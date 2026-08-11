Giải thưởng khiến khán giả cảm thán: "Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi"

Ngoài ra, bộ phim Kinh trập vô thanh của đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu giành được giải phim xuất sắc, nhưng trước đó, chính ông chỉ nhận được 3 phiếu trong cuộc đua ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Biên kịch phim chỉ nhận được 2 phiếu, nữ phụ là Lưu Thi Thi cũng chỉ giành được một phiếu ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Các giải thưởng cá nhân của phim đều thua nhận được số phiếu rất thấp, nên khán giả đặt câu hỏi: "Điều gì giúp Kinh trập vô thanh trở thành Phim xuất sắc?". Không ít khán giả chán nản trước tình trạng "chia bánh" của những giải thưởng điện ảnh do Trung Quốc tổ chức. Bình luận: "Giới giải trí Hoa ngữ nát rồi", nhận về nhiều lượt đồng tình.