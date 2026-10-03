Bỏ Nữ thần, giảm quyền bình chọn: Giải Kim Ưng “hạ nhiệt” cuộc đua ngôi sao

Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 33 đang tạo nhiều bất ngờ vì được điều chỉnh theo hướng giảm vai trò của những diễn viên thần tượng.

Sau mùa giải khép lại với chiến thắng của Tống Giai, Vu Hòa Vỹ, Mai Đình và Chu Á Văn..., giải thưởng Kim Ưng vẫn là chủ đề được thảo luận nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Vấn đề không nằm ở các bộ phim, diễn viên được vinh danh mà là cách ban tổ chức đã thay đổi một số hạng mục. Trong đó đáng chú ý là việc không còn hạng mục Nữ thần Kim Ưng và các giải thuần về mức độ yêu thích của khán giả. Các giải thưởng được trao đặt trọng tâm vào khả năng chuyên môn.

Đằng sau những thay đổi ấy là câu chuyện rộng hơn về mối quan hệ giữa sức hút ngôi sao, quyền lựa chọn của công chúng và tiêu chuẩn chuyên môn trong ngành truyền hình Trung Quốc. Danh hiệu Nữ thần Kim Ưng - biểu tượng từng gắn với hình ảnh những nữ diễn viên nổi bật qua các mùa giải không còn xuất hiện trong năm 2026 sau hàng loạt những tranh cãi.



Các diễn viên đảm nhiệm vai trò Nữ thần Kim Ưng qua nhiều năm. Năm 2006, danh hiệu Nữ thần Kim Ưng lần đầu tiên được trao tặng cho nữ diễn viên nổi bật nhất trong năm. Người nhận được vinh dự này sẽ mặc áo choàng, vương miện và múa mở màn cho buổi lễ trao giải. Qua 19 năm, đã có các người đẹp đảm nhiệm vai trò này là Lưu Diệc Phi, Lý Tiểu Lộ, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh,...

Những hạng mục dựa trên bình chọn công chúng từng tạo nên sức nóng riêng cho Kim Ưng, thu hút lượng lớn người hâm mộ tham gia. Sức hút truyền thông và lượng người hâm mộ vẫn là một phần quan trọng của ngành giải trí, nhưng không còn là tiêu chí trực tiếp quyết định một số danh hiệu. Năm nay, ban tổ chức điều chỉnh tỷ lệ bình chọn là 60% dành cho hội đồng chuyên môn và 40% cho bình chọn khán giả. Theo các thông tin công bố trước và sau lễ trao giải, cuộc đua năm nay cũng ghi nhận việc xử lý các phiếu bầu bất thường khoảng 1,5 triệu phiếu.

Biểu tượng Nữ thần Kim ưng của giải thưởng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Không chỉ cơ cấu giải thưởng, sơ đồ chỗ ngồi tại lễ trao giải cũng trở thành chủ đề được chú ý. Theo bài viết trên Sohu, hàng ghế đầu tại đêm trao giải quy tụ những gương mặt như Hồ Ca, Dương Tử, Diêm Ni, Mai Đình, Tần Hải Lộ, Ngô Việt, Tưởng Hân và Vương Kính Tùng. Đáng chú ý, Dương Tử được xếp ở hàng ghế đầu trong đêm trao giải, sau khi ngồi ở hàng ghế thứ hai tại lễ vinh danh đề cử trước đó. Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Bạch Cúc trong bộ phim Cây sinh mệnh. Trong khi đó, Tống Giai, Hồ Ca, Diêm Ni và Vu Hòa Vĩ là những gương mặt nổi bật trong nhóm nghệ sĩ được ngồi ở hàng ghế đầu của lễ công bố đề cử.

Tuy nhiên, vị trí ngồi tại một sự kiện không phải thước đo chính thức về thứ hạng nghề nghiệp hay sự ưu tiên của hội đồng giám khảo. Sơ đồ chỗ ngồi có thể phản ánh cách tổ chức chương trình, nhưng việc suy luận vị thế nghệ sĩ chỉ từ vị trí xuất hiện cần được nhìn nhận thận trọng.

Điều đáng quan tâm hơn nằm ở những tác phẩm và thành tích được ghi nhận trong mùa giải. Khi các nghệ sĩ được đánh giá dựa trên vai diễn, chất lượng tác phẩm và đóng góp nghề nghiệp, câu chuyện về giải thưởng sẽ có chiều sâu hơn những tranh luận xoay quanh độ nổi tiếng.

Sự phát triển của các nền tảng số đã khiến người hâm mộ có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với hoạt động truyền thông của nghệ sĩ. Những chiến dịch bình chọn trực tuyến, bảng xếp hạng và hoạt động quảng bá từ cộng đồng người hâm mộ trở thành một phần quen thuộc của thị trường giải trí.

Tuy nhiên, sức mạnh của các chiến dịch bình chọn cũng đặt ra câu hỏi về tính đại diện và độ tin cậy của kết quả. Lượng phiếu lớn chưa chắc phản ánh đầy đủ mức độ yêu thích của công chúng nói chung, đặc biệt khi có sự tham gia của các hình thức vận động phiếu hoặc những hành vi gian lận.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh tỷ trọng giữa bình chọn khán giả và đánh giá chuyên môn, nếu đúng như thông tin được công bố, có thể được nhìn nhận như một nỗ lực cân bằng giữa hai nguồn đánh giá.

Ngôi sao nổi tiếng giúp tác phẩm thu hút sự chú ý. Cộng đồng người hâm mộ tạo ra sức lan tỏa và góp phần mở rộng thị trường. Nhưng về lâu dài, sức sống của một bộ phim vẫn phụ thuộc vào khả năng chinh phục khán giả bằng câu chuyện, nhân vật và chất lượng thể hiện.

Khán giả là người trực tiếp tiếp nhận và cảm nhận tác phẩm. Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm đánh giá những yếu tố nghề nghiệp như diễn xuất, kịch bản, đạo diễn và giá trị nghệ thuật. Hai góc nhìn này có thể bổ sung cho nhau, nhưng cũng không phải lúc nào đồng nhất.

Vấn đề đặt ra không đơn thuần là tăng hay giảm quyền bình chọn, mà là xây dựng một cơ chế đánh giá minh bạch, có tiêu chí rõ ràng và đủ sức thuyết phục cả người trong ngành lẫn công chúng.

Những tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, phim lịch sử và phim phản ánh đời sống xã hội được đề cập trong danh sách đề cử cho thấy sự đa dạng về đề tài của truyền hình Trung Quốc. Dẫu vậy, không thể chỉ từ danh sách tác phẩm hay tên tuổi người chiến thắng để kết luận một giải thưởng đã hoàn toàn chuyển hướng sang chất lượng nghệ thuật. Giá trị của một giải thưởng còn nằm ở tính thống nhất trong tiêu chí, chất lượng của hội đồng chấm giải, sự minh bạch trong quy trình và khả năng tạo ra những chuẩn mực có sức ảnh hưởng đối với sự phát triển của toàn ngành.