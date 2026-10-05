Không thể đánh bại Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun đang thực sự trở lại.

Sau hơn một năm gần như đứng ngoài mọi hoạt động màn ảnh vì những ồn ào đời tư, Kim Soo Hyun đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt của việc trở lại đường đua giải trí xứ Hàn. Nam diễn viên được cho là đã nhận hơn 40 kịch bản cho dự án tiếp theo và hiện đang tích cực chọn lọc. Theo thông tin trong ngành, danh sách đã được thu hẹp xuống khoảng 3 - 4 dự án tiềm năng, trong đó đáng chú ý có những lời mời đến từ các nền tảng OTT toàn cầu.

Kim Soo Hyun trong sự kiện mới nhất, đánh dấu sự trở lại chính thức với khán giả

Một trong những lựa chọn được nhắc đến là series giật gân mới của Netflix, được xây dựng theo hướng khai thác sức hút quốc tế của Kim Soo Hyun. Bên cạnh đó còn có một series viễn tưởng, hành động quy mô lớn, hướng tới thị trường toàn cầu. Các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cũng được cho là đang đưa ra những dự án mới, bao gồm lãng mạn, bi kịch,... Dù chưa có dự án nào được Kim Soo Hyun chính thức xác nhận, số lượng kịch bản và thể loại đa dạng đang được đặt lên bàn cho thấy sức hút nghề nghiệp của nam diễn viên vẫn chưa biến mất sau khoảng thời gian đầy biến động.

Sự trở lại này càng đáng chú ý nếu nhìn vào những gì đã xảy ra với Kim Soo Hyun trong hơn một năm qua. Từng được xem là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn, anh rơi vào khủng hoảng hình ảnh vào đầu năm 2025 sau những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron. Phía Kim Soo Hyun phủ nhận việc hẹn hò khi Kim Sae Ron còn chưa đủ tuổi trưởng thành, khẳng định mối quan hệ chỉ bắt đầu khi cả hai đã là người trưởng thành. Vụ việc sau đó kéo theo hàng loạt tranh cãi, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội và những cuộc chiến pháp lý giữa các bên.

Ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự nghiệp của Kim Soo Hyun khi đó là Knock-Off. Bộ phim Disney+ vốn đã hoàn tất phần lớn quá trình sản xuất và được kỳ vọng là một trong những dự án đáng chú ý của nền tảng này, nhưng kế hoạch phát hành đã bị đình chỉ vô thời hạn sau khi tranh cãi nổ ra. Disney+ đến tháng 3/2026 vẫn xác nhận không có lịch phát hành mới cho tác phẩm, và đến tháng 5/2026 tiếp tục cho biết lập trường chưa thay đổi.

Nói cách khác, cú vấp của Kim Soo Hyun không chỉ nằm ở hình ảnh cá nhân mà còn tác động trực tiếp tới một dự án được đầu tư lớn. Knock-Off từng được xem là tác phẩm có thể tiếp tục mở rộng vị thế quốc tế của nam diễn viên, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những dự án bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi scandal của ngôi sao chính.

Kim Soo Hyun trong dự án Knock-Off

Tuy nhiên, cục diện pháp lý xung quanh Kim Soo Hyun trong năm 2026 đã có nhiều thay đổi. Tháng 7, cảnh sát Hàn Quốc quyết định không chuyển hồ sơ cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em liên quan đến mối quan hệ với Kim Sae Ron lên công tố do không đủ bằng chứng. Trước đó, quá trình điều tra cũng đưa ra kết luận rằng một số bằng chứng được công bố chống lại nam diễn viên là giả mạo hoặc đã bị chỉnh sửa; phía Goldmedalist cho biết các đoạn hội thoại KakaoTalk được sử dụng trong các cáo buộc đã bị làm giả, trong khi một số bản ghi âm cũng bị xác định là sản phẩm bị thao túng bằng công nghệ AI.

Những diễn biến này không đồng nghĩa mọi tranh cãi quanh Kim Soo Hyun đã hoàn toàn khép lại. Nam diễn viên vẫn còn những tranh chấp dân sự liên quan đến các hợp đồng quảng cáo, còn Knock-Off cũng chưa được Disney+ đưa trở lại lịch phát hành. Tuy vậy, việc các kết quả pháp lý gần đây dần có lợi hơn cho phía Kim Soo Hyun, cộng với việc anh tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thương mại và được cho là đang cân nhắc hàng loạt kịch bản mới, cho thấy một quá trình phục hồi đang diễn ra.

Nếu những thông tin về hơn 40 kịch bản là chính xác, việc danh sách đã được rút xuống còn 3-4 lựa chọn cũng cho thấy Kim Soo Hyun chưa thiếu cơ hội để quay lại màn ảnh. Điều còn được chờ đợi là anh sẽ chọn một dự án an toàn để từng bước lấy lại nhịp độ, hay tiếp tục đặt cược vào một tác phẩm đủ mạnh để tạo dấu ấn mới.