Quyết không để phim Trung siêu hay này phải flop: 144 phút đáng giá từng đồng, phục sát đất biên kịch luôn!

Khán giả hi vọng bộ phim này sẽ được nhiều người biết tới hơn.

Bộ phim hoạt hình Trung Quốc - Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng đang rơi vào một tình cảnh đáng buồn tại phòng vé Việt khi được khán giả dành nhiều lời khen nhưng doanh thu lại chưa tương xứng. Sau thời gian ra rạp, bộ phim mới thu về khoảng 5,2 tỷ đồng, một con số tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh chất lượng và mức độ đầu tư của tác phẩm. Điều đáng nói, đây không chỉ là câu chuyện một bộ phim hoạt hình bán vé chưa tốt, mà còn khiến nhiều khán giả lo ngại cho đường sống của những phim hoạt hình Trung Quốc được đưa về Việt Nam.

Doanh thu khiêm tốn của Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng tại Việt Nam

Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, rất dễ nghĩ Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng là một tác phẩm không tạo được sức hút. Nhưng phản ứng từ những người đã xem phim lại cho thấy điều hoàn toàn khác. Bộ phim nhận được nhiều lời khen nhờ phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, màu sắc bắt mắt, các phân cảnh hành động có quy mô và đặc biệt là cách xây dựng thế giới thần thoại Trung Hoa vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Không đi theo kiểu kể lại truyền thuyết Bát Tiên một cách khô cứng, phim biến những nhân vật vốn đã quá quen thuộc thành trung tâm của một chuyến phiêu lưu có màu sắc hài hước, kỳ ảo và giàu tính giải trí. Câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm Lưu Ly Đăng, đồng thời đưa khán giả bước vào một thế giới thần tiên rộng lớn với hàng loạt tình huống bất ngờ. Chính cách kể này giúp phim dễ tiếp cận hơn, kể cả với những khán giả không quá am hiểu thần thoại Trung Quốc.

Phần hình ảnh cũng là một trong những điểm khiến Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng được nhắc đến nhiều. Những cảnh chiến đấu, phép thuật, bối cảnh thần tiên hay tạo hình nhân vật đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp. Với một bộ phim hoạt hình chiếu rạp, đây là yếu tố rất quan trọng bởi trải nghiệm trên màn ảnh rộng mới thực sự phát huy được quy mô của tác phẩm.

Được xếp vào hàng phim hoạt hình xuất sắc ở Trung Quốc, doanh thu nội địa cao ngất ngưởng nhưng khi về Việt Nam, phim loay hoay mãi không qua nổi con số 5 tỷ đồng. Thực tế, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng được cư dân mạng Việt khen rất nhiều, tuy nhiên điều đó dường như lại chưa tạo được hiệu ứng đủ lớn để kéo người xem đến rạp. Hiện tại phim chỉ còn duy trì khoảng hơn 30 suất chiếu mỗi ngày ở rạp Việt. Dù không thể cứu vãn tình hình nữa nhưng nhiều cư dân mạng vẫn tranh thủ đăng tải những bài viết kêu gọi khán giả ra rạp vì chất lượng của Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng thực sự xứng đáng nổi tiếng hơn ở Việt Nam.

Với thời lượng 144 phút, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng lấy cảm hứng từ điển tích quen thuộc Bát Tiên Quá Hải, đưa khán giả đến Bồng Lai - nơi tưởng chừng chỉ có tiên cảnh tráng lệ nhưng phía sau lại là hàng loạt âm mưu và biến cố chốn Thiên Đình. Điểm thú vị của phim nằm ở việc 8 nhân vật chính không phải những vị thần sở hữu pháp lực như hình dung quen thuộc của khán giả, mà chỉ là những phàm nhân bình thường.

Vì khao khát đổi đời, 8 người đã cùng nhau lên kế hoạch đột nhập tiên cảnh để đánh cắp Ngọc Hư Lưu Ly Đăng. Không có thần thông hay sức mạnh siêu nhiên, họ phải dựa vào trí thông minh và sự gan lì của những con người ở đáy xã hội để đối đầu với cả thế giới thần tiên. Từ đó, phim tạo nên một hành trình vừa hài hước, duyên dáng, vừa liên tục đẩy nhân vật vào những tình huống kịch tính. Bên cạnh tuyến nhân vật chính, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng còn gây thích thú khi đưa vào câu chuyện những cái tên quen thuộc như Phúc Lộc Thọ, Dương Tiễn hay Tôn Ngộ Không.