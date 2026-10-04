Mạnh Tử Nghĩa gặp tranh cãi trùng lặp tạo hình trong 5 phim liên tiếp

Nữ diễn viên liên tiếp nhận được vai diễn mới, nhưng hình tượng các nhân vật na ná nhau đã đặt ra nguy cơ bão hòa hình ảnh.

Sau thành công của phim Cửu trùng tử năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa nhận được nhiều cơ hội vượt trội so với các bạn diễn cùng thời. Cô đang có trong tay 5 dự án phim truyền hình được đầu tư cao với dàn diễn viên và ekip sản xuất được đánh giá cao là Đào hoa ánh giang sơn, Bách hoa sát và các phim chưa phát sóng Một tay hái sao, một tay đập đất, Thượng công chúa, Tướng môn độc hậu. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh Trung Quốc năm 2026 trầm lắng, nhiều bộ phim truyền hình dài tập không tạo được tiếng vang, cô vẫn có nhiều dự án có mức đầu tư lớn cho thấy sức hút lớn của nữ diễn viên.

Trong số đó, Bách hoa sát chỉ sau 18 phút ra mắt, số lượt thảo luận về nhân vật trên nền tảng phát sóng đã vượt mốc 100 triệu. Sau 4 ngày, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng thu hút người dùng mới trong tuần của nền tảng. Chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt, số lượng người chấm điểm phim đã vượt 1 triệu. Từ những số liệu này có thể thấy Mạnh Tử Nghĩa đang có vị trí đáng chú ý trong nhóm nữ diễn viên cổ trang được nền tảng ưu tiên phát triển.

Nhưng sức nóng truyền thông và số lượng dự án lớn không đồng nghĩa với việc mọi tranh luận về chất lượng diễn xuất hay khả năng lựa chọn vai diễn đã được giải quyết. Một trong những tranh luận đáng chú ý quanh Mạnh Tử Nghĩa là sự tương đồng giữa các nhân vật mà cô đảm nhận. Ba nhân vật của cô có tạo hình tương tự khó phân biệt Đậu Chiêu của Cửu trọng tử, Thẩm Tịch Hòa trong Bách hoa sát và Thẩm Diệu của Tướng môn độc hậu. Cả ba nhân vật đều mang những nét tương đồng: xuất thân từ gia đình quyền quý, có vị thế trong gia tộc, trải qua biến cố và tìm cách thay đổi số phận. Yếu tố tái sinh, trả thù, nhẫn nhịn và vươn lên cũng được cho là những motif xuất hiện xuyên suốt.

Tạo hình các phim tương tự nhau của Mạnh Tử Nghĩa. (Ảnh: Chụp màn hình)

Không chỉ tương đồng về tính cách nhân vật và cốt truyện, các tác phẩm này có sự trùng lặp về đạo diễn, ekip lồng tiếng và phong cách tạo hình. Những bộ trang phục cổ trang được chăm chút, lớp trang điểm tinh tế cùng hình tượng nữ chính lạnh lùng, kiên cường tạo nên một dấu ấn hình ảnh nhất quán. Tuy nhiên, theo nhận định của tác giả, sự nhất quán ấy cũng có thể khiến các vai diễn trở nên khó phân biệt.

Những ý kiến phê bình cho rằng các nhân vật có cảm giác như được thay tên đổi họ rồi tiếp tục xuất hiện trong một câu chuyện mới. Nếu motif này tiếp tục được khai thác mà không có thay đổi đáng kể, lợi thế hình ảnh của nữ diễn viên có thể dần trở thành hạn chế.

Bên cạnh vấn đề chọn vai, diễn xuất cũng là nội dung được nhiều người thảo luận. Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện cảm xúc của Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều biến hóa, còn thiếu chiều sâu và những khoảnh khắc bùng nổ. Lấy một phân cảnh rơi xuống nước làm ví dụ, nhận xét nhân vật của cô gần như giữ nguyên biểu cảm, nhắm mắt chờ đợi cái chết, không thể hiện rõ sự thay đổi tâm lý.

Tạo hình 2 nhân vật trong phim sắp ra mắt là Thượng công chúa và Tướng môn độc hậu khó phân biệt của Mạnh Tử Nghĩa. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vì sao Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục gắn bó với dòng phim cổ trang, dù những tranh luận về sự trùng lặp vai diễn?

Câu trả lời không chỉ nằm ở lựa chọn cá nhân mà còn liên quan đến cách thị trường định hình hình ảnh diễn viên. Mạnh Tử Nghĩa từng công khai chia sẻ quan điểm lựa chọn kịch bản dựa trên độ tuổi và nhu cầu phát triển sự nghiệp. Thời gian nữ diễn viên sinh năm 1995 tạo được dấu ấn chưa dài. Sau giai đoạn chịu nhiều phản ứng tiêu cực vào năm 2019, cô có bước chuyển đáng kể khi Cửu trọng tử được đón nhận vào năm 2024. Từ đó sự nghiệp của cô bước vào giai đoạn tăng tốc.

Thị hiếu khán giả đã phần nào định hình Mạnh Tử Nghĩa với hình tượng nữ chính cổ trang có tính cách lạnh lùng, kiên cường và thường trải qua những biến cố lớn. Các nhà sản xuất tiếp tục ưu tiên những vai diễn thuộc nhóm hình tượng này.

Khi phần lớn cơ hội đến từ một dòng phim quen thuộc, việc lựa chọn dự án khác biệt có thể đi kèm rủi ro lớn hơn. Một diễn viên muốn chuyển hướng không chỉ cần mong muốn thay đổi mà còn cần những tác phẩm đủ sức chứng minh khả năng thích nghi với vai diễn mới. Đây cũng là thách thức mà nhiều nữ diễn viên trẻ có lượng người hâm mộ lớn đang gặp phải. Sức hút thương mại có thể giúp họ tiếp cận nhiều dự án, nhưng đồng thời cũng khiến thị trường có xu hướng tiếp tục khai thác những hình tượng từng mang lại thành công. Nếu tiếp tục phát huy lợi thế ở dòng phim cổ trang, Mạnh Tử Nghĩa vẫn có thể duy trì sự hiện diện trên thị trường. Song, để mở rộng giới hạn nghề nghiệp, những thử nghiệm về thể loại, tính cách nhân vật và cách thể hiện sẽ là những yếu tố được khán giả chờ đợi.

Mạnh Tử Nghĩa đã chủ động từ chối một số kịch bản cổ trang có nội dung tương tự và giới thiệu những kịch bản phù hợp cho bạn bè. Một trong những động thái được nhắc đến là việc cô cắt đi mái tóc dài quen thuộc để tham gia bộ phim trinh thám hiện đại Tam tuyến mê hồi. Đây được xem là nỗ lực thử sức với hình tượng và thể loại mới, thay vì tiếp tục khai thác lợi thế từ những vai diễn cổ trang. Tuy nhiên đây mới chỉ là ví dụ khá nhỏ trong loạt phim của nữ diễn viên khoảng thời điểm gần đây.