khiến cô thấy "đau đớn và bị phản bội" có phải Võ Điền Gia Huy.

Người hâm mộ đang thấy xót cho Tam Triều Dâng

Dẫu vậy, story mới nhất của Tam Triều Dâng không chỉ đích danh ai. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cũng chưa lên tiếng về story này. Những liên hệ giữa hai động thái hiện chủ yếu đến từ thảo luận của cư dân mạng.