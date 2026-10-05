Trại Buôn Người đạt 300 tỷ trong 10 ngày, xuất hiện phim thứ 3 phải hoãn lịch tránh đường?

Sức càn quét của Trại Buôn Người quá khủng khiếp.

Mới đây, NSX Chị Chị Em Em 3 vừa thông báo hoãn ngày khởi chiếu. Thay vì ra rạp vào ngày 16/10 như kế hoạch ban đầu, bộ phim sẽ lùi lịch xuống ngày 30/10. Thông qua một teaser mới, êkip phim tiện thông báo lý do dời lịch: "Chuyện hỷ sự vốn là chuyện trọng đại. Một khi duyên đã định thì ngày vui cũng phải được chọn cho thật vẹn tròn. Theo lời thầy phán, hôm nay chư vị đã tề tựu đông đủ, chúng tôi xin phép được báo tin: ngày 30 tháng 10 sẽ được chọn làm ngày cưới cho đôi uyên ương. Kính mong chư vị thu xếp ghé qua!".

Sở hữu dàn cast "khủng" như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn hay Quốc Anh, động thái dời lịch bất ngờ này của dự án không khỏi khiến người hâm mộ hụt hẫng khi phải chờ thêm hai tuần nữa mới được ra rạp.

Chị Chị Em Em 3 dời lịch chiếu sang 30/10. (Ảnh: NSX)

Quyết định lùi lịch của nhà phát hành thực tế không khó hiểu. Netizen đang đồn rằng việc dời chiếu Chị Chị Em Em 3 thực chất là một nước đi chiến thuật nhằm tránh đụng độ trực diện với Trại Buôn Người. Tính đến nay, bộ phim của đôi đạo diễn - NSX Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đang độc chiếm gần 90% doanh thu toàn thị trường rạp chiếu. Khởi chiếu từ ngày 25/09, Trại Buôn Người đã thiết lập doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau đúng 10 ngày ra rạp.

Chị Chị Em Em đổi ngày khởi chiếu... (Ảnh: NSX)

Được cho là để tránh Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Sức nóng này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt Theo số ngày 05/10 trên Box Office, tính đến 18h, Trại Buôn Người đã bỏ túi thêm gần 13,89 tỷ đồng, chiếm trọn miếng bánh thị trường trên tổng số hơn 15 tỷ đồng. Trước một bộ phim càn quét phòng vé như vậy, việc lùi bước là lựa chọn khôn ngoan. Trước đó, Án Mạng Karaoke và bom tấn kinh dị Thái Lan Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh cũng lần lượt thông báo dời lịch, lý do cũng được khán giả cho là để "né" Trại Buôn Người.

Án Mạng Karaoke cũng dời lịch chiếu từ 2/10 sang 30/10. (Ảnh: NSX)

Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh dời từ 5/10 qua 30/10. (Ảnh: NSX)

Để hiểu rõ hơn vì sao các hãng phim lại e dè việc đụng độ như vậy, một tài khoản mạng xã hội đã phân tích về quy luật "sinh tồn" của phòng vé nội địa. Theo người này, trung bình một bộ phim muốn giành chiến thắng tại thị trường Việt Nam cần phải chiếm lĩnh thị trường ít nhất trong vòng 2 tuần và có đủ nội lực để "nuốt chửng" các phim ra ngay sau đó. Một năm có 52 tuần, đồng nghĩa với việc thị trường chỉ đủ chỗ cho tối đa 26 bộ phim giành chiến thắng. Nếu tính thêm các dịp đại lễ lớn như Tết Nguyên Đán, 2/9 và 30/4 - thời điểm thị trường bùng nổ sức mua giúp có thêm khoảng 3 phim nữa cùng "ăn nên làm ra", thì tổng số "slot thắng" tối đa cho cả năm cũng chỉ vỏn vẹn 29 suất.

Tuy nhiên, với năm 2026, trong 29 suất thắng hiếm hoi này, có các "thế lực" cố định chiếm giữ hàng năm. Đầu tiên là nhóm thương hiệu hoạt hình và bom tấn ngoại gồm một phim Conan, một phim Doraemon, một bom tấn hoạt hình từ Disney hoặc Minions, cùng với một phim siêu anh hùng Marvel như Avengers và một dự án lớn nước ngoài mang tính hiện tượng như Odyssey. Tiếp theo là nhóm các ông hoàng phòng vé và các đạo diễn tên tuổi nội địa bao gồm một phim Tết của Trấn Thành, một dự án của Huỳnh Lập (năm nay Lý Hải bỏ qua), cùng các phim của Victor Vũ, Hàm Trần, Mỹ Tâm, Khương Ngọc, hay thế lực mới nổi Toni Dương Bảo Anh. 5 phim của nhà phát hành lớn cũng được tính vào.

Miếng bánh phòng vé năm nay đã được chia gần hết. (Ảnh: BBC)

Nhìn vào danh sách kể trên, miếng bánh phòng vé Việt rõ ràng là ít ỏi khi chỉ còn khoảng 10 suất thắng. Tại thị trường năm nay, trong số 10 suất ít ỏi đó đã có 4 bộ phim gồm Ma Xó, Lầu Chú Hỏa, Quỷ Nhập Tràng 2 và Heo 5 Móng nhảy vào chia phần. Cho nên, việc Chị Chị Em Em 3 hay thậm chí là Án Mạng Karaoke, Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh dời lịch có thể hiểu là để tránh việc đụng độ trong một cuộc chơi mà phần thắng đã được định đoạt từ trước. Tuy nhiên, lý do "tránh chướng ngại vật" cho động thái lùi lịch của các phim chỉ là suy đoán của khán giả, và lời giải thích đã được NSX đưa ra rõ ràng.

Ảnh: NSX



