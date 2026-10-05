Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giữa tâm bão phim hoạt hình AI gây tranh cãi: Bản thân không ưa AI, không sốc khi bị chỉ trích

Chuyện về Con Gà AI.

1 năm qua tôi đi đi lại lại các công ty nước ngoài làm AI để biết AI làm được gì và không làm được gì, để theo dõi những bước phát triển thay đổi của AI theo từng tháng.

Thế Giới Trần Trụi là 1 ý tưởng khi tôi còn trẻ, lúc suy nghĩ về kịch bản khi tốt nghiệp khóa đạo diễn. Tất nhiên lúc đó nghĩ rồi xếp lại đó vì nó chỉ có thể kể bằng hoạt hình mà điều kiện đó mình không có, nên tôi chọn câu chuyện khác để làm tốt nghiệp.

Trong phim ảnh, tôi thích và ngưỡng mộ Phim Hoạt Hình và phim Tài Liệu hơn phim truyện. Hoạt hình cho sự bay bổng (nên con gà có răng và các con thú nói tiếng người là vì thế), phim tài liệu cho sự chân thật.

Tôi cũng rất ngưỡng mộ, yêu quý và thương những nghệ sĩ làm trong lĩnh vực đó, vì khó, kỳ công so với phim truyện thì lại âm thầm hơn. Đặc biệt ở Việt Nam, 2 lĩnh vực này còn khó khăn hơn vì thị trường quá nhỏ, người làm nghề ít có cơ hội được đầu tư thường xuyên và rất khó tập trung làm nghề, sống bằng nghề mà thường phải làm thêm thứ khác để sống, để nuôi đam mê.

Với Thế Giới Trần Trụi, tôi cũng không nghĩ đến tiền lương, tôi dùng công sức của mình để góp như 1 cổ đông trong dự án, để chia sẻ với nhà đầu tư để giảm kinh phí cho 1 dự án và thể loại mình muốn làm mà thị trường nhiều rủi ro.

AI với Thế Giới Trần Trụi là công cụ. Ekip vẫn đông, vẫn đủ: nhóm biên kịch, họa sĩ phác thảo nhân vật - bối cảnh, DOP, dựng phim, nhạc sĩ, VFX, sound design, vẫn storyboard, vẫn diễn viên lồng tiếng và diễn xuất để AI học, và nó đang học những thứ chúng tôi gửi… Chứ không chỉ làm vài câu lệnh prompt. Vì sản phẩm thu tiền thì phải có nguồn bản quyền cho AI học.

Tôi biết nhiều người không ưa AI, tôi cũng vậy. Nhưng nó đã đến và nó sẽ thay thế nhiều thứ, mình không thể coi thường công nghệ được, vì khi mình coi thường công nghệ là mình đang xem thường sự phát triển của con người, vì công nghệ là do con người tạo ra và sử dụng nó. Thay vì xem thường, sợ nó thôi thì mình học để tiếp cận để sử dụng nó vậy, có thể mình học được hoặc không, nhưng rồi sẽ có 1 thế hệ làm chủ các công cụ mới được tạo ra và phát triển theo thời đại.

Thật sự nếu thị trường hoạt hình truyền thống VN đủ lớn, đủ mạnh thì tôi cũng rất mong muốn làm hoạt hình truyền thống.

Nhưng các bạn thấy đó, giờ có bao nhiêu đầu tư cho hoạt hình Việt Nam? Bao nhiêu người ra rạp xem hoạt hình VN? Bài toán quá khó cho hoạt hình VN. Mọi người cứ nói thì cứ làm tốt như nước ngoài thì sẽ có khán giả. Thiệt ra hầu như tất cả các sản phẩm nội địa nếu không có bảo trợ của sân nhà đều cực kỳ khó cạnh tranh với những thương hiệu hàng đầu thế giới khi thế giới phẳng.

Tôi luôn ủng hộ sức lao động và sáng tạo của con người. Tôi hoàn toàn ủng hộ những người làm thủ công chất lượng cao, tôi yêu thương và trân trọng những ai làm hoạt hình ở Việt Nam.

Nhưng tôi chọn sự hỗ trợ của AI trong dự án này, vì cách này cho tôi giải pháp, có nhà đầu tư, họ kết nối, hỗ trợ cho tôi được gặp, được nghiên cứu và làm việc với những công ty AI lớn nhất của Châu Á và phía công ty này họ cũng chuẩn bị ra mắt phim hoạt hình chiếu rạp ở thị trường họ. Đó là cơ hội để tôi được kể câu chuyện của mình đã nghĩ ra từ thời niên thiếu. Và AI là công cụ, là giải pháp với tôi hiện nay mang tính khả thi nhất.

Tôi có trả lời công nghệ AI có thể tiết kiệm cho dự án hàng chục tỷ đồng, không có nghĩa là dự án Thế Giới Trần Trụi ít tiền, kinh phí của nó cũng được dự kiến tầm 15-20 tỷ, mà chưa tính lương đạo diễn và 1 số đồng nghiệp của tôi giúp tôi lấy lương tượng trưng. Nếu như chúng ta làm hoạt hình theo cách truyền thống thì kinh phí sẽ cao hơn 1 phim truyện bình thường đang chiếu ngoài rạp mà thị trường HH Việt Nam thì không ai dám chắc điều gì để đầu tư. Nên nhân đây tôi cũng cảm ơn các nhà đầu tư của mình cũng khá là mơ mộng khi đầu tư dự án này.

Đó là lý do tôi làm, tôi không sốc khi nhiều bình luận tiêu cực về dự án này trước khi công bố, nhưng tôi vẫn làm vì đây là 1 cơ hội khả thi. Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án… nhưng mình cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn. Mình cũng đủ trải nghiệm nhiều áp lực tương tự như vậy thì thôi để tôi nhận thêm lần nữa.

Cảm ơn những ai đã ủng hộ tôi, cũng cảm ơn luôn những ai chê trách, những sự chê trách ấy chúng tôi sẽ cố gắng hơn, sẽ cẩn thận hơn, sẽ áp lực hơn và không được chủ quan.

Vài lời chia sẻ đến mọi người, thiệt ra mình cũng lười phân trần làm gì, cứ tập trung làm cái đã, nhưng mấy nay cũng nhiều người gọi điện an ủi… nên mình cũng muốn viết vài lời để những người yêu quý mình an tâm.

Hình ảnh là tòa nhà của công ty AI, đó là xưởng phim như 1 cái nhà máy toàn các bạn trẻ làm việc miệt mài từ 11am - 9pm. Hôm nào deadline thì làm đến nửa đêm.

Để khi xong phim và được nhà sản xuất cho phép mình sẽ đăng BTS của dự án. Thiệt ra nó cũng kỳ công và lao lực không thua gì các dự án trước đây mình làm.