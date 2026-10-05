Bạn trai tin đồn của nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng gây sốt với vai phản diện

Từ hình tượng thư sinh đến vai phản diện đầy ám ảnh trong Dấu Vết Thám Tử, Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn lột xác diễn xuất.

Trong dịp Quốc khánh Trung Quốc, Trần Phi Vũ trở thành cái tên nổi bật của bộ phim hình sự Dấu vết thám tử do Trần Tư Thành đạo diễn. Trước đây anh vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn mang dáng vẻ thư sinh, lịch lãm. Tuy nhiên, trong bộ phim mới, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Mã Triều Dương, một nhân vật phản diện có vẻ ngoài hiền lành nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn đáng sợ.

Màn thể hiện này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, đưa tên tuổi Trần Phi Vũ lên các bảng tìm kiếm tại Trung Quốc. Đáng chú ý, sự thay đổi hình tượng của nam diễn viên không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mà còn mở ra cuộc thảo luận về năng lực diễn xuất của một gương mặt từng gắn liền với danh xưng con nhà nòi (cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ là diễn viên Trần Hồng).

Trong những tác phẩm trước đây như Bí quả, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.. Trần Phi Vũ thường đảm nhận những nhân vật trẻ trung, giàu cảm xúc, có vẻ ngoài sáng sủa và tính cách tương đối ôn hòa.

Mã Triều Dương của phim Dấu vết thám tử lại là một thử thách hoàn toàn khác. Nhân vật này làm việc tại một hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, có vẻ ngoài lịch thiệp, điềm đạm nhưng che giấu bản chất độc ác. Một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất là cảnh thẩm vấn. Trước các câu hỏi của cảnh sát, Mã Triều Dương giữ thái độ bình tĩnh, nói năng nhã nhặn, thậm chí thể hiện sự hợp tác như một công dân bình thường. Sự đối lập giữa vẻ ngoài vô hại và bản chất nguy hiểm tạo nên cảm giác bất an. Nhân vật không cần những biểu cảm dữ dằn hay lời thoại đe dọa để bộc lộ sự đáng sợ. Chính sự điềm tĩnh đến lạnh lùng mới khiến người xem khó đoán định. Khi bị dồn vào thế bất lợi, Mã Triều Dương bất ngờ thay đổi thái độ. Từ một người tự tin tìm cách thuyết phục điều tra viên Vương Vệ Quốc, hắn chuyển sang hành vi bạo lực, đập đầu vào bàn khi bị từ chối.

Sự chuyển biến đột ngột này trở thành một trong những điểm nhấn của vai diễn. Trần Phi Vũ không chỉ thể hiện sự mất kiểm soát mà còn khắc họa cảm giác kiêu ngạo, bất chấp và coi thường những người xung quanh của nhân vật.

Diễn xuất bằng ánh mắt của Trần Phi Vũ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vừa ra mắt được 3 ngày, phim Dấu vết thám tử đã có doanh thu hơn 200 triệu Nhân dân tệ, dẫn đầu cuộc đua phòng vé dịp Quốc khánh Trung Quốc. Theo truyền thông, phim có vốn đầu tư 250 triệu Nhân dân tệ nên sẽ còn một chặng đường dài để có thể hòa vốn. Sức bền phòng vé vẫn phụ thuộc vào phản hồi của khán giả, diễn biến cạnh tranh và khả năng duy trì lượng suất chiếu.

Vai diễn Mã Triều Dương đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho Trần Phi Vũ. Thành công của một vai phản diện không chỉ được đo bằng mức độ gây sợ hãi hay những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi, mà còn nằm ở chiều sâu tâm lý, tính thuyết phục và khả năng để lại dấu ấn sau khi bộ phim khép lại. Từ một diễn viên thường được nhớ đến bởi ngoại hình và xuất thân, Trần Phi Vũ đang có cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất bằng chính những lựa chọn nghề nghiệp của mình. Và Mã Triều Dương có thể là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong chặng đường ấy.