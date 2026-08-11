Giải thưởng khiến khán giả cảm thán: "Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi"
Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa gây tranh cãi khi loại thẳng tay Thẩm Đằng, khiến Vương Bảo Cường nhận được 0 phiếu bầu chọn. Trong khi cả hai đều là ngôi sao phòng vé.
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Kết quả giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38
* Phim điện ảnh hay nhất
- Na Tra: Ma đồng náo hải (55 phiếu - chiến thắng)
- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)
- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)
- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)
- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)
- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)
* Phim điện ảnh xuất sắc nhất
- Kinh trập vô thanh (55 phiếu - chiến thắng)
- Tôi nhỏ bé (12 phiếu)
- Phi trì nhân sinh 3 (11 phiếu)
- Bộ phong truy ảnh (10 phiếu)
- Kinh trập vô thanh (28 phiếu)
- Tiêu nhân: Đại mạc nổi gió (12 phiếu)
* Nam chính xuất sắc (Ảnh đế)
- Dịch Dương Thiên Tỉ (Tôi nho nhỏ - 48 phiếu - chiến thắng)
- Vương Bảo Cường (Thám tử phố Tàu 1900 - 0 phiếu)
- Thành Long (Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)
- Chu Nhất Long (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong - 7 phiếu)
- Lưu Hạo Nhiên (Hiệu ảnh Nam Kinh - 1 phiếu)
- Lương Gia Huy (Bộ phong truy ảnh - 43 phiếu)
* Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu)
- Vệ Thi Nhã (Phá địa ngục - 51 phiếu - chiến thắng)
- Mã Lệ (Bắt búp bê - 2 phiếu)
- Trang Đạt Phi (Vải tiến Trường An - 1 phiếu)
- Tống Giai (Điều tốt đẹp và Kinh trập vô thanh - 18 phiếu)
- Trương Tử Phong (Quân tình nguyện: Cuộc chiến tồn vong và Bộ phong truy ảnh - 2 phiếu)
- Cao Diệp (Hiệu ảnh Nam Kinh - 26 phiếu)
* Nam phụ xuất sắc
- Vương Kiêu (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 51 phiếu - chiến thắng
- Vu Thích (Tiêu Nhân) - 15 phiếu
- Vương Truyền Quân (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 31 phiếu
- Văn Tuấn Huy (Bộ Phong Truy Ảnh) - 1 phiếu
- Trương Tân Thành (Thám Tử Phố Tàu 1900) - 2 phiếu
- Hoàng Cảnh Du (Phi Trì Nhân Sinh 3) - 1 phiếu
* Nữ phụ xuất sắc
- Tát Nhật Na (Bắt Búp Bê) - 42 phiếu
- Vương Chân Nhi (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 4 phiếu
- Lưu Thi Thi (Kinh Trập Vô Thanh) - 1 phiếu
- Lý Vân Tiêu (Tiêu Nhân) - 27 phiếu
- Dương Mịch (Vải Tiến Trường An & Kinh Trập Vô Thanh) - 24 phiếu
- Dương Ân Hựu (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 2 phiếu
* Diễn viên mới xuất sắc
- Trần Lệ Quân (Tiêu Nhân) - 61 phiếu - chiến thắng
- Phó Hàng (Vải Tiến Trường An) - 2 phiếu
- Lưu Diệc Thuần (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 2 phiếu
- Lưu Diệu Văn (Kinh Trập Vô Thanh & Tiêu Nhân) - 6 phiếu
- Tiêu Bạch Thần (Bắt Búp Bê) - 14 phiếu
- Tăng Mộ Mai (Điều Tốt Đẹp) - 16 phiếu
* Đạo diễn xuất sắc
- Đại Bằng (Vải Tiến Trường An) - 49 phiếu - chiến thắng
- Thân Áo (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 27 phiếu
- Trương Nghệ Mưu (Kinh Trập Vô Thanh) - 3 phiếu
- Thiệu Nghệ Duy (Điều Tốt Đẹp) - 14 phiếu
- Viên Hòa Bình (Tiêu Nhân) - 8 phiếu
- Dương Lệ Nột (Tôi Nho Nhỏ) - 0 phiếu
* Biên kịch xuất sắc
- Hứa Lục Dương, Trương Kha, Thân Áo (Hiệu Ảnh Nam Kinh) - 40 phiếu - chiến thắng
- Dương Tử (Bộ Phong Truy Ảnh) - 20 phiếu
- Trần Lượng, Trương Nghệ Mưu (Kinh Trập Vô Thanh) - 2 phiếu
- Thiệu Nghệ Huy (Điều Tốt Đẹp) - 29 phiếu
- Du Bạch Mi, Tô Chiếu Bân, Trần Đại Lợi, Dương Tử (Tiêu Nhân) - 3 phiếu
- Du Hiểu Dĩnh (Tôi Nho Nhỏ) - 7 phiếu