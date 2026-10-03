5 phim Hoa ngữ có nhiệt độ cao nhất trên Tencent: Số 1 bất bại, bao năm vẫn chưa bị vượt qua

Từ Mộng Hoa Lục đến Trường Tương Tư, loạt phim đình đám này đều từng gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ và đạt mức nhiệt ấn tượng trên Tencent.

Bảng nhiệt độ Tencent từng ghi nhận không ít màn so kè gay cấn giữa những bộ phim Hoa ngữ đình đám. Đáng chú ý, 5 tác phẩm dưới đây đều đạt mức nhiệt trên 33.000 điểm, trong đó có một bộ phim cổ trang dẫn đầu với thành tích vượt qua hàng loạt bom tấn như Mộng Hoa Lục, Trường Tương Tư.

5. Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư): 33.142 điểm

Lên sóng năm 2022, Tinh Hán Xán Lạn nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim cổ trang nổi bật nhất năm, đồng thời đưa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lên một vị thế mới. Cả 2 đều nhận được nhiều lời khen nhờ màn kết hợp ăn ý, tạo nên cặp đôi Lăng Bất Nghi - Trình Thiếu Thương có sức hút lớn trên màn ảnh.

Tinh Hán Xán Lạn là sự kết hợp giữa chuyện tình cảm với những âm mưu gia tộc và biến động triều đình. Lăng Bất Nghi mang thân phận bí mật, tính cách ẩn nhẫn nhưng quyết liệt, trong khi Trình Thiếu Thương là cô gái từng phải xa cha mẹ vì họ quanh năm chinh chiến. 2 nhân vật có hoàn cảnh khác biệt dần đồng hành, cùng tháo gỡ những nguy cơ liên quan đến gia đình và đất nước.

4. Trường Tương Tư (Dương Tử, Trương Vãn Ý): 33.144 điểm

Trường Tương Tư từng tạo nên cơn sốt lớn khi lên sóng và vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent chỉ trong thời gian ngắn. Sức hút của Dương Tử là một trong những yếu tố giúp bộ phim bùng nổ ngay từ những ngày đầu, nhưng thành công của tác phẩm không chỉ đến từ nữ chính.

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Đồng Hoa, Trường Tương Tư xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp của Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng hành trình của các nhân vật giữa tình yêu, thân phận và những biến động quyền lực. Dàn diễn viên chính đều tạo được dấu ấn, trong khi phần bối cảnh và kỹ xảo được đầu tư chỉn chu, góp phần tạo nên thế giới cổ trang đầy ấn tượng.

3. Lan Hương Như Cố (Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa): 33.491 điểm

Lan Hương Như Cố gây chú ý nhờ mức nhiệt độ tăng mạnh trong thời gian phát sóng. Bộ phim khai thác mô-típ nữ chính từ cảnh ngộ bi kịch từng bước giành lại quyền kiểm soát cuộc đời, kết hợp giữa đấu đá gia tộc, tình cảm và những tranh đấu triều đường.

Câu chuyện bắt đầu khi Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận) và Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa) đã có hôn ước. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ khiến cả Thẩm gia bị diệt môn, Lâm gia chuyển sang kết thân với Triệu gia để bảo đảm an toàn. Còn Gia Lan may mắn sống sót, sau đó phải mang thân phận Hứa Lan Hương và trở thành một nha hoàn trong phủ Lâm Cẩm Kỳ. Từ một người mất đi tất cả, Lan Hương đã đứng lên để tìm lại cuộc đời mình.

2. Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu): 33.520 điểm

Ngay từ khi lên sóng, Mộng Hoa Lục đã tạo được sức hút mạnh nhờ sự kết hợp của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Cả 2 ngôi sao sở hữu ngoại hình nổi bật trong tạo hình cổ trang, đồng thời tạo nên tuyến tình cảm được khán giả yêu thích.

Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Triệu Phán Nhi, một nhân vật có tính cách độc lập, tỉnh táo và thông minh. Sau khi thoát khỏi ràng buộc cũ, cô cùng 2 người bạn thân gây dựng sự nghiệp và từng bước tìm kiếm cuộc sống mà mình mong muốn. Vì thế, bộ phim không chỉ tập trung vào chuyện tình giữa Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) mà còn dành nhiều đất diễn cho tình bạn giữa 3 nhân vật nữ.

1. Khánh Dư Niên 2 (Trương Nhược Quân, Lý Thấm): 34.389 điểm

Đứng đầu bảng là Khánh Dư Niên 2 với 34.389 điểm nhiệt độ, cao hơn đáng kể so với các bom tấn khác như Mộng Hoa Lục hay Trường Tương Tư. Đây cũng là phần tiếp theo của một trong những series cổ trang từng tạo hiệu ứng lớn trên màn ảnh Hoa ngữ.

Khánh Dư Niên gây ấn tượng nhờ cách kết hợp giữa đấu trí quyền lực với yếu tố hài hước và những tình tiết mang màu sắc đời thường. Thay vì xây dựng thế giới quyền mưu hoàn toàn nặng nề, bộ phim liên tục chuyển đổi giữa những màn đối đầu căng thẳng và các tình huống hài hước, giúp nhịp phim dễ tiếp cận hơn. Chính sức hút kéo dài của câu chuyện và hệ thống nhân vật khiến series tiếp tục được khán giả quan tâm, đồng thời phần 3 cũng đã được xác nhận sẽ thực hiện.