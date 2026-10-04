Dương Mịch, Dương Tử tìm cơ hội ở giải Phi Thiên

Danh sách đề cử Giải thưởng Truyền hình Phi Thiên lần thứ 35 trở thành tâm điểm chú ý của khán giả màn ảnh Hoa ngữ.

Vừa qua, sau khi giải thưởng Kim Ưng kết thúc với phần chiến thắng nghiêng về những diễn viên thuộc dòng phim chính kịch thì người hâm mộ đã chuyển hướng sang giải thưởng Phi Thiên sắp diễn ra. Danh sách những nghệ sĩ được đề cử giải thưởng là hàng loạt những gương mặt sở hữu lượng khán giả đông đảo của làng giải trí Hoa ngữ là Dương Mịch, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Tiêu Chiến... Điều này khiến đông đảo công chúng quan tâm hơn đến cuộc chạy đua trước thềm lễ trao giải.

Bộ phim Quốc sắc phương hoa nhận được nhiều sự ủng hộ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Việc Quốc sắc phương hoa có tên trong danh sách đề cử được một số bài viết xem là dấu hiệu cho thấy phim cổ trang vẫn có cơ hội tại một giải thưởng vốn thường được gắn với những tác phẩm mang đề tài hiện thực. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Hà Duy Phương do Dương Tử đóng với hành trình lập nghiệp và phát triển nghề trồng hoa. Câu chuyện đặt trong bối cảnh cổ trang nhưng khai thác những chủ đề như sự tự chủ, năng lực lao động, quá trình trưởng thành và giá trị của nghề thủ công. Đây cũng là cơ sở để một số ý kiến lý giải sức hút của bộ phim khi mà yếu tố cổ trang không nhất thiết giới hạn tác phẩm trong phạm vi giải trí, nếu câu chuyện có chiều sâu và mở rộng được những vấn đề xã hội, văn hóa.

Tuy nhiên, việc bộ phim được đề cử không đủ để kết luận rằng ban giám khảo ưu tiên một chủ đề hay thông điệp cụ thể. Đánh giá về chất lượng nghệ thuật, giá trị xã hội và lý do lựa chọn cần dựa trên tiêu chí chính thức cũng như nhận định có căn cứ từ hội đồng chuyên môn.

Cùng với Quốc sắc phương hoa, còn có các phim cổ trang cũng được đánh giá cao là Khánh dư niên 2 và Tàng Hải truyện trong danh sách đề cử. Sự hiện diện của những tác phẩm này sẽ là dữ liệu đáng chú ý khi nhìn nhận mức độ đa dạng thể loại tại mùa giải năm nay.

Dương Mịch vào vai nông dân trong phim Sinh vạn vật. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hai diễn viên Dương Mịch (phim Sinh vạn vật) và Lưu Diệc Phi (phim Câu chuyện hoa hồng) cũng góp mặt trong danh sách đề cử lần này đã làm sức nóng của bảng đề cử. Đây cũng là những tác phẩm đánh dấu sự chuyển biến trong diễn xuất của các người đẹp.

Lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 35 và Giải thưởng Tinh Quang lần thứ 29 dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 tại tỉnh Sơn Đông.

Bên cạnh những cái tên xuất hiện trong danh sách, sự vắng mặt của một số tác phẩm cũng tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên không có mặt trong đề cử dù hai tác phẩm gần đây của cô khá thành công là Dữ phượng hành và Tại nhân gian. Trường hợp Lợi kiếm hoa hồng là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều sau khi danh sách đề cử được công bố. Đây là tác phẩm có đề tài hiện thực của Địch Lệ Nhiệt Ba về nạn ma túy, buôn bán người. Nhân vật nữ cảnh sát đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý sâu sắc. Bộ phim phát sóng lần đầu vào tháng 7/2025, nằm trong khoảng thời gian xét tác phẩm từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2025. Tuy nhiên đạo diễn Lý Tấn Thụy từng nói trong một buổi phát trực tiếp rằng đơn vị sản xuất bộ phim không nộp hồ sơ tham gia Phi Thiên lần thứ 35. Nếu thông tin này được xác nhận, việc tác phẩm không xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa với việc bộ phim đã tham gia xét chọn nhưng bị loại. Đây chỉ là lựa chọn của đơn vị sản xuất.



