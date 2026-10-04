Phim Hàn xem chỉ sợ sái quai hàm vì cười quá nhiều: Top 1 tại 109 quốc gia, cặp chính xuyên không như đi chợ

Bộ phim Hàn này có thành tích cao, ghi điểm nhờ nội dung hài hước đậm màu sắc giải trí.

Dive Into You (Chìm Vào Mắt Em) đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây chú ý trên các nền tảng trực tuyến nhờ nội dung xuyên không độc đáo, những màn hoán đổi thân xác dở khóc dở cười và thành tích quốc tế ấn tượng. Theo nền tảng OTT Rakuten Viki, ngay trong tuần đầu ra mắt, Dive Into You đã dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem tại châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ. Phim còn đứng thứ hai tại châu Đại Dương và Đông Nam Á. Đáng chú ý, tác phẩm chiếm vị trí số 1 về lượt xem tại tổng cộng 109 quốc gia, bao gồm Brazil, Pháp, Anh, Ấn Độ, UAE và Thái Lan.

Dive Into You là một bộ phim thú vị của màn ảnh Hàn hiện tại.

Nội dung của Dive Into You xoay quanh Yoon Ha Na (Bona), nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á, đang tận hưởng cuộc sống hào nhoáng trên đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, một tai nạn bí ẩn khiến cô bất ngờ hoán đổi linh hồn với người anh song sinh Yoon Ha Ru (Jang Se Hyuk), đồng thời bị cuốn về quá khứ. Tại đây, Ha Na quyết tâm thay đổi số phận, cứu mối tình đầu Jung Woo Jae, cựu thiên tài judo, đồng thời cũng là chàng vệ sĩ từng hy sinh tính mạng để bảo vệ cô.

Trong khi Ha Na tìm mọi cách cứu người mình yêu, Ha Ru phải vật lộn với việc sống trong cơ thể em gái. Câu chuyện càng thêm rắc rối với sự xuất hiện của Son Ye Rang, nữ giám đốc quyền lực đồng thời là người yêu hết lòng của Ha Ru.

Điểm thú vị khiến Dive Into You khác biệt nằm ở cơ chế xuyên không chẳng khác nào đi chợ. Thay vì chỉ trở về quá khứ một lần, các nhân vật liên tục di chuyển giữa hai mốc thời gian nhờ chiếc máy quay cũ lưu giữ những ký ức. Chỉ cần mang theo máy quay và rơi xuống nước, họ có thể trở về thời điểm được ghi hình. Trớ trêu hơn, mỗi lần xuyên không, hai anh em lại hoán đổi linh hồn, tạo ra hàng loạt tình huống oái oăm. Chính yếu tố này trở thành nguồn cơn cho những tình huống hài hước của bộ phim.

Bộ phim ghi điểm nhờ những tình huống hài hước cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng.

Bên cạnh kịch bản thú vị, Dive Into You còn thu hút khán giả nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp và có diễn xuất tốt. Diễn xuất của Bona cùng Jang Se Hyuk khi đóng hai nhân vật bị hoán đổi linh hồn xứng đáng được khen ngợi. Riêng Bona, phân cảnh cô thể hiện cảm xúc đau lòng tột độ của nữ chính khi người yêu qua đời thực sự ấn tượng.

Không chỉ khai thác chất hài, phim còn đan xen câu chuyện tình yêu, sự hy sinh và khát vọng thay đổi định mệnh. Trên MyDramaList, Dive Into You hiện đạt 7,9/10 điểm, một thành tích không hề tệ. Bên cạnh Rakuten Viki cùng với Channel A, Dive Into You cũng chiếu trên cả Disney+ và hiện đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng TV Shows được xem nhiều nhất thị trường Hàn Quốc.