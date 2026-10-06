Jun Phạm tiếc cho Gia đình Haha

Dàn cast Gia đình Haha thẳng thắn nói về những thay đổi của chương trình trong mùa mới.

Gia đình Haha là một trong những show truyền hình hot trong năm 2025. Dàn cast bao gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic. Họ sẽ cùng nhau đến một địa phương và trải nghiệp cuộc sống lao động, khám phá văn hoá. Đến mới đây, chương trình tổ chức sự kiện họp báo công bố trở lại nhưng với tên gọi là Quán nhà Haha.

Chiều 6/10, sự kiện công bố chương trình Quán nhà Haha diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn cast quen thuộc gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm và Rhymastic. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như BB Trần, Huỳnh Lập, Pông Chuẩn - Tùng Mint, Thiều Bảo Trâm, Will 365, Toki Thành Thỏ... cũng góp mặt.

Dàn sao dự họp báo chương trình Quán nhà Haha

Anh tài Thơm xuất hiện điển trai

Chị đẹp Thiều Bảo Trâm ngày càng nhuận sắc

BB Trần góp mặt trong dàn khách mời sự kiện

Từng tạo được dấu ấn với Gia đình Haha trong năm 2025, chương trình năm nay trở lại với tên gọi mới là Quán nhà Haha. Sự thay đổi này khiến chính các thành viên trong dàn cast có nhiều cảm xúc. Tại sự kiện, Jun Phạm thẳng thắn thừa nhận anh có chút tiếc nuối khi cái tên Gia đình Haha được thay đổi. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải nghiệm hành trình mới, nam nghệ sĩ cho biết những giá trị cốt lõi của chương trình vẫn được giữ nguyên.

Jun Phạm chia sẻ: "Mình cũng hơi tiếc là bởi vì nghe cái tên bị đổi nên cũng hơi không biết là nó có giống hay không. Thì như là Khánh mới nãy trả lời thì may quá những cái cảm xúc nó không đổi". Theo Jun Phạm, điều khiến anh an tâm nhất là mối quan hệ giữa 5 thành viên ngày càng sâu sắc sau mỗi mùa. Nếu ở mùa đầu tiên, cả nhóm còn trong giai đoạn làm quen thì đến hành trình mới, cảm giác anh em đã trở nên gần gũi và tự nhiên hơn.

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ 5 thành viên không quá đặt nặng thành tích hay áp lực cạnh tranh. Thay vào đó, điều khiến họ bận tâm nhất lại rất đời thường: mỗi ngày phải nấu ăn cho khoảng 40 người. Jun Phạm chia sẻ: "5 anh em tôi không suy nghĩ nhiều đâu. Cái đó chắc bên Yeah1 suy nghĩ nhiều, chứ 5 anh em thì chỉ lo đi chơi. Lo nấu ăn mỗi buổi sáng là đủ mệt rồi”.

Jun Phạm tiếc khi tên chương trình ăn khách Gia đình Haha bị đổi

Về câu chuyện cạnh tranh giữa hàng loạt chương trình trải nghiệm, du lịch đang có trên sóng, Jun Phạm cho rằng mỗi show đều có cách khai thác và cảm xúc riêng. Vì thế, anh không xem đây là áp lực lớn đối với mình. Nam nghệ sĩ nói bản thân tham gia chương trình với tâm thế tận hưởng, thoải mái. Thay vì nghĩ đến thành tích hay phải vượt qua chương trình khác, anh chỉ tập trung trải nghiệm những điều mới mẻ trong hành trình.

Nam ca sĩ cho biết không áp lực khi bị so sánh với các chương trình khác

Trong khi đó, Duy Khánh cũng từng có băn khoăn khi nghe chương trình đổi từ Gia đình Haha sang Quán nhà Haha. Nam diễn viên đặt câu hỏi liệu việc tập trung nhiều hơn vào ẩm thực có khiến thời lượng khám phá, gặp gỡ người dân địa phương bị thu hẹp. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp ghi hình, Duy Khánh cho biết những lo lắng ban đầu đã được giải tỏa. Theo anh, dàn cast vẫn có thời gian đi đây đi đó, trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ người dân, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh ẩm thực.

Duy Khánh nói: "Tôi xin phép được chia sẻ góc nhìn của cá nhân tôi thôi. Tôi còn gọi cho anh, em gọi cho từng người, em hỏi thử coi là mọi người nghĩ sao về câu chuyện là: Trước đây chúng ta là một gia đình Hạha rất là thành công rồi. Bây giờ mình đổi sang Quán Nhà Haha đồng nghĩa việc là chúng ta phải vào bếp nhiều hơn. Những cái chủ đề mà chúng ta xoay quanh sẽ đi về sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. Vậy thì thời gian đâu mà chúng ta đi khám phá, trải nghiệm cũng như là gặp gỡ những người dân nơi đó.

Ấy vậy mà cái điều mà tôi băn khoăn đã được đã có câu trả lời. Trong quá trình quay, tôi rất bất ngờ khi mà những gì mà tôi quan ngại nó đã được giải tỏa được những cái khúc mắc. Nó hay ở chỗ là tụi tôi vẫn có thời gian để đi đây, đi đó, đi trải nghiệm, gặp gỡ người dân, nhưng mà vẫn đảm bảo được thời gian kinh doanh ẩm thực. Nên là bản thân tôi cũng rất bất ngờ và em hy vọng rằng với cái cảm giác thực tiễn của tôi vẫn sẽ có thể lan tỏa được đến với khán giả sau khi xem Quán Nhà Haha ở những tập đầu tiên ạ".

Duy Khánh cũng thẳng thắn nói về những đổi mới của mùa mới

Trong mùa mới, 5 nghệ sĩ không chỉ “học việc” hay trải nghiệm cuộc sống tại các vùng đất mà còn phải nâng cấp bản thân để hoàn thành những nhiệm vụ mới. Qua mỗi địa phương, chương trình hướng đến việc khai thác sâu hơn câu chuyện về ẩm thực, văn hóa, con người và sản vật bản địa. Đặc biệt, Quán nhà Haha còn mở rộng trải nghiệm cho khán giả. Người hâm mộ có cơ hội trực tiếp đến trường quay, thưởng thức những món ăn do chính tay nghệ sĩ thực hiện và xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò "Đại sứ mỹ vị".

Với những chia sẻ của Jun Phạm và Duy Khánh, có thể thấy cái tên thay đổi nhưng tinh thần “gia đình” của chương trình vẫn được dàn cast đặt ở vị trí trung tâm. Còn Quán nhà Haha có tiếp tục tạo được sức hút như mùa đầu tiên hay không, câu trả lời sẽ nằm ở những tập phát sóng sắp tới.

Gia đình Haha từng là show ăn khách vì những nội dung "chữa lành"



