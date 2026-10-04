Cặp sao phim giả tình thật bị soi ở cùng khách sạn tại Paris: Nam thần - mỹ nhân đẹp mê hồn, yêu nhau đi!

Khán giả phát cuồng khi thấy hình ảnh mới của cặp đôi.

Kim Yoo Jung và Song Kang mới đây cùng xuất hiện tại Paris trong những ngày đầu tháng 10, lập tức khiến hội các fan My Demon được dịp đứng ngồi không yên. Đáng chú ý, fan couple còn soi ra những điểm trùng hợp trong loạt hình ảnh được cho là lúc hai diễn viên check-in khách sạn, từ đó đặt nghi vấn cả hai đang lưu trú tại cùng một địa điểm. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Kim Yoo Jung, Song Kang hay phía công ty quản lý về chuyện này, nhưng chỉ riêng loạt hint được cư dân mạng truyền tay nhau cũng đủ khiến cặp đôi từng gây sốt màn ảnh một lần nữa bị réo tên liên tục.

Cư dân mạng soi ra việc Kim Yoo Jung và Song Kang ở cùng một khách sạn tại Paris (Nguồn: KangYoo - Song Kang & Kim Yoo Jung VNFP)

Hiện Kim Yoo Jung và Song Kang đều đang có lịch trình riêng tại Paris Fashion Week. Kim Yoo Jung xuất hiện tại sự kiện của Messika trong khuôn khổ Paris Fashion Week và gây chú ý với diện mạo nữ tính, thanh lịch. Hình ảnh nữ diễn viên tại Paris cũng nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc chú ý. Trong khi đó, Song Kang tiếp tục xuất hiện với tư cách đại sứ toàn cầu của Loewe tại Paris Fashion Week.

Việc hai ngôi sao cùng có mặt ở Paris vốn đã đủ khiến fan thích thú, nhưng câu chuyện trở nên nóng hơn khi người hâm mộ bắt đầu soi những hình ảnh đời thường của họ. Một số fan couple cho rằng hình ảnh Kim Yoo Jung và Song Kang xuất hiện ở những không gian được cho là có nhiều điểm tương đồng, từ đó nghi ngờ cả hai có thể đang ở cùng một khách sạn.

Hình ảnh Kim Yoo Jung và Song Kang khởi hành đi Paris

Dù không có lời xác nhận nào nhưng với những người từng mê mẩn My Demon, chỉ cần một chút trùng hợp như thế cũng đã đủ để chiếc thuyền Do Do Hee - Jung Gu Won chạy lại hết tốc lực. Kim Yoo Jung và Song Kang từng tạo thành cặp đôi trung tâm của My Demon, bộ phim tình cảm giả tưởng lên sóng năm 2023-2024. Cả hai vào vai một nữ thừa kế lạnh lùng và một ác quỷ mất năng lực sau khi vướng vào cuộc đời cô.

Điều khiến cặp đôi này được yêu thích không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu trên màn ảnh mà còn ở ngoại hình. Kim Yoo Jung sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung trong khi Song Kang mang ngoại hình sáng màn ảnh, cao ráo và có khí chất nam thần. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo cảm giác tương thích đến mức nhiều khán giả từng mong phim giả tình thật. Sau khi My Demon kết thúc, sức hút của cặp đôi vẫn còn nguyên mỗi khi cả hai vô tình xuất hiện cùng một khung cảnh hoặc có động thái khiến người hâm mộ liên tưởng đến nhau.

Đáng nói, thời điểm hiện tại cả Kim Yoo Jung lẫn Song Kang đều đang bước vào những dự án mới đáng chú ý. Kim Yoo Jung chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với 100 Days of Deception, bộ phim cổ trang - điệp báo lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932. Cô vào vai Lee Ga Kyeong, một điệp viên bí mật, thâm nhập vào Tổng đốc phủ Nhật Bản dưới thân phận một thực tập sinh phiên dịch. Nhân vật của Kim Yoo Jung sẽ vướng vào mối quan hệ nguy hiểm với Kim Tae Woong/Sato Hideo do Park Jin Young thủ vai. Phim dự kiến lên sóng từ ngày 10/10/2026 trên tvN.

Kim Yoo Jung trong 100 Days of Deception

Trong khi đó, Song Kang vừa có màn tái xuất với Four Hands, Two Sonatas. Nam diễn viên đảm nhận Kang Pi Oh, một thiên tài piano theo đuổi sự hoàn hảo và duy trì lịch luyện tập khắc nghiệt. Bộ phim xoay quanh tình bạn, cạnh tranh, tình yêu và quá trình trưởng thành của những học sinh tại một trường nghệ thuật, với Lee Jun Young và Jang Gyu Ri cùng tham gia. Phim bắt đầu lên sóng từ ngày 29/8 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 10.