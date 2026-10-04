Xôn xao sự trở lại của một nam thần Việt mất tích suốt 8 năm

Nhiều sự trùng hợp cho thấy nam thần này sắp thực sự tái xuất.

Mới đây, thông tin về sự trở lại của một nam diễn viên đình đám một thời đang khiến khán mê phim Việt xôn xao. Dựa trên danh sách đạo diễn từng cộng tác, khán giả nhanh chóng khoanh vùng những cái tên sừng sỏ bậc nhất làng phim.

Theo đó, một nam tài tử chuẩn bị có màn tái xuất hoành tráng sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Người này từng là "gương mặt vàng" được loạt đạo diễn tên tuổi lớn như Victor Vũ, Hàm Trần, Nguyễn Phan Quang Bình, Lê Văn Kiệt "chọn mặt gửi vàng" qua nhiều dự án bom tấn phòng vé. Đồng thời, anh cũng có phong thái hào hoa, gương mặt góc cạnh và chuyên trị những vai diễn có nội tâm vô cùng phức tạp, đòi hỏi sức nặng về tâm lý.

Thông tin về một nam tài tử đình đám sắp tái xuất gây chú ý

Sau đó, netizen đã luận về danh tính của nam diễn viên. Dựa vào dữ kiện về dàn đạo diễn quyền lực, không ít khán giả đã gọi tên tài tử Dustin Nguyễn. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tinh mắt đã nhanh chóng phủ quyết giả thuyết này và khẳng định nhân vật được nhắc đến khả năng cao chính là Trần Bảo Sơn.

Sự suy đoán của công chúng hoàn toàn có cơ sở khi soi chiếu lại dòng thời gian thực tế. Bộ phim điện ảnh gần nhất mà Trần Bảo Sơn tham gia là Girls 2 - Những Cô Gái Và Găng Tơ, phát hành từ năm 2018. Kể từ đó đến nay, anh gần như rút lui khỏi màn ảnh rộng và vắng bóng hoàn toàn suốt 8 năm dài để tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân.

Trần Bảo Sơn được cho là trở lại màn ảnh sau 8 năm mất tích

Bộ phim gần nhất của anh là Girls 2: Những Cô Gái Và Găng Tơ

Đáng chú ý, trên trang cá nhân gần đây, Trần Bảo Sơn còn liên tục đăng tải nhiều hình ảnh hậu trường ghi lại quá trình thực hiện một dự án mới tên Trên Con Đường Mới. Được biết, đây là một dự án điện ảnh thuộc thể loại hành động - tâm lý do chính anh sản xuất, đạo diễn và thủ vai nam chính, được bấm máy tại cả New York (Mỹ) và TP.HCM. Trên Wikipedia, phần mô tả của anh cũng cập nhật một bộ phim mới sau Girls 2: Những Cô Gái Và Găng Tơ là Con Đường Vô Tận nhưng chưa có năm phát hành, còn Trên Con Đường Mới mà anh đăng tải, lịch chiếu sẽ vào ngày 01.01.2027.

Nam diễn viên cập nhật về dự án mới tên Trên Con Đường Mới

Tạo hình của anh trong phim

Dù phía Trần Bảo Sơn vẫn chưa có phát ngôn chính thức trước những đồn đoán của dư luận, nhưng sự trùng khớp về mốc thời gian vắng bóng cũng những cập nhật gần đây của anh khiến người hâm mộ tin chắc ngày "nam thần hào hoa" của điện ảnh Việt chính thức lộ diện không còn xa.

Nói thêm về Trần Bảo Sơn, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng Việt Nam, nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài kiêm doanh nhân thành đạt. Anh sinh ra tại Việt Nam nhưng sang Mỹ định cư từ năm 13 tuổi, trải qua nhiều năm sinh sống và lập nghiệp tại New York. Trở về quê hương vào cuối thập niên 1990, anh ban đầu hoạt động với tư cách một doanh nhân Việt kiều giàu có, trước khi chính thức bén duyên với nghệ thuật và ghi dấu ấn nhơ phong thái hào hoa, nam tính mang đậm chất điện ảnh.

Sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử gắn liền với loạt tác phẩm điện ảnh nặng đô và giành được nhiều giải thưởng uy tín, có thể kể đến Huyền Thoại Bất Tử (mang về cho anh giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất), Giao Lộ Định Mệnh, Đoạt Hồn, Đập Cánh Giữa Không Trung hay Quyên. Hầu hết các vai diễn của Trần Bảo Sơn đều có tâm lý phức tạp, góc cạnh, đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Không chỉ là diễn viên, anh còn thành lập công ty sản xuất phim riêng, trực tiếp đầu tư và sản xuất nhiều dự án điện ảnh lớn.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của nam diễn viên Việt kiều cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ với Trương Ngọc Ánh và có chung một cô con gái. Dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ văn minh, tốt đẹp để cùng chăm sóc con gái. Bản thân Trần Bảo Sơn là người kín tiếng, anh luôn tập trung thời gian cho công việc nghệ thuật và các hoạt động kinh doanh thuần túy, giữ hình ảnh một quý ông lịch lãm, không vướng bận thị phi.