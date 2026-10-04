Nhan sắc mỹ nhân Việt cao 1m55 được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Hoàng Hà bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2015, từng tham gia các phim ngắn, quảng cáo, lồng tiếng và xuất hiện trong nhiều MV. Trong số đó, “Nàng thơ” của Hoàng Dũng và “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy là những sản phẩm giúp hình ảnh của cô được nhiều khán giả biết đến.